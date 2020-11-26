РЖД запустит новые «Сапсаны» со спальными местами

«Там будет новшество, которое мы не успели сделать при модернизации первого поезда «Сапсан» — закрытое спальное купе. Некоторые пассажиры просят сделать купе в «Сапсане», чтобы можно было закрыться, уединиться. Сейчас спального купе пока нет, но мы долго обсуждали, как это можно будет сделать», — рассказал о новых поездах генеральный директор РЖД Дмитрий Пегов.

Напомним, в 2019 году РЖД показали обновленный интерьер «Сапсанов», приуроченный к 10-летию скоростного поезда. В вагонах первого класса установили обновленные кресла и столы с беспроводной зарядкой, провели интернет и медиа-центр, а диваны превращались в спальное место. В вагонах бизнес класса также появились новые кресла, два купе-переговорных, держатели для гаджетов и стаканов.

Сейчас РЖД разрабатывает проект строительства высокоскоростной магистрали «Москва—Санкт-Петербург», время в пути по которой составит 2 часа. Новые подвижные составы будут развивать скорость до 360 километров в час. Ожидается, что стоимость проезда по магистрали составит в среднем 3,4 тысячи рублей в одну сторону, а пассажиропоток будет расти на 1,7% в год и на четвертый год эксплуатации составит 23,3 миллиона человек.