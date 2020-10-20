Новые поезда для высокоскоростной магистрали «Москва—Санкт-Петербург» будут развивать скорость до 360 километров в час. Вот как они будут выглядеть

Заключение договора на поставку и обслуживание 42 электропоездов для высокоскоростной магистрали «Москва—Санкт-Петербург» предполагается заключить РЖД с «Уральскими локомотивами» в 2021 году. Первый поезд должен проехать по ВСМ в декабре 2026 года. Ожидается, что стоимость проезда по магистрали составит в среднем 3,4 тысячи рублей в одну сторону, а пассажиропоток будет расти на 1,7% в год и на четвертый год эксплуатации составит 23,3 миллиона человек.

Как писала «Фонтанка», терминал высокоскоростной магистрали «Москва—Санкт-Петербург» займет существующие пути Московского вокзала — с первого по пятый включительно. Между ними и Обводным каналом реконструируют несколько главных путей со стороны Днепропетровской, включая мост через канал. Кроме новых поездов, на Московском вокзале останется только «Красная стрела». Для других поездов дальнего следования изменится конечная станция. Составы будут прибывать на Волковскую, проходить техосмотр и высаживать пассажиров.

Напомним, проект сметной документации строительства высокоскоростной магистрали «Москва—Санкт-Петербург» планируется подготовить в 2022 году. Предварительная оценка стоимости строительства — 1,5 триллиона рублей. Высокоскоростная магистраль «Москва—Санкт-Петербург» — часть единой ВСМ «Петербург-Москва-Нижний Новгород». Ранее в РЖД заявили, что считают целесообразным начать строительство участка между Москвой и Нижним Новгородом в 2020 году, так как проектная документация для него уже готова.