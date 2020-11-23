Петербуржцы смогут доехать до Москвы на поезде за два часа

«Здесь сегодня открывается новая интермодальная станция, которая выполняет все функции: и связь между районами города и между разными видами транспорта. Время движения по новому диаметру МЦД-3 — больше часа, порядка 2 часов движение будет из Москвы в Санкт-Петербург. Вот такое «новое метро» появится в Москве», — приводит РИА «Новости» слова генерального директора РЖД Олега Белозерова.

Напомним, проект сметной документации строительства высокоскоростной магистрали «Москва—Санкт-Петербург» планируется подготовить в 2022 году. Высокоскоростная магистраль — часть единой ВСМ «Петербург-Москва-Нижний Новгород». Ранее в РЖД заявили, что считают целесообразным начать строительство участка между Москвой и Нижним Новгородом в 2020 году, так как проектная документация для него уже готова.

Строительство поездов для высокоскоростной магистрали «Москва—Санкт-Петербург» уже началось. Подвижные составы будут развивать скорость до 360 километров в час. Ожидается, что стоимость проезда по магистрали составит в среднем 3,4 тысячи рублей в одну сторону, а пассажиропоток будет расти на 1,7% в год и на четвертый год эксплуатации составит 23,3 миллиона человек.