«Россия» начнет совершать рейсы из Петербурга в Женеву и обратно

Ранее, в минувшую пятницу, компания Azur air объявила о запуске чартерных рейсов из 6 российских городов на остров Занзибар. Речь идет о Петербурге, а также Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани и Новосибирске. Рейсы будут совершаться в течение всего осенне-зимнего расписания с частотой раз в 10 дней.

Напомним, с 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Распоряжение о взаимном открытии границ со странами подписал премьер-министр Михаил Мишустин — с учетом решений оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. К 1 ноября список стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, будет выглядеть так: Беларусь, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Танзания, Турция, Швейцария, Южная Коря и Япония.