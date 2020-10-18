Авиакомпания «Россия» с 24 октября откроет перелеты из Петербурга в Женеву и обратно по регулярному расписанию. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
«Россия» начнет совершать рейсы из Петербурга в Женеву и обратно
По информации пресс-службы, самолеты Airbus A320 вместимостью 168 пассажиров будут летать по субботам: из Петербурга отправление начинается в 14:20, из Женевы — в 16:40. На данный момент стоимость билетов составляет от 12 524 рублей в одну сторону.
Также уточняется, что это первый регулярный рейс перевозчика в страну Шенгенской зоны с начала введения ограничительных мер авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.
Ранее, в минувшую пятницу, компания Azur air объявила о запуске чартерных рейсов из 6 российских городов на остров Занзибар. Речь идет о Петербурге, а также Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани и Новосибирске. Рейсы будут совершаться в течение всего осенне-зимнего расписания с частотой раз в 10 дней.
Напомним, с 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Распоряжение о взаимном открытии границ со странами подписал премьер-министр Михаил Мишустин — с учетом решений оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. К 1 ноября список стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, будет выглядеть так: Беларусь, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Танзания, Турция, Швейцария, Южная Коря и Япония.
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