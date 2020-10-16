В конце октября запустят чартерные рейсы из Петербурга на остров Занзибар

«Мы видим высокий интерес к путешествиям в Танзанию. Вылеты в Стоун-Таун из Москвы и регионов РФ будут осуществляться в течение всего осенне-зимнего расписания авиаперевозчика. Гостям на Занзибаре доступно размещение самого разного уровня, от гостевых домов до отелей 5* с питанием "все включено», — сообщили в «Интуристе». Для посещения острова россиянам не нужно сдавать тесты на коронавирус, а виза оформляется по прилете.