В эту пятницу, 16 октября, компания Azur air объявила о запуске чартерных рейсов из 6 российских городов на остров Занзибар. Речь идет о Петербурге, а также Москве, Ростове-на-Дону, Самаре, Казани и Новосибирске.
В конце октября запустят чартерные рейсы из Петербурга на остров Занзибар
Так, с 31 октября авиакомпания Azur air откроет чартерные рейсы из Петербурга в Танзанию на остров Занзибар. Рейсы будут совершаться в течение всего осенне-зимнего расписания с частотой раз в 10 дней. Также уточняется, что полеты будут выполняться на самолетах Boeing 777-300ER.
«Мы видим высокий интерес к путешествиям в Танзанию. Вылеты в Стоун-Таун из Москвы и регионов РФ будут осуществляться в течение всего осенне-зимнего расписания авиаперевозчика. Гостям на Занзибаре доступно размещение самого разного уровня, от гостевых домов до отелей 5* с питанием "все включено», — сообщили в «Интуристе». Для посещения острова россиянам не нужно сдавать тесты на коронавирус, а виза оформляется по прилете.
Напомним, с 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Распоряжение о взаимном открытии границ со странами подписал премьер-министр Михаил Мишустин — с учетом решений оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
К 1 ноября список стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, будет выглядеть так: Беларусь, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Куба, Мальдивы, ОАЭ, Сербия, Танзания, Турция, Швейцария, Южная Коря и Япония.
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