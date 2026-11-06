Леонид Каневский завел YouTube-канал «Другая история» (и рассказывает там о рейвах!)

Легендарный ведущий программы «Следствие вели..» Леонид Каневский запустил собственный YouTube-канал «Другая история». Концепцию проекта он описывает как «музей времени» — собрание того, что человечество должно передать потомкам. Название канала отсылает к крылатой фразе из передач Леонида: «Впрочем, это уже совсем другая история».

«Дед забыл выпить таблетки» — шутит телеведущий в первом выпуске, посвященном рейвам. В 12-минутном видео Каневский погружается в клубную культуру и выясняет, почему людям нравится объединяться где-то ночью и слушать электронную музыку. Ролик приурочили к недавнему рейву в Российской государственной библиотеке в Москве.

В августе стало известно, что Каневский сыграет самого себя в детективной комедии «Следствие ведут». По сюжету ведущий отправляется на отдых в тихую деревню, но даже там пускается в запутанное расследование после исчезновения собаки Жучки. Режиссером проекта стал Александр Фомин — в начале 2020-х он снял комедию «Молодой человек» с Павлом Табаковым и Данилой Козловским в главных ролях.

В начале этого лета мемы с Каневским добрались до зарубежного интернета. Южнокорейская иллюстратор Yamadori опубликовала рисунок по мотивам фотографии, на которой Леонид нюхает кулич. Дочь тележурналиста Наталья Каневская показала фан-арт отцу.

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