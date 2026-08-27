Леонид Каневский сыграет самого себя в детективной комедии «Следствие ведут»

Начались съемки детективной комедии «Следствие ведут» с Леонидом Каневским в главной роли. По сюжету автор легендарной телепрограммы «Следствие вели» отправляется на отдых в тихую деревню, но даже там пускается в запутанное расследование после исчезновения собаки Жучки.

Картина выйдет в прокат в 2027 году. Режиссером проекта стал Александр Фомин — в начале 2020-х он снял комедию «Молодой человек» с Павлом Табаковым и Данилой Козловским в главных ролях.