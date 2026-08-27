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Леонид Каневский сыграет самого себя в детективной комедии «Следствие ведут»

Режиссирует картину Александр Фомин — автор фильма «Молодой человек» с Павлом Табаковым и Данилой Козловским.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами кинокомпании «Вольга» и студии «Свердловск»

Начались съемки детективной комедии «Следствие ведут» с Леонидом Каневским в главной роли. По сюжету автор легендарной телепрограммы «Следствие вели» отправляется на отдых в тихую деревню, но даже там пускается в запутанное расследование после исчезновения собаки Жучки.

Картина выйдет в прокат в 2027 году. Режиссером проекта стал Александр Фомин — в начале 2020-х он снял комедию «Молодой человек» с Павлом Табаковым и Данилой Козловским в главных ролях.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами кинокомпании «Вольга» и студии «Свердловск»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами кинокомпании «Вольга» и студии «Свердловск»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами кинокомпании «Вольга» и студии «Свердловск»

Производством «Следствие ведут» занимается студия Сергея Светлакова «Свердловск». Вместе с Каневским в кадре появится Алиса Руденко — актриса сыграет девочку, которая и вовлекает Леонида в дело о пропаже собаки. Супругу телеведущего Анну сыграет Любовь Германова.

Леонид Каневский

Главный герой фильма

Мне показалось интересным, хотя, по первому впечатлению, очень странным — сыграть самого себя в предлагаемых обстоятельствах. Но также интересно было и попасть в жизнь персонажей, о которых я рассказываю. А читая сценарий, я не переставал удивляться, как он похож на мою жизнь и взаимодействия со зрителями! Кажется, сценаристы следили за мной! Так что в итоге я отнесся к идее с большим энтузиазмом!

«Следствие ведут» в прокате с 26 августа 2027 года. Детали станут известны позже.

12+

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