Спрос на ИИ-тренеров в Петербурге вырос на треть. Сколько им готовы платить?

За январь-сентябрь 2026 года работодатели разместили более 120 вакансий для ИИ-тренеров. При этом растет и число соискателей: за тот же период количество резюме специалистов в этой сфере увеличилось в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одновременно с ростом спроса увеличиваются и зарплаты. Медианная зарплата ИИ-тренеров за год выросла на 60% — с 78 до 125 тысяч рублей. Сейчас, по данным hh.ru, в вакансиях специалистам предлагают от 66 до 188 тысяч рублей. Напомним, что в 2025 году, как сообщал Смольный, средний уровень зарплаты в городе достиг 121,5 тысячи рублей.

ИИ-тренер — это специалист, который проверяет ответы нейросети, находит в них ошибки и помогает модели учиться отвечать точнее и логичнее. Например, оценивают ответы ИИ по школьному курсу русского языка, составляют эталонные варианты, проверяют качество источников и следят за тем, насколько последовательно языковая модель формулирует ответы. Для таких вакансий работодатели ищут кандидатов с образованием в социологии, психологии, маркетинге, лингвистике или журналистике.