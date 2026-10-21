Айтишники больше не ок?! Пишут, что программисты из Кремниевой долины теперь скрывают место работы в Tinder. Что происходит в РФ?

Работа в Кремниевой долине — больше не преимущество на рынке знакомств! Статьи с таким неожиданным выводом стали появляться в американских медиа этой осенью. Работа бигтех-компаний вызывает слишком много этических вопросов — от разрушения локальных бизнесов до ущерба экологии. Часть этих претензий переносится и на сотрудников корпораций. Как это работает? Почему высокие зарплаты больше не перевешивают минусы? И что со всем этим происходит в России? Разбираемся в материале Собака.ru!
«Вообще я говорю, что работаю разработчиком, только если спрашивают, и при этом побаиваюсь, что это может создать обо мне какое-то ложное впечатление. Что-то вроде: "Ой, айтишник — все понятно: высокомерный и избалованный"», — рассказывает Собака.ru Артем.
По его словам, тот факт, что он работает не в крупном бигтехе вроде «Яндекса», а в небольшой компании, «немного уменьшает напряжение». «Благодаря этому не так стремно признаваться», — добавляет он.
«Что-то такое точно есть, — соглашается Дмитрий, дата-аналитик из Москвы. — Я бы сказал, сейчас работа в IT — это палка о двух концах. Есть люди, которые воспринимают это как преимущество и даже привилегию. Есть те, кто видят в нас новых буржуев. Часто слышу от друзей: "Ну ты айтишник, ты оплатишь". Как будто здесь работает социальное неравенство, и тебе становится немного стыдно».
«Иногда люди просто переставали со мной разговаривать»
«Почему никто больше не хочет встречаться с техбро» — статья с таким названием вышла этой осенью в популярном американском журнале The Wired (техбро — термин, который используют в английском языке, чтобы описать стереотипных айтишников). В тексте издания утверждается: работа на бигтех-корпорации постепенно перестает быть преимуществом при знакомстве с людьми.
На то есть две основные причины. Первая из них — имидж самих технологических компаний. Так, Meta* регулярно обвиняют в чрезмерном интересе к данным пользователей и сомнительном поведении в отношении сотрудников. Amazon ассоциируется с разрушением локальных компаний и вопиющим неравенством. На проекты Илона Маска падает тень его собственной ультраконсервативной политики.
Как признается один из героев статьи (по имени Гарри), ему приходится выдумывать несуществующие долги за лечение родителей, чтобы объяснить на свиданиях, почему он работает в Palantir (ИИ-компания, специализирующаяся на работе с военными и разведкой). Впрочем, даже такие ухищрения не помогают. Одна из девушек назвала Гарри «дьяволом», другая заявила, что даже болезнь родителей не может служить оправданием для выбора такой работы. «Иногда, [услышав, где я работаю], люди просто переставали со мной разговаривать», — резюмирует молодой человек.
Другой герой статьи (по имени Джеймс) работает в Tesla и живет в Сан-Франциско, городе известном либеральными взглядами большинства населения. По словам молодого человека, ему неоднократно приходилось оправдываться перед знакомыми и потенциальными романтическими партнерами. «Если сразу я не обозначу, что не люблю Илона Маска, люди думают, что я консерватор, и это не то впечатление, которое стоит производить, живя в Сан-Франциско», — говорит он.
Вторая причина — имидж самих людей, которых называют техбро. Вокруг сотрудников бигтеха сложился определенный стереотип: в частности, они не считают деньги, из-за них растут цены на аренду и они не слишком-то вкладываются в городское сообщество. Издание поговорило с Эми, основательницей престижного брачного агентства. Она утверждает, что найти девушку для клиента из IT становится все сложнее, даже несмотря на огромную зарплату потенциального жениха. В том числе из-за стереотипах об айтишниках.
«Лет 10 назад фраза "я работаю в бигтехе" ассоциировалась с инновациями, здоровыми амбициями и интеллектом, — рассказала Эми The Wired. — Теперь многие обвиняют корпорации в разрушении общества, уничтожении рабочих мест, росте неравенства, слежке за пользователями, модерации контента и влиянии на политику».
«Буквально первое, что мужчина рассказывал о себе»
Хотя некоторые собеседники Собака.ru и признаются, что им неловко говорить о работе в IT, для России это все же исключения. Большинство опрошенных айтишников с такими проблемами не сталкивались. «На себе такого не замечал и ничего подобного не слышал», — говорит программист из Москвы по имени Сергей.
Об этом же говорит и Евгения, дата-инженер из крупной корпорации. «Стыда за работу в айтишке ни разу не чувствовала и от других о нем не слышала. В моей семье все, скорее наоборот, гордятся мной».
Евгения
Дата-инженер из Москвы:
«В дейтинговых приложениях я в последний раз была чуть больше года назад, и там были сплошные айтишники. Это буквально первое, что мужчина рассказывал о себе, даже если он был не совсем "айтишником", а, например, работником техподдержки, что все-таки немного другое».
«Мне кажется, что в России кардинальной смены отношения к айтишникам не происходит, — говорит в беседе с Собака.ru Илья Булгаков, руководитель IT-отдела в крупной компании, сооснователь издания “Системный Блокъ”. — Во-первых, это довольно открытая сфера, куда приходят самые разные люди. Во-вторых, это одна из немногих отраслей, где можно чего-то достичь не благодаря связям, где все еще работают социальные лифты».
Ведущий научный сотрудник Социологического института РАН Жанна Чернова обращает внимание на то, что контекст в России и США очень сильно отличается. Политические взгляды американской молодежи радикальным образом разошлись: почти 40% молодых женщин называю себя либералками, в то время как среди молодых людей растет число консерваторов.
«Одновременно руководство крупнейших технологических компаний в последние годы заметно сблизилось с администрацией Трампа, — говорит социолог. — Хотя рядовые сотрудники бигтеха нередко занимают более либеральные позиции, возникает ситуация, когда им приписывают политическую позицию руководителей их компаний».
То есть главные претензии к программистам возникают именно из-за работы на корпорации, а не из-за профессии самой по себе. Это не значит, что в России нет таких противоречий вообще, однако, возможно, «политический отсев» при дейтинге проявляется иным образом, добавляет Чернова.
«Люди с пониженной эмпатией»
«Мои знакомые, которые работают в других сферах, все еще реагируют на мою работу [в IT-сфере]: "Ого, круто!" Хотя теперь они уже не добавляют, что сами бы хотели вкатиться в IT, как это было несколько лет назад», — говорит Юлия работающая в технологичной компании.
Хотя у большинства российских айтишников, видимо, нет проблем из-за их работодателей, сказать, что у них не возникает проблем в общении с другими людьми, все же нельзя. Связаны они скорее с образом типичного работника индустрии. «У нас довольно токсичная среда, — говорит разработчица из Петербурга. — Я перестала представляться программистом. Теперь просто говорю, что работаю в "Самокате" — люди принимают это с бо́льшим уважением».
Как рассказывает Полина, активная пользовательница соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), российские айтишники давно стали мемом на площадке. «Уж сколько раз встречалось, что под твиты с жалобами молодых врачей на копеечную зарплату приходили айтишники и... обвиняли врачей в их же выборе, — говорит собеседница редакции. — Мол, да вы сами глупые и в айти не пошли, че вы ноете? Работать надо просто на нормальной работе, там и деньги нормальные будут!»
Илья Булгаков
Руководитель IT-отдела в крупной компании, сооснователь издания «Системный Блокъ»:
«По моим наблюдениям, в IT больше людей с пониженной эмпатией по сравнению с другими сферами. И, как мне кажется, чем круче вуз, тем их еще больше. При этом за пределами IT есть запрос на повышение уровня эмпатии, и айтишники этому запросу не всегда соответствуют».
Более того, также в России есть свидетельства того, что котировки айтишников на брачном рынке тоже несколько снижаются (пусть и не так резко, как в США, согласно версии Wired). В 2025-м приложение для знакомств Mamba опубликовало результаты опроса, согласно которому лишь 27% респонденток считают айтишника лучшим вариантом для совместной жизни. В 2023-м доля пользовательниц приложения, готовых выйти замуж за IT-специалиста, превышала 70%.
Впрочем, социолог Жанна Чернова призывает осторожно относиться к таким цифрам. Во-первых, формулировка вопросов в 2023-м и 2025-м могла немного отличаться (к примеру, в первом случае предлагалось оценить мужчину той или иной профессии как вариант для замужества, а в 2025-м — просто для совместной жизни). Во-вторых, по мере ухода западных дейтинговых приложений профиль пользователей сервиса мог меняться. «Нельзя исключить композиционный эффект: часть различия между 2023 и 2025 годами может объясняться изменением самих респондентов, а не их установок», — говорит собеседница редакции.
Если же отношение к романтическому общению с айтишниками правда меняется, продолжает эксперт, то речь, скорее всего, именно о репутации самих программистов в российском обществе. «Сами участницы опроса Mamba, судя по опубликованному пересказу, объясняли сомнения тем, что высокий доход может сопровождаться чрезмерной поглощенностью работой и компьютером. Профессиональный престиж и партнерская привлекательность могут расходиться, потому что профессия на брачном рынке работает как короткий рассказ о предполагаемой совместной жизни: сколько у человека будет времени, насколько он будет доступен партнеру, как будет устроен повседневный быт и чего от отношений с ним ожидать», — заключает Чернова.
*Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
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