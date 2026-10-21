Айтишники больше не ок?! Пишут, что программисты из Кремниевой долины теперь скрывают место работы в Tinder. Что происходит в РФ?

«Иногда люди просто переставали со мной разговаривать»

«Почему никто больше не хочет встречаться с техбро» — статья с таким названием вышла этой осенью в популярном американском журнале The Wired (техбро — термин, который используют в английском языке, чтобы описать стереотипных айтишников). В тексте издания утверждается: работа на бигтех-корпорации постепенно перестает быть преимуществом при знакомстве с людьми.

На то есть две основные причины. Первая из них — имидж самих технологических компаний. Так, Meta* регулярно обвиняют в чрезмерном интересе к данным пользователей и сомнительном поведении в отношении сотрудников. Amazon ассоциируется с разрушением локальных компаний и вопиющим неравенством. На проекты Илона Маска падает тень его собственной ультраконсервативной политики.

Как признается один из героев статьи (по имени Гарри), ему приходится выдумывать несуществующие долги за лечение родителей, чтобы объяснить на свиданиях, почему он работает в Palantir (ИИ-компания, специализирующаяся на работе с военными и разведкой). Впрочем, даже такие ухищрения не помогают. Одна из девушек назвала Гарри «дьяволом», другая заявила, что даже болезнь родителей не может служить оправданием для выбора такой работы. «Иногда, [услышав, где я работаю], люди просто переставали со мной разговаривать», — резюмирует молодой человек.

Другой герой статьи (по имени Джеймс) работает в Tesla и живет в Сан-Франциско, городе известном либеральными взглядами большинства населения. По словам молодого человека, ему неоднократно приходилось оправдываться перед знакомыми и потенциальными романтическими партнерами. «Если сразу я не обозначу, что не люблю Илона Маска, люди думают, что я консерватор, и это не то впечатление, которое стоит производить, живя в Сан-Франциско», — говорит он.

Вторая причина — имидж самих людей, которых называют техбро. Вокруг сотрудников бигтеха сложился определенный стереотип: в частности, они не считают деньги, из-за них растут цены на аренду и они не слишком-то вкладываются в городское сообщество. Издание поговорило с Эми, основательницей престижного брачного агентства. Она утверждает, что найти девушку для клиента из IT становится все сложнее, даже несмотря на огромную зарплату потенциального жениха. В том числе из-за стереотипах об айтишниках.

«Лет 10 назад фраза "я работаю в бигтехе" ассоциировалась с инновациями, здоровыми амбициями и интеллектом, — рассказала Эми The Wired. — Теперь многие обвиняют корпорации в разрушении общества, уничтожении рабочих мест, росте неравенства, слежке за пользователями, модерации контента и влиянии на политику».