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Технологии

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Отключать сети 4G и 5G на время «спецмероприятий» сможет ФСО

Госкомиссия по радиочастотам выдала разрешение Федеральной службе охраны временно отключать сети на частотах под 3G «при проведении охранных мероприятий, особо важных работ и специальных мероприятий», пишет Forbes со ссылкой на соответствующий протокол. Сейчас инфраструктура под 3G/UMTS используется операторами для технологий LTE и 5G, поэтому эти ограничения автоматических распространяются и на современные поколения мобильной связи, отмечает аналитик Алексей Бойко.

Kong AP / Shutterstock

Новые полномочия ФСО не означают, что служба получила возможность по своему усмотрению отключать мобильный интернет во всем регионе или стране, объясняет Forbes управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов. Речь идет о локальных ограничениях работы конкретных базовых станций на время проведения определенного охранного мероприятия.

При этом ограничение связи может быть отдельным фактором риска. Если операторы получают прямое требование отключить конкретные базовые станции, это может косвенно раскрывать место и время появления охраняемых лиц, говорит партнер ComNews Research Леонид Коник.

О запуске мобильной связи пятого поколения в 16 российских городах Минцифры сообщило 11 сентября. Спустя неделю ведомство рассказало, что ведет переговоры с Apple о подключении 5G на iPhone в России. В городах Ленобласти 5G может заработать в ближайшие недели, писал «Деловой Петербург» 1 октября.

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