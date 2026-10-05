Отключать сети 4G и 5G на время «спецмероприятий» сможет ФСО

Новые полномочия ФСО не означают, что служба получила возможность по своему усмотрению отключать мобильный интернет во всем регионе или стране, объясняет Forbes управляющий партнер ЮК «Генезис» Артем Денисов. Речь идет о локальных ограничениях работы конкретных базовых станций на время проведения определенного охранного мероприятия.

При этом ограничение связи может быть отдельным фактором риска. Если операторы получают прямое требование отключить конкретные базовые станции, это может косвенно раскрывать место и время появления охраняемых лиц, говорит партнер ComNews Research Леонид Коник.

О запуске мобильной связи пятого поколения в 16 российских городах Минцифры сообщило 11 сентября. Спустя неделю ведомство рассказало, что ведет переговоры с Apple о подключении 5G на iPhone в России. В городах Ленобласти 5G может заработать в ближайшие недели, писал «Деловой Петербург» 1 октября.