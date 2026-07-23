Робот в каждый дом! Уже не фантастика, а перспектива ближайших десятилетий. Как в мире разворачивается гонка андроидов?

Все больше крупных технологических компаний объявляют о планах по созданию человекоподобных роботов, а то и уже представили свои первые модели. Многие эксперты (в том числе и вы), пишут о начале «гонки в мире роботов». Это действительно наше ближайшее будущее или все же небольшое преувеличение?

Эта идея уже довольно давно обсуждается в мире. Наверное, первым о ней стал громко говорить [основатель и руководитель компании Nvidia] Дженсен Хуанг.

Еще году в 2024-м, рассуждая о траектории развития искусственного интеллекта, он предположил, что от генеративных моделей вроде ChatGPT мы перейдем к агентам, которые будут работать автономно — внутри компьютеров и больших дата-центров. Дальше, по его словам, мы перейдем к созданию воплощенного в нашем мире искусственного интеллекта, собственно Physical AI.

Сейчас понятно, что Хуанг был принципиально прав, но немного напутал с последовательностью. Physical AI стал бурно внедряться, не дожидаясь полного развития автономных ИИ-агентов на компьютерах.

Более того, самые «древние», если такое слово уместно, воплощения искусственного интеллекта в нашем мире появились довольно давно. Речь прежде всего о беспилотных автомобилях, которые уже вполне себе являются бизнесом. Полностью автономные такси работают в Шанхае, в Сан-Франциско — не самых простых с точки зрения дорожного трафика городах. У нас этот процесс тоже идет, но немножечко медленнее по причинам чисто регуляторным, а не техническим.