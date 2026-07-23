Робот в каждый дом! Уже не фантастика, а перспектива ближайших десятилетий. Как в мире разворачивается гонка андроидов?

Человекоподобные роботы впервые провели операцию с помощью обычных хирургических инструментов. Завод американской компании Figure стал первым предприятием, на котором андроидов работает больше, чем людей. Объемы производства человекоподобных роботов в Китае в 2026 году могут превысить 100 тысяч штук. Все это новости текущего лета. Они показывают, что умные машины с руками и ногами уже перестали быть фантастикой. Стало быть, нас ждет гонка технологий! Когда она начнется? Будет ли похожа на «битву» iPhone и Samsung Galaxy? И кто в ней победит? На эти и другие вопросы Собака.ru отвечает директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» (и большой любитель научной фантастики!) Андрей Себрант.
Все больше крупных технологических компаний объявляют о планах по созданию человекоподобных роботов, а то и уже представили свои первые модели. Многие эксперты (в том числе и вы), пишут о начале «гонки в мире роботов». Это действительно наше ближайшее будущее или все же небольшое преувеличение?
Эта идея уже довольно давно обсуждается в мире. Наверное, первым о ней стал громко говорить [основатель и руководитель компании Nvidia] Дженсен Хуанг.
Еще году в 2024-м, рассуждая о траектории развития искусственного интеллекта, он предположил, что от генеративных моделей вроде ChatGPT мы перейдем к агентам, которые будут работать автономно — внутри компьютеров и больших дата-центров. Дальше, по его словам, мы перейдем к созданию воплощенного в нашем мире искусственного интеллекта, собственно Physical AI.
Сейчас понятно, что Хуанг был принципиально прав, но немного напутал с последовательностью. Physical AI стал бурно внедряться, не дожидаясь полного развития автономных ИИ-агентов на компьютерах.
Более того, самые «древние», если такое слово уместно, воплощения искусственного интеллекта в нашем мире появились довольно давно. Речь прежде всего о беспилотных автомобилях, которые уже вполне себе являются бизнесом. Полностью автономные такси работают в Шанхае, в Сан-Франциско — не самых простых с точки зрения дорожного трафика городах. У нас этот процесс тоже идет, но немножечко медленнее по причинам чисто регуляторным, а не техническим.
И все же сейчас больше всего говорят о человекоподобных роботах. Может ли начаться полноценная гонка между их производителями?
Эта гонка уже стартовала, и к ней уже присоединились крупнейшие компании. Я не случайно начал разговор с автомобилей — сравнения с ними звучат постоянно. Китайские компании, Илон Маск — все говорят одно и то же: лет через 5–10 продажи гуманоидных роботов будут сопоставимы с рынком автопрома.
Собственно, на лидерство в гонке роботов претендуют многие автомобильные компании. Самые яркие примеры — все та же Tesla, Mitsubishi, китайский BYD. Это происходит потому, что корневые технологии, необходимые для создания роботов, — машинное зрение, принятие решений в окружении людей, — все это уже решено в процессе разработки беспилотных автомобилей. Понятно, что степень взаимодействия с людьми разная, но технологический задел есть как раз у этих компаний.
Тот же Маск уже переделал одну из фабрик, которая выпускала старые модели Tesla для выпуска роботов Optimus. Производство заработает до конца этого года. Понятно, что это будут не те роботы, которых стоит выпускать на улицу, они будут работать в контролируемом окружении — на заводе или в офисе, но тем не менее.
Будет ли эта гонка похожа на конкуренцию Apple и Samsung в 2010-х? Или на борьбу браузеров, когда шла острая борьба между Chrome, Safari и Mozilla?
Все ваши примеры — ИИ, смартфоны, браузеры — изначально были B2C-шные. Вот браузер — это штука для каждого. Есть, конечно, отдельные корпоративные инструменты, у которых другие требования к контролю и безопасности, но они появились лишь тогда, когда интернет стал популярен у широкой публики.
Тут, я уверен, будет обратная картина.Сначала мы выпустим версии, которые будут работать на складах и сборочных линиях, а потом уже задумаемся о роботах в домашнем хозяйстве.
Но тот же Маск постоянно говорит о том, что роботы придут в каждый дом. Что в будущем человекоподобных машин будет чуть ли не больше, чем людей…
За что я на самом деле ценю Маска, так это за то, что он очень хорошо угадывает, куда все движется. При этом он регулярно промазывает по срокам.
Хороший пример со SpaceX. Этот проект вызывал кучу скепсиса: все говорили, мол, пусть он этого «макаронного монстра» сначала запустит, такие штуки в космос не летают. Он запустил, с опозданием, но запустил. Потом ему возражали, мол, сначала пусть твоя многоразовая ступень удачно приземлится, а потом поговорим. Он ее вернул и запустил обратно, причем много раз.
То же самое с Tesla. Многие вещи, которые Маск обещал по поводу автопилота, внедрены с 2–3-летним опозданием или не закончены до сих пор. И все же они уже близки к реализации. Так что его высказывания я воспринимаю так: мужик, похоже, дело говорит, но произойдет все это ощутимо позже.
Ощутимо позже это когда? Речь о том, что увидим мы или уже только наши внуки?
Тут многое зависит от некоторых национальных особенностей. Я уверен, что в странах, где отношение к робототехнике спокойнее, все пойдет быстрее. В первую очередь речь идет о Японии, Китае, Корее. У них в культуре нет устойчивой ассоциации, что робот — обязательно Терминатор.
Одновременно эти же общества попадают в демографическую ловушку, у них стремительно стареет население. Пожилых становится так много, что ухаживать за ними некому, даже если все остальные бросят работу и будут заниматься только этим.
Речь об огромной общественной проблема, которая имеет решение в виде домашних роботов. Подчеркиваю, это не робот, который должен работать на сборочном конвейере. Это робот, который должен ухаживать за человеком, быть приятен, обладать не свойствами квалифицированного работника, а свойствами заботливого родственника.
Я думаю массовое появление роботов в домах одиноких стариков в Азии за счет каких-то государственных программ — перспектива уже 2030-х годов.
То есть роботы придут в нашу повседневную жизнь уже через пять-десять лет?
Тут встает вопрос, что значит «придут»? Когда речь идет о внедрении или замене какого-то дорогостоящего железа, ничего не происходит мгновенно. Ты не можешь просто взять и произвести за год столько же автомобилей, сколько уже бегает по улицам. У промышленности нет такой возможности.
Однако мы уже видим, что в Китае, в некоторых Северных странах машины с двигателем внутреннего сгорания вытесняются моделями с электромоторчиком. Этот процесс лет за десять-пятнадцать дошел до того, что примерно половина новых автомобилей там уже ездит на электричестве.
Тот же принцип, думаю, вполне применим к роботам. Если уже сейчас Tesla и некоторые китайские автогиганты начинают перепрофилировать производства для выпуска роботов, это значит, что в 2030-х роботы начнут потихоньку внедряться, завоевывая все больше домохозяйств. Это будет заметно, но чтобы процесс захватил все общество, потребуется еще лет десять как минимум.
Правильно ли я понимаю, что разнообразие моделей роботов тоже будет напоминать то, что происходит на автомобильном рынке? Будут представительские роботы-телохранители, будут домашние грузовички, задача которых будет сводиться к тому, чтобы носить, не знаю, тяжелый инструмент за хозяином?
И да и нет. Задачи домашних роботов принципиально отличаются от работы на складе. Им не надо поднимать тяжести, и им не нужна та же механика, что индустриальным машинам.
Дома не нужна модель с грузоподъемностью в 100 кг, она будет скорее вредить, может что-то сломать. Но разнообразие все же будет. Точно так же, как есть коммерческие авто, а есть машины для семейного отдыха.
Кстати, что будет отличать роботов от автомобилей, так это модульность. Одна и та же модель может сначала использоваться в городе в какой-то мягкой компактной оболочке, а потом ее же можно вывезти на дачу, подключить к ней необходимое оборудование и вспахивать огород, как трактором.
Прям Кибердеревня…
Кстати говоря, да.
Вы известный любитель научной фантастики, часто говорите о Станиславе Леме и братьях Стругацких. Давайте пофантазируем, каким будет мир через эти 5–15 лет, когда роботы реально станут входить в нашу повседневную жизнь.
Хороший вопрос! Мне кажется, что это приведет к одной важной штуке, которую часто недооценивают. Сейчас много споров ведется вокруг ИИ, мол, что это — еще один инструмент или новый вид рабочей силы?
Вокруг этого много копий ломается, но есть люди, в том числе я, которые пытаются сказать, что искусственный интеллект — это вообще нечто другое. Это сущность, которая не похожа на то, что мы видели раньше.
Дело в том, что фантастика обычно нам давала довольно простой взгляд на роботов. Либо это ходячие истуканы, навроде дублей в «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких. Другой вариант — очень человекоподобные роботы Айзека Азимова, машины с настолько понятным нам сознанием, что человек-робопсихолог способен разобраться в их проблемах.
А вот в «Солярисе» Станислава Лема мы видим интеллект, который принципиально отличается от нас. Тот же Океан. Это не инструмент, не человек, он просто другой. Его не описать с помощью нашего предыдущего опыта.
Так вот, я думаю, что появление роботов в наших домах поможет нам глубже осознать эту концепцию. Позволит понять, что искусственный интеллект — это нечто принципиально отличное от того, что мы раньше видели. Что ходячая машина — это не железный человек, это какая-то иная сущность.
А если мы говорим о более материальном уровне? Вот поезда и реактивные самолеты позволили человечеству забыть о расстояниях, которые могут быть больше, чем можно преодолеть за целую жизнь. Телефон и интернет позволили нам забыть о том, что человек, переехавший в другой город, фактически ушел из нашей жизни. О чем мы забудем благодаря роботам?
Я думаю, что об этом можно догадаться из того, о чем я говорил раньше. Главное, о чем мы забудем, — это одиночество.
Текст: Константин Крылов при участии Дианы Корнеевой
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