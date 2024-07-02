Высокий всеобщий доход, космические путешествия и 20% вероятности конца света — Илон Маск о ближайшем будущем человечества

Об обратной стороне развития ИИ

Я понимаю, что все это звучит здорово, но за развитием ИИ последует кризис смыслов… Если искусственный интеллект сможет делать все лучше нас… то нам зачем будет делать вообще что-то?

Это будет экзистенциальный кризис — нечто вроде того, что переживала Римская Империя на пике своего могущества… ну если представить, что в Римской Империи были роботы и ИИ.

Полагаю, что мы живем в удивительное время. Однако помните, что некоторые пророки предупреждали: не дай вам бог жить в интересные времена. Так вот, повторюсь, мы живем в самые интересные времена за всю историю человечества.

Как я сам примиряюсь [с мыслью о возможных глобальных катаклизмах], которые может вызвать развитие ИИ? Я спросил себя… даже если сбудется самый плохой сценарий и нас всех просто аннигилируют, хотел бы я быть где-то неподалеку, чтобы хотя бы увидеть все это? Мой ответ был — наверное, да. Вот и все — фатализм.