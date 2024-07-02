Высокий всеобщий доход, космические путешествия и 20% вероятности конца света — Илон Маск о ближайшем будущем человечества

Развитие искусственного интеллекта приведет к радикальным изменениям в жизни человечества уже в следующем году. Еще более радикальные перемены ждут людей на горизонте пяти лет — в этом уверен основатель SpaceX, Neurolink и Tesla Илон Маск. В конце июня он дал большое интервью на площадке фестиваля «Каннские львы». Собрали основные идеи легендарного предпринимателя о будущем человечества.
О возможностях ИИ
Говоря об искусственном интеллекте, мы можем рассуждать лишь о вероятных сценариях. Мне кажется, что нельзя быть на 100% оптимистом в вопросах, связанных с ИИ, также как нельзя смотреть на эту тему совсем пессимистично. В целом, я согласен с [британским ученым и информатиком] Джефом Хинтоном, которого называют крестным отцом ИИ — он говорит, что существует примерно 10–20% вероятности того, что [развитие ИИ] приведет к чему-то ужасному.
Но при этом, нужно помнить, что на восемьдесят-то процентов стакан полон. Поэтому, мне кажется, что наиболее вероятным исходом [развития ИИ-технологий] станет… изобилие. Больше не будет недостатка товаров и услуг, они будут доступны всем на Земле. Речь будет идти уже не об безусловном базовом доходе, а о безусловном высоком доходе. Таком, что работа станет не необходимостью, а выбором… Буду ли в этих условиях работать я? Да, во всяком случае я буду стараться.
Об обратной стороне развития ИИ
Я понимаю, что все это звучит здорово, но за развитием ИИ последует кризис смыслов… Если искусственный интеллект сможет делать все лучше нас… то нам зачем будет делать вообще что-то?
Это будет экзистенциальный кризис — нечто вроде того, что переживала Римская Империя на пике своего могущества… ну если представить, что в Римской Империи были роботы и ИИ.
Полагаю, что мы живем в удивительное время. Однако помните, что некоторые пророки предупреждали: не дай вам бог жить в интересные времена. Так вот, повторюсь, мы живем в самые интересные времена за всю историю человечества.
Как я сам примиряюсь [с мыслью о возможных глобальных катаклизмах], которые может вызвать развитие ИИ? Я спросил себя… даже если сбудется самый плохой сценарий и нас всех просто аннигилируют, хотел бы я быть где-то неподалеку, чтобы хотя бы увидеть все это? Мой ответ был — наверное, да. Вот и все — фатализм.
О безопасности ИИ
Говоря о безопасности ИИ, я уверен, что самое важное для нас — это обучать искусственный интеллект таким образом, чтобы он был как можно более любопытным и как можно более правдивым.
Помните, что произошло в [романе] «2001: Космическая одиссея» Артура Кларка? Искусственному интеллекту сказали доставить астронавтов к Монолиту, однако при этом сами космонавты не должны были знать о Монолите. В результате компьютер пришел к выводу, что он должен убить людей и доставить их тела к Монолиту — вот такое вот решение проблемы. Думаю, что этим произведением Кларк пытался донести до нас мысль, что мы не должны заставлять ИИ врать.
Когда я принимал участие в создании OpenAI, я хотел, чтобы у Google появился противовес. Тогда мир был очень однополярным, и Google был в нем абсолютно доминирующей силой в том, что касалось ИИ. Не было никого, кто мог бы уравновесить положение. Тогда я решил, что это не соответствует идее безопасного развития искусственного интеллекта.
Так что OpenAI была создана с хорошими намерениями. Само название отсылает к идее открытого кода… Но сейчас мы скорее видим идею извлечения максимальной прибыли от ИИ, что расходится с изначальной идеей.
О симбиозе человека и ИИ
Я думаю, что ИИ может быть креативным, он может создавать оригинальные вещи, может творить искусство, музыку, тексты.
Я много думаю о том, чтобы [с помощью неройсети] усилить человеческий интеллект. Это как раз то, чем занимается компания Neurolink. Мы хотим достигнуть симбиоза искусственного и человеческого интеллектов. Это усилит нашу собственную креативность и будет похоже на волшебство: ты думаешь о чем-то, а ИИ это делает. Это вполне возможный сценарий развития событий.
Более того, мы надеемся, что в будущем сможем возвращать парализованным людям возможность двигаться [с помощью чипов], передавая сигналы из головного мозга. Мы уже показывали это на животных, и результаты были обнадеживающими.
Илон Маск
Предприниматель, владелец SpaceX, Tesla и Neurolink:
Я думаю, что [реальные] изменения [в жизни людей] начнутся очень быстро. Я думаю, что мы увидим радикальные перемены уже в следующем году. И еще более серьезные сдвиги в течение ближайших пяти лет.
О 20 млрд человекоподобных роботов
[Робот от Tesla] Optimus должен стать многофункциональным человекоподобным роботом, который сможет выполнять широкий круг задач: вы сможете попросить его выгулять собаку, убрать дом, посидеть с ребенком, сделать с ребенком уроки, приготовить ужин, поиграть на пианино.
Я думаю, что любому захочется иметь такого, поэтому… я думаю, что у каждого человека будет минимум один Optimus. Так что моя оценка [будущего количества таких роботов] — 20 млрд.
В теории мы могли бы сделать их похожими на людей, но у нас нет таких планов. Нам хотелось бы, чтобы Optimus были бы именно симпатичными роботами. Я думаю, что люди будут воспринимать своих Optimus как друзей… что-то наподобие C3PO или R2D2 из «Звездных войн». Вспомните, они ведь вам нравятся, вас по-настоящему трогают эти персонажи.
Межпланетная цивилизация
Цель SpaceX — сделать жизнь межпланетной, это наша задача с момента запуска. Чтобы добиться этой цели нам нужно для начала [научиться] перевозить большое число людей и оборудования на Марс. Если нам это удастся, то мы распрощаемся со статусом однопланетной цивилизации — статусом очень нестабильным!
Превращение в межпланетную цивилизацию серьезно увеличит срок жизни культуры. Мы сможем покинуть пределы нашей Солнечной системы и отправиться в другие Звездные системы, освоить Галактики и, возможно, найти множество давно погибших однопланетных цивилизаций, затерянных между звезд.
На самом деле мною движет как раз любопытство по поводу природы Вселенной. Существуют ли пришельцы? Не являемся ли мы сами пришельцами? Как возникла Вселенная? Куда она движется? Существуют ли мультивселенные?
Одна из идей, которую высказал [английский писатель] Дуглас Адамс в своей книге «Автостопом по Галактике», звучала следующим образом: получать ответы — это самая простая часть работы, самая сложная — задавать вопросы. Именно поэтому мы работаем над расширением возможностей сознания, чтобы понять, какие же вопросы нам надо задавать к ответу, который мы имеем в лице Вселенной.
Совет молодым
Мы переживаем период трансформации, в какой-то момент ИИ начнет работать лучше нас… В этом процессе преуспеют те компании, которые максимально эффективно будут использовать нейросети.
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