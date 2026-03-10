ФАС: размещение рекламы в Telegram и YouTube нарушает закон

Реклама в Telegram и YouTube нарушает часть 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», заявили в Федеральной антимонопольной службе. Запрет касается и рекламы на других площадках, которые в России заблокированы или замедлены, а также VPN-сервисов. Ответственность за нарушение несут рекламодатель и распространитель.

Согласно части 10.7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», распространять рекламу нельзя на информационных ресурсах нежелательных организаций, общественных или религиозных объединений, которые ликвидированы судом или деятельность которых в РФ запрещена, а также «других информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации». За нарушение, согласно статье 14.3 КоАП, назначают штрафы: от 2000 до 20 000 рублей для граждан, от 4000 до 100 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 1 млн рублей для юридических лиц.

С 10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Регулятор подтвердил ограничения и рассказал, что меры будут вводиться и дальше, чтобы «добиться исполнения законов». «Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что в ближайшие два-три месяца Telegram могут признать пособником террористов. По словам депутата, у руководства Telegram есть шансы «принять белую сторону». Для этого надо создать юрлицо в России, хранить в стране все персональные данные, предоставлять переписки и любую информацию по запросу ФСБ.

В случае, если мессенджер признают экстремистским, внутренние платежи, в том числе за премиум-аккаунт, будут наказуемы. Свинцов уточнил, что все совершенные до этого момента платежи «будут абсолютно законными». По его мнению, россиянам «волноваться абсолютно не о чем».

По данным журналистов Baza, полная блокировка мессенджера Павла Дурова может начаться с 1 апреля 2026 года.