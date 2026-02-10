Роскомнадзор начинает «замедлять» Telegram

Власти приняли решение замедлять мессенджер Telegram в России, рассказали источники РБК. По словам двух источников, Роскомнадзор начнет принимать меры для частичного ограничения работы сервиса во вторник, 10 февраля.

В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram. Ведомство объяснило ограничения борьбой с мошенниками, которые вымогают деньги и вовлекают граждан в террористическую деятельность. Частичные ограничения продолжили в октябре, а в середине января в Госдуме сообщили, что Роскомнадзор ограничивает работу Telegram из-за слишком медленной блокировки анонимных каналов. В РКН тогда заявили, что новые ограничительные меры по отношению к Telegram в России не применяют.

9 и 10 февраля российские пользователи жаловались на проблемы в работе Telegram, следует из данных сервисов Downdetector и «Сбой.рф». Жалобы пользователей фиксировали и в середине января, и в конце декабря.

«Telegram такой великий, а Россия такая в лаптях»

РКН подтвердил ограничения работы Telegram в России. Меры будут вводиться и дальше, чтобы «добиться исполнения законов». «Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет ресурсами. Но при одном очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил «Осторожно, новости», что Telegram не полностью выполняет требования законодательства РФ, взаимодействует с РКН, но делает это «через губу», то есть «Telegram такой великий, а Россия такая в лаптях».

«Так дело не пойдет. Если ТГ хочет присутствовать и зарабатывать в России миллиарды долларов, мы не против. Все возможности для этого есть. Но необходимо соблюдать российское законодательство», — говорит Свинцов.

По его словам, компания должна физически присутствовать в России, платить налоги, но «сейчас в бюджете не чувствуются эти деньги». «Если РКН принял решение отправить им очередной сигнал, то это так, я полностью поддерживаю. Надо мягко заставлять выполнять российское законодательство», — добавил депутат. По его личному мнению, техническая и юридическая дискуссия продлится еще полгода — в течение этого времени решат вопрос о полной блокировке мессенджера. Официальной информации пока нет.