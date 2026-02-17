СМИ: Telegram могут полностью заблокировать в России в апреле

Мессенджер Telegram могут полностью заблокировать в России. Издание Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что это может произойти весной.
По данным журналистов Baza, полная блокировка мессенджера Павла Дурова может начаться с 1 апреля 2026 года. Как пишет издание, эту информацию ему подтвердил ряд источников «из нескольких ведомств».
Издание Baza
Цитата по телеграм-каналу издания:
«По данным наших собеседников из нескольких ведомств, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram* и Facebook*. Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы».
Baza — не единственное издание, публикующее подобную информацию. Чуть позже, издание «Ротонда» со ссылкой уже на свои источники написало, что возможная блокировка Telegram сейчас «обсуждается».
Издание «Ротонда»
Цитата по телеграм-каналу издания:
«Собеседник "Ротонды" в одном из ведомств подтвердил, что такая дата, [1 апреля], сейчас обсуждается. Он добавил, что рекламу в мессенджере запрещать пока не планируют. Ещё один собеседник заметил, что в Telegram и после 1 апреля продолжат работать по продвижению госвласти».
Спустя примерно час после появления первых сообщений о возможной блокировке мессенджера ситуацию прокомментировали в РКН, однако в ведомстве ни подтвердили и не опровергли появившиеся предположения. «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — заявили в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее депутат Госдумы, глава Комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что «на сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором» однако «какая-то часть» материалов, которые регулятор просит удалить, все еще не вызывает реакции мессенджера.
«Контакт [с Telegram] существует, в отличие от WhatsApp*, которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — отметил депутат в интервью «Фонтанке».
При этом парламентарий отметил, что Telegram «никогда» не попадает в белый список ресурсов, работающих при отключении интернета.
Напомним также, что 10 февраля было официально объявлено о замедлении мессенджера на территории России. «По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — прокомментировали это решение в Роскомнадзоре.
* WhatsApp – сервис ресурс Meta Platforms Inc.** — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
** Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
