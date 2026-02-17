СМИ: Telegram могут полностью заблокировать в России в апреле

Спустя примерно час после появления первых сообщений о возможной блокировке мессенджера ситуацию прокомментировали в РКН, однако в ведомстве ни подтвердили и не опровергли появившиеся предположения. «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — заявили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее депутат Госдумы, глава Комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что «на сегодняшний день администрация Telegram находится в контакте с Роскомнадзором» однако «какая-то часть» материалов, которые регулятор просит удалить, все еще не вызывает реакции мессенджера.

«Контакт [с Telegram] существует, в отличие от WhatsApp*, которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. И в принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — отметил депутат в интервью «Фонтанке».

При этом парламентарий отметил, что Telegram «никогда» не попадает в белый список ресурсов, работающих при отключении интернета.

Напомним также, что 10 февраля было официально объявлено о замедлении мессенджера на территории России. «По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — прокомментировали это решение в Роскомнадзоре.