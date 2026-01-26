Колонизация Марса, миллиарды человекоподобных роботов и резкое удешевление космических полетов — о чем Илон Маск говорил в Давосе

О необходимости колонизации Марса

Я стремлюсь расширить рамки нашего мышления за пределы Земли. Возьмем, к примеру, SpaceX — для меня это история о продвинутых ракетных технологиях, которые позволили бы распространить жизнь за пределы Земли: на Луну, Марс и в конечном итоге в другие звездные системы.

Жизнь, какой мы ее знаем, хрупка и уязвима. Хотя бы потому, что мы не слышали о том, что она есть где-то еще, кроме Земли… У нас есть 9 тысяч спутников, но ни одному из них еще ни разу не приходилось уворачиваться от столкновения с кораблем пришельцев. Это заставляет нас смириться с тем, что жизнь — очень редкая штука.

Для меня это, как тоненькая свечка, которая горит в огромной пустой черноте. Эта свечка может легко погаснуть. Поэтому нам надо сделать все возможное, чтобы огонек жизни не потух. Чтобы он стал межпланетным, на тот случай, если природный катаклизм или катастрофа, устроенная людьми, положит конец жизни на Земле.