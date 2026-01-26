Колонизация Марса, миллиарды человекоподобных роботов и резкое удешевление космических полетов — о чем Илон Маск говорил в Давосе

Традиционно Всемирный экономический форум в Давосе стал местом, где делались громкие, в том числе политические и геополитические, заявления. На их фоне слегка в тени осталось выступление основателя SpaceX и Tesla Илона Маска. Самый богатый человек на Земле рассказал о своей любимой теме — о будущем человечества. Он призвал смотреть в завтрашний день с оптимизмом и в то же время призвал помнить о хрупкости жизни. Кроме того, он нарисовал картину всеобщего процветания и рассказал о своих ближайших (революционных!) планах. Близко к тексту пересказываем основные тезисы этого выступения.
О необходимости колонизации Марса
Я стремлюсь расширить рамки нашего мышления за пределы Земли. Возьмем, к примеру, SpaceX — для меня это история о продвинутых ракетных технологиях, которые позволили бы распространить жизнь за пределы Земли: на Луну, Марс и в конечном итоге в другие звездные системы.
Жизнь, какой мы ее знаем, хрупка и уязвима. Хотя бы потому, что мы не слышали о том, что она есть где-то еще, кроме Земли… У нас есть 9 тысяч спутников, но ни одному из них еще ни разу не приходилось уворачиваться от столкновения с кораблем пришельцев. Это заставляет нас смириться с тем, что жизнь — очень редкая штука.
Для меня это, как тоненькая свечка, которая горит в огромной пустой черноте. Эта свечка может легко погаснуть. Поэтому нам надо сделать все возможное, чтобы огонек жизни не потух. Чтобы он стал межпланетным, на тот случай, если природный катаклизм или катастрофа, устроенная людьми, положит конец жизни на Земле.
О всеобщем процветании
Роботы и искусственный интеллект — это путь к всеобщему процветанию. Люди часто говорят о победе над бедностью, о необходимости обеспечить всем высокий уровень жизни. Так вот, единственный способ, как по мне, — это ИИ и роботы.
Конечно, тут много подводных камней, нам надо быть аккуратными. Никто не хочет проснуться внутри сюжета «Терминатора». Тем не менее если мы обеспечим человечество бесплатным или почти бесплатным ИИ и массово производимыми роботами, то нас ждет взрывной рост мировой экономики, превосходящий все то, что мы видели до этого.
Мой прогноз — у нас будет столько роботов, что они смогут обслуживать все человеческие потребности. Вам даже не придется задумываться над тем, о чем их нужно попросить. Изобилие товаров и услуг будет так велико, что этого просто не потребуется. Думаю, что роботов в конце концов будет больше, чем людей.
Я очень оптимистичен относительно нашего будущего — я думаю, что нас ждет эпоха невероятного процветания, что звучит очень круто. Пока же мы живем в самом интересном времени за всю историю.
О том, возможно ли благополучие для всех
Мне кажется, что широкое распространение благополучия в обществе — самая естественная вещь. Ведь разработчики ИИ будут искать как можно больше клиентов. Стоимость пользования искусственным интеллектом уже очень низка, она падает год от года. Есть множество бесплатных моделей, которые всего лишь на год отстают от лидеров. Это значит, что доступность этой технологии будет повышаться.
О том, когда же роботы придут в нашу жизнь
Андроиды развиваются очень быстро. Мы привлекаем Tesla Optimus к выполнению простых задач на наших фабриках. Думаю, что в течение этого года мы передадим им более сложные задачи, а к концу следующего года откроем их широкую продажу. Когда убедимся в их высокой надежности, безопасности и функциональности.
Некоторые страховые компании уже говорят, что наш автопилот настолько безопасен, что они предлагают пользователям страховку за полцены, если те пользуются автопилотом.
Я думаю, что беспилотные автомобили — это решение многих проблем. Tesla развертывает что-то наподобие роботакси в некоторых городах. Думаю, что эта программа широко распространиться к концу этого года в США. В следующем месяце мы хотим получить подтверждения от европейцев и, возможно, примерно в то же время в Китае.
О победе над старением
Я не то чтобы много задумываюсь о штуках, связанных со старением. Мне кажется. что это решаемая проблема. Думаю, что мы сможем выяснить причину, вызывающую старение — вряд ли это очень незаметный механизм. Ведь штука в том, что все клетки в нашем теле стареют одинаково — лично я не видел человека со старой левой рукой и молодой правой. Это значит, что существуют некие биологические часы, которые синхронно работают в 35 млрд наших клеток.
При этом я думаю, что у смерти есть свои плюсы. Если бы мы были бессмертны (или даже если бы жили слишком долго), то это приводило бы к окостенению общества, утрате упругости и стагнации. И все же я думаю, что мы сможем найти путь к продлению жизни и даже к обращению процесса старения вспять.
О бесконечном источнике энергии
Солнце — крупнейший источник энергии. Это актуально тут, на Земле, но если ты смотришь за ее пределы, то данный факт становится еще очевиднее. Там, в космосе, оно будет давать около 100% нашей энергии.
Важно помнить, что масса Солнца — это 99,8% всего, что есть в Солнечной системе. Юпитер — это 1%, на все остальное приходится менее процента. Это значит, что если представить гигантский реактор, в котором можно сжечь Юпитер, он все равно почти не будет давать энергии в сравнении с Солнцем. Вот почему SpaceX так много работает над запуском ИИ-спутников с солнечными батареями.
Только представьте квадрат в 160 на 160 километров, выложенного солнечными батареями, — его бы хватило, чтобы питать энергией все Соединенные Штаты. То же самое актуально для Европы: вы можете взять довольно небольшой необитаемый кусок Испании или Сицилии, и это даст всю генерацию, которая необходима Европе.
SpaceX и Tesla порознь работают над тем, чтобы построить мощности для генерации 100 гигаватт солнечной энергии в год для США. Я думаю, что это займет примерно три года или около того. Я призываю остальных последовать нашему примеру.
О резком снижении цен на космические полеты
Главное, чего мы хотим достигнуть в этом году — возможности повторной эксплуатации всех элементов ракет SpaceX. Это очень сильно снизит стоимость полетов. Пока мы достигли возможности повторного использования разгонного модуля Falcon 9. Однако верхняя ступень сгорает при возвращении на Землю, а она ведь стоит, как средних размеров самолет.
Так вот, в этом году мы должны достигнуть возможности повторного использования всех модулей тяжелой ракеты Starship. После этого стоимость полетов в космос упадет на два порядка. Разница будет, как между полетами на многоразовом самолете и самолете, который отправляется на свалку после каждого путешествия.
О возможностях ИИ в космосе
Мне кажется, нет барьеров для того, чтобы разворачивать дата-центры для ИИ прямо в космосе. Там очень холодно, поэтому все что вам нужно — это повернуть солнечные батареи к солнцу, а радиатор направить в тень. Получится очень эффективная система охлаждения.
Это приведет к тому, что наиболее дешевым местом для развертывания ИИ-инфраструктуры станет космос. Думаю, что это произойдет в течение пары лет, максимум трех.
О будущем ИИ
Не знаю, что будет через 10 лет, но скорость с которой ИИ развивается, говорит о том, что он может стать умнее любого человека к концу этого года. Не вижу причин, почему это случится позднее, чем через год. Затем к 2030–2031 году ИИ будем умнее, чем все человечество вместе взятое.
