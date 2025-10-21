ИИ-гонка все больше похожа на финансовый пузырь! Предыдущий лопнул в 2008-м и вызвал мировой кризис! История повторится?

Сегодняшние траты на искусственный интеллект напоминают пузырь — такое заявление в начале октября сделал основатель Amazon Джефф Безос. Так кажется не только некогда самому богатому человеку в мире. В октябре же аналитики компании MicroStrategy Partnership прямо заявили: ИИ-пузырь на рынке в 17 раз больше, чем пузырь доткомов и вчетверо больше ипотечного. В свое время обвал рынка доткомов в начале 2000-х обанкротил значительную часть интернет-компаний. Неплатежи по жилищным займам, в свою очередь, привели к глобальному финансовому и экономическому кризису 2008–2009 годов. Неужто сейчас опять происходит что-то похожее? Глобальный экономический кризис может повториться? Разбираемся!
Что случилось?
«Сигналы о том, что стоимость акций технологических компаний раздуты в цене, говорят о том, что инвесторы ничему не учатся, а центральные банки узнают о проблемах слишком поздно», — столь радикально ситуация в экономике описывается в октябрьской редакционной статье британской The Guardian. Текст издания посвящен ИИ-пузырю, который сегодня якобы надувается на финансовых рынках (иронично, что автором текста, помимо редакции The Guardian, указан искусственный интеллект).
В последнее время о пузыре на рынке ИИ говорят очень активно, в том числе Джефф Безос, основатель Amazon и в недавнем прошлом самый богатый человек в мире. Всемирный экономический форум (швейцарская НКО, организующая ежегодный форум в Давосе) в октябре выпустил текст «Что мы имеем в виду, говоря о пузыре на рынке ИИ».
В то же время аналитики компании MicroStrategy Partnership прямо пишут, что нынешний пузырь в 17 раз больше того, что в 1990-е появился на рынке доткомов (о нем подробнее ниже) и вчетверо больше того, что возник на ипотечном рынке США накануне глобального экономического кризиса.
Давайте разберемся, что такое финансовый пузырь?
Пузырем экономисты именуют ситуацию, когда вокруг какого-то товара возникает такой ажиотаж, что его цена неоправданно летит вверх, становясь несопоставимой с теми выгодами, которые актив может принести. «Финансовый пузырь обычно надувается на рынке вследствие завышенных, чересчур оптимистичных ожиданий и вызванной ими спекулятивной активности», — поясняет для Собака.ru профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина.
Леонид Делицын, аналитик финансовой группы «Финам» добавляет, что обычно возникновение этого явления связано с появлением какой-то крупной инновации. «Изначальный изобретатель обычно ничего не зарабатывает, поскольку "опережает свое время", — говорит Делицын. — Но однажды приходит нужное время, когда экономика готова эту инновацию принять. Однако это тоже может занять гораздо больше времени, чем ожидалось. Все чувствуют, что новое явление огромное, важное и затронет всех. Но никто не знает, когда это произойдет — сейчас, через десять лет или через тридцать».
Именно об этом в своем недавнем заявлении и говорил Джефф Безос. «Когда люди очень воодушевлены, как, например, сегодня искусственным интеллектом, каждый эксперимент получает финансирование, каждая компания получает инвестиции. Неважно [предлагает она] хорошие или плохие идеи», — цитирует миллиардера Bloomberg.
«Суть в том, что у нас есть ожидания, которые не оправдываются, — говорит Михаил Комаров, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, — они перекладываются на финансовый рынок: стоимость акций, оценку капитализаций и на действия инвесторов. Так на рынке складывается ситуация, когда капитализация отдельных компаний очень быстро растет, при этом мы не видим у них значимых финансовых результатов. Это в конце концов приводит нас в кризисную ситуацию».
А что за доткомы, о которых все говорят?
Ярким примером финансового пузыря является как раз так называемый бум доткомов, который упоминается большинством авторов, которые сейчас критикуют лихорадку вокруг ИИ (в том числе это делают в МВФ).
Бум доткомов пришелся на 1996–2000 годы и был вызван широким развитием интернета. «По мере того, как у сети Интернет становилось больше и больше пользователей, все больше инвесторов верили, что молодые компании интернет-экономики — такие, например, как Cisco и Amazon, станут очень большими, больше, чем традиционные телеканалы, магазины и банки», — говорит Леонид Делицын из компании «Финам».
Однако, несмотря на то что интернет реально изменил жизнь человечества, вскоре выяснилось, что финансовые надежды были все же завышенными. Многие игроки не показывали ожидаемой выручки, не говоря уже о прибыли. Финансовая модель значительной части компаний была неэффективной, а огромные деньги инвесторов тратились на презентации и другие маркетинговые мероприятия, но не на реальные инновации.
«Даже существующая выручка зачастую была бартерной — поисковые машины покупали рекламу на сайтах браузеров (которые были тогда самыми популярными сайтами, потому что браузер не был частью операционной системы — его надо было скачать), а браузеры — на поисковых системах, — продолжает Делицын. — Поэтому молодые компании спешили провести IPO и стать публичными, это давало некоторый финансовый ресурс, позволяющий продержаться еще несколько лет».
Реальность брала свое — пузырь лопнул в марте 2000 года, что совпало с рецессией начала 2000-х годов. В итоге к завершению кризиса на рынке (то есть к осени 2002 года) индекс NASDAQ-100 (отражает стоимость акций технологичных компаний) потерял 78% по сравнению с пиком 2000 года.
А причем тут ипотека и кризис 2008—2009?
«Ипотечный пузырь, в общем-то, тоже связан с финансовыми инновациями — с попыткой пересмотреть оценку рисков», — рассказывает Собака.ru Леонид Делицын из компании «Финам».
Так, в конце XX — начале XXI века в США распространилась необычная до той поры практика. Различные активы банков (в том числе ипотечные займы, по которым они получали доход в виде платежей) объединялись и на их основе создавались ценные бумаги, которые потом можно было продавать на бирже.
В итоге, как писали многие авторы, стандарты выдачи кредитов снижались, ведь ипотека приносила доход не только банкам, но и инвесторам, которые покупали их ценные бумаги, выпущенные под доход от жилищных займов.
Льюис Холден
Автор портала Bankrate.com (2007 год):
«За последние четыре года стандарты ипотечного кредитования стали более либеральными, потому что каждое звено в цепочке получало прибыль, будучи при этом уверено, что перекладывает риски на следующее. Кредитные брокеры не рисковали собственными деньгами, поэтому они перекладывали риски на кредиторов. Кредиторы продавали выданные ипотечные кредиты вскоре после их оформления, перекладывая риски на инвесторов. Инвестиционные банки скупали эти кредиты и структурировали из них ценные бумаги (CDO), разделяя их на транши — одни с меньшим риском, другие с большим. Инвесторы покупали эти ценные бумаги и хеджировали риски дефолта и досрочного погашения, перекладывая эти риски дальше».
В итоге, когда многие заемщики не смогли вернуть кредиты, это стало ударом по инвесторам и всему финансовому рынку. «В 2008–2009 году мы видели результат схлопывания пузыря на рынке недвижимости США, — говорит Юлия Вымятнина из Европейского университета. — Падение ВВП США в 2009 году (в результате кризиса) составило порядка 3% (данные разнятся, но в среднем оценка примерно такая)».
И что, с ИИ сейчас происходит то же самое?
Вопрос о том, насколько сегодняшняя ситуация походит на историю с доткомами и ипотечными займами, неоднозначный. Так, пока Джефф Безос и эксперты Всемирного экономического форума говорят о пузыре на рынке ИИ, аналитики немецкой компании Allianz настаивают, что уместнее говорить «о буме, подкрепленном фундаментальными факторами, а не о пузыре».
Экономист Юлия Вымятнина из Европейского университета полагает, что сходство с пузырями финансовыми прошлого есть (хотя и не полное). Вокруг ИИ много шумихи, для искусственного интеллекта строится инфраструктура, компании, так или иначе связанные с гонкой языковых моделей, активно дорожают (яркий пример — производитель чипов Nvidia). «Но пока на поверхности скорее хайп, а серьезных, заслуживающих доверия оценок долгосрочного эффекта от внедрения ИИ на экономику в целом пока нет», — говорит она.
Как полагает Леонид Делицын, аналитик финансовой группы «Финам», сегодняшняя ситуация во многом напоминает пузырь доткомов. В частности тем, что завораживающие инвестиции и финансовые обороты отчасти связаны с «круговоротом» денег внутри бигтеха. Как это было с бартерными сделками между провайдерами и владельцами сайтов в середине 1990-х.
«Сейчас оглашены сделки между бигтехом и "единорогами", которые пресса назвала "кольцевыми", — продолжает собеседник редакции. — Nvidia инвестирует $100 млрд в OpenAI, OpenAI заказывает Oracle серверы на $300 млрд, Oracle обязуется закупить процессоры Nvidia и тоже, видимо, на поражающую воображение сумму. Затем OpenAI получает еще $200 млрд от AMD, при этом обязуясь приобрести большой объем акций AMD в будущем, и так далее. Это уже очень похоже на бартерный обмен баннерами эпохи доткомов и позволит всем участникам процесса создать такую финансовую отчетность, в которой никто не сможет разобраться. Выглядеть все будет слишком хорошо, чтобы быть понятным».
Михаил Комаров
Профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ:
«Если мы говорим о том, что происходит на рынке искусственного интеллекта, то мы видим переосмысление самих технологий и их влияния на экономику. Это очень похоже на историю с развитием интернета времен бума доткомов, когда говорилось, что если у вас нет сайта, то ваш бизнес обязательно рухнет или, наоборот, если страничка в интернете у вас есть, вы начнете зарабатывать в разы больше».
То есть все это может лопнуть?
«Может ли он лопнуть? Может, как и любой пузырь. Но может и более плавно сдуться — зависит от того, как поведут себя инвесторы», — говорит Юлия Вымятнина из Европейского университета. При этом она подчеркивает, что однозначно говорить о формировании ИИ-пузыря рано.
«Это пока похоже скорее на пузырь доткомов, чем ипотечных займов, — добавляет собеседница редакции. — Основная часть возможного пузыря сконцентрирована скорее на разных сегментах фондового рынка (венчурное финансирование, долговое финансирование, вложения в существующие ценные бумаги тех компаний, которые занимаются развитием ИИ). В этом смысле охват с точки зрения количества людей, вовлеченных в возможный пузырь, пока скорее похож на пузырь доткомов, чем на пузырь ипотечных займов».
Сходным образом ситуацию комментирует и Леонид Делицын из «Финам». «Есть очень важное отличие между бумом доткомов и бумом ИИ, — говорит он. — Сейчас новые компании ИИ-отрасли, даже такие как OpenAI и Anthropic, не спешат выходить на биржу. Сегодняшние гиганты "бигтеха", такие как Nvidia, Microsoft, Google и Amazon, инвестируют в "единорогов" ИИ-индустрии. Даже потеря инвестиций в $10 млрд для таких компаний что слону дробина. Широкие же круги инвесторов не смогут пострадать от схлопывания ИИ-пузыря, потому что их до него пока даже не допустили».
«Несмотря на некоторое сходство ситуаций, я бы параллели с дотком-пузырем не проводил, — соглашается Михаил Комаров из НИУ ВШЭ. — Общество за 25 лет по-другому стало воспринимать технологии. У нас достаточно хорошая информационная прозрачность. Я бы говорил о том, что на рынке идет поиск эффективного использования ИИ как инструмента, как это было в свое время с появлением Интернета, и результаты этого поиска мы видим значительно быстрее, чем с развитием других технологий».
То есть новый финансовый кризис нам не грозит?
А вот тут есть разные мнения. Так, The Guardian пишет в своей редакционной статье о системных рисках для капитализма. Безос говорит скорее о рисках, которые несут отдельные инвесторы в ИИ (в число которых и он сам).
«В основе кризиса 2008 года лежали займы, которые выдавали тем, кому не надо было выдавать, — напоминает Леонид Делицын из "Финам". — Сейчас "бигтех" не выдает займы, бигтех инвестирует в компании, то есть становится их владельцем. "Единороги" (такие как Open AI) не могут бесконтрольно тратить инвестиции — они их тратят на покупку процессоров у Nvidia, облачных мощностей у Microsoft и Google, то есть у своих же инвесторов». Проще говоря, по мнению эксперта, сейчас нет условий, чтобы при потере веры инвесторов в чудодейственность ИИ весь фондовый рынок обрушился как карточный домик.
Юлия Вымятнина из Европейского университета также признается, что не считает глобальный экономический кризис самым вероятным сценарием даже в случае разочарования в ИИ. Однако, добавляет она, кратковременный шок в случае обвала одного или нескольких гигантов в области искусственного интеллекта может спровоцировать негативные ожидания инвесторов по поводу экономического роста в США и других странах. Это в свою очередь может повысить негативные ожидания относительно государственного долга развитых государств, что в свою очередь может быть предпосылкой к кризису.
Юлия Вымятнина
Директор программ по направлению Экономика Школы вычислительных социальных наук Европейского университета:
«Если пузырь в ИИ есть (а это не очевидно!), если он лопнет (что не факт!), и это все-таки спровоцирует рецессию в США, это может стать катализатором для других проблем, которые уже могут запустить масштабный кризис. Если это случится, то масштабы будут не менее серьезными, чем в 2008–2009 годах, в том числе и для России. И из-за большей фрагментации мировой экономики, меньшей готовности стран к кооперации это может спровоцировать более затяжной кризис, из которого экономика всех стран, включая и Россию, будет выходить дольше».
