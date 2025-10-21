ИИ-гонка все больше похожа на финансовый пузырь! Предыдущий лопнул в 2008-м и вызвал мировой кризис! История повторится?

Давайте разберемся, что такое финансовый пузырь?

Пузырем экономисты именуют ситуацию, когда вокруг какого-то товара возникает такой ажиотаж, что его цена неоправданно летит вверх, становясь несопоставимой с теми выгодами, которые актив может принести. «Финансовый пузырь обычно надувается на рынке вследствие завышенных, чересчур оптимистичных ожиданий и вызванной ими спекулятивной активности», — поясняет для Собака.ru профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлия Вымятнина.

Леонид Делицын, аналитик финансовой группы «Финам» добавляет, что обычно возникновение этого явления связано с появлением какой-то крупной инновации. «Изначальный изобретатель обычно ничего не зарабатывает, поскольку "опережает свое время", — говорит Делицын. — Но однажды приходит нужное время, когда экономика готова эту инновацию принять. Однако это тоже может занять гораздо больше времени, чем ожидалось. Все чувствуют, что новое явление огромное, важное и затронет всех. Но никто не знает, когда это произойдет — сейчас, через десять лет или через тридцать».

Именно об этом в своем недавнем заявлении и говорил Джефф Безос. «Когда люди очень воодушевлены, как, например, сегодня искусственным интеллектом, каждый эксперимент получает финансирование, каждая компания получает инвестиции. Неважно [предлагает она] хорошие или плохие идеи», — цитирует миллиардера Bloomberg.

«Суть в том, что у нас есть ожидания, которые не оправдываются, — говорит Михаил Комаров, профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, — они перекладываются на финансовый рынок: стоимость акций, оценку капитализаций и на действия инвесторов. Так на рынке складывается ситуация, когда капитализация отдельных компаний очень быстро растет, при этом мы не видим у них значимых финансовых результатов. Это в конце концов приводит нас в кризисную ситуацию».