Технологии

Ухудшение мобильного интернета ожидают в Петербурге

Эти меры обосновали необходимостью для обеспечения безопасности, сообщили в комитете по информатизации и связи Петербурга.

Ранее 1 декабря жители Ленинградской области и Петербурга жаловались на различные проблемы, связанные с работой мобильного интернета. За сутки поступило порядка 70 тысяч жалоб от петербуржцев. 

Сбои в работе мобильного интернета зафиксированы на фоне работы средств противовоздушной обороны в Ленобласти. Ранее комитет по информатизации и связи Петербурга сообщал, что на территории Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Принятые меры обосновали необходимостью для обеспечения безопасности. 

В середине октября сообщали, что «белый список» сайтов, которые будут работать при отключении интернета, обновили. В «Реестр социально значимых сервисов» добавили десяток сервисов. В него вошли сайты госорганов, «Почты России», РЖД, такси «Максим», «Альфа-банка» и других. При этом Telegram в этом перечне нет.

