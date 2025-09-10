Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Технологии

Минцифры расширило «белый список» сайтов, которые будут работать при отключении интернета

В «Реестр социально значимых сервисов» собираются внести 57 сервисов. При этом в министерстве добавили, что список будет дополняться.

Как пишет «КоммерсантЪ», в рекомендованный Минцифры «Реестр социально значимых сервисов» планируют включить 57 наименований сервисов. Они будут работать во время отключения мобильного интернета.

В список вошли: 

  • «Яндекс», «ВКонтакте», ОК, Mail.ru, Ozon, Wildberries, «Дзен», «Госуслуги», Avito.
  • Т-Банк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Банки.ру».
  • Rutube, 2GIS, «Ростелеком», «МегаФон», «Вымпелком», МТС и Т2.
  • РЖД, Gismeteo, ритейлер DNS, «Почта России».
  • НСПК, ЮниКредит Банк, ГПБ-банк, Совкомбанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.
  • Сайты правительства, АП и ФНС, ресурсы дистанционного электронного голосования, ПОС и «Госвеб».
  • X5 Retail Group, «Магнит», «Кинопоиск» и «Иви», платформа HH.ru.
  • «Комсомольская правда», «РИА Новости», «Лента.ру», РБК и Pikabu.
  • TuTu.ru, «Аптека.ру», сервис продажи авто «Дром», DRIVE2, IXBT, сайт «Лемана ПРО».

В министерстве добавили, что список будет расширяться.

