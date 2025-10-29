Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дуров планирует запустить новую сеть Cocoon

Децентрализованная сеть Cocoon (Confidential Compute Open Network) будет задействовать ИИ и блокчейн TON. Запуск намечен на ноябрь.

Как рассказал основатель Telegram Павел Дуров, выступая на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае, «мир движется в странном направлении» — последние годы люди теряют «цифровые свободы».  И новая децентрализованная технология должна помочь сохранить их.

Cocoon, по задумке авторов проекта, должен позволить разработчикам запускать нейросети без наличия собственной дорогой базы серверов и без помощи централизованных компаний. Этот проект станет путем к получению дешевого доступа к ИИ-мощностям.

Работу сети будет поддерживать GPU-майнерами, которые получат вознаграждение в Toncoin (TON). Другое детище Дурова — Telegram — станет первым крупным клиентом Cocoon и будет инвестором для продвижения сети в своей экосистеме. Кроме этого, все данные в сети Cocoon будут шифровать. Это позволит сделать сеть конфиденциальной: никто не сможет увидеть обрабатываемые запросы.

