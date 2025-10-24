Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Технологии

Нейросети будут защищать памятники Петербурга от вандалов

Комитет по информатизации и связи начал тестировать специальную систему. Камеры и с искусственным интеллектом и комплексы звукового оповещения будут круглосуточно работать в историческом центре Петербурга.

В тестовом формате будут наблюдать за достопримечательностями, которые нуждаются в повышенной защите. Для этого выбрали памятник Маршалу Жукову, статую Петра Великого («Медный всадник») и скульптурную композицию «Львы» на набережной Большой Невы.

«За каждым историческим объектом теперь наблюдают современные системы визуального контроля, к которым подключены алгоритмы видеоаналитики. Возле памятника Маршалу Жукову также дополнительно установлены и настроены средства аудио оповещения, позволяющие предупреждать нарушителей о незаконных действиях в отношении памятников», — рассказали в пресс-службе комитета.

Система сможет фиксировать попытки вандализма в режиме реального времени. Информация о любых нарушениях будет в режиме онлайн поступать специалистам КГИОП и правоохранительным органам для принятия необходимых мер.

