Тестировать оплату парковок цифровыми рублями будут в Петербурге

В компании объяснили, что «умная» парковка — специальное место для парковки автомобилей, созданное с использованием датчиков и современных технологий для быстрого и удобного поиска парковочных мест.

«ВТБ тестирует технологию смарт-контрактов с оплатой цифровыми рублями на "умных" парковках в Санкт-Петербурге. В перспективе клиенты ВТБ смогут при помощи приложения банка создавать смарт-контракты с третьей формой рубля — автоматизированные сделки, которые будут срабатывать при наступлении различных условий», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

Смарт-контакт заработает при заезде автомобиля на парковку: система автоматически считает номер автомобиля и начнет рассчитывать время стоянки по актуальному тарифу, который может меняться в зависимости от длительности пребывания, времени суток или загруженности площадки. Как только автомобиль покинет парковку, операцию завершат и спишут необходимую сумму в цифровых рублях.

«Пример с парковкой показывает: клиенту больше не нужно искать паркомат и стоять в очереди к нему, устанавливать приложение, сохранять парковочный талон или сканировать чеки на выезд», — сказал ТАСС руководитель департамента продуктов розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Он также добавил, что смарт-контракт сможет запоминать похожие операции и активироваться при следующем визите.