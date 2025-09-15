Т-банк перезапустил оплату с iPhone по аналогии с Apple Pay

«Запуск T-Pay на iPhone возвращает пользователям привычный бесконтактный способ оплаты в офлайне за несколько секунд без необходимости доставать пластиковую карту», — прокомментировал директор по продукту T-Pay Никита Буклиш для РБК.

Для работы сервиса T-Pay на iPhone нужно установить ПО iOS 16 и выше, новое мобильное приложение Т-банка (версия 7.19 и выше), а также включить Bluetooth на телефоне. На главной странице приложения банка появится кнопка «Оплатить айфоном», ее нужно нажать и поднести смартфон к платежному терминалу.

В планах сделать оплату при помощи T-Pay на iPhone не зависящей от подключения к интернету. Сервис будет работать даже в местах с плохим качеством мобильной связи.

Ранее похожую систему запустил Сбер. Владельцы iPhone снова смогут совершать платежи с телефона. Сбербанк запустил такую возможность через Bluetooth вместо NFC. Сейчас сервис доступен только клиентам Сбербанка, но в будущем его смогут использовать и пользователи других банков.