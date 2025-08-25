«Сбер» перезапустил оплату с iPhone по аналогии с Apple Pay

Сбербанк представил новый способ оплаты с iPhone через Bluetooth Low Energy (BLE). Продукт получил название «Вжух». Платежи по Bluetooth на iPhone доступны только в новой версии приложения «Сбербанк Онлайн», выпущенной 25 августа. Чтобы оплатить покупку, нужно обновить приложение и разрешить ему использование Bluetooth. Сумма списывается с карты вне зависимости от платежной системы. Для проведения платежа интернет-соединение не требуется: достаточно стартовой страницы приложения, сообщает РБК.

Оплата с iPhone будет возможна не на всех POS-терминалах «Сбера», а только на новых биометрических устройствах без кнопок. Сейчас таких терминалов большинство — 1,2 млн из примерно 2 млн.

«Технология доступна на новых биометрических терминалах Сбера (без кнопок). В течение года Сбером была проведена масштабная доработка и обновление парка терминалов для возможности проведения оплаты по технологии «Вжух»», — отмечают в пресс-службе банка.

Другие банки также могут внедрить технологию. По словам представителя «Сбера», ее уже тестируют Т-банк и Альфа-банк.

Напомним, весной 2022 года возможность оплаты с iPhone в Сбере была приостановлена. Сейчас банк информирует клиентов о возвращении функции через свои платежные терминалы, включая терминалы на железнодорожных станциях и других местах, где можно оплатить товары или услуги через терминалы Сбербанка.