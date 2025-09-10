Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Беспилотную доставку на воде могут запустить в Петербурге

Петербургская компания Sitronics KT (входит в Sitronics Group) занимается разработкой решений для береговых служб и коммерческого флота. Сейчас они совместно с компанией СДЭК тестируют в Сахалинской области доставку груза с помощью безэкипажного катера (БЭК). В будущем беспилотная доставка грузов по воде могут запустить в нескольких регионах, в том числе и в Петербурге. Сейчас компания ведет переговоры о поставках БЭК для доставки грузов.

«Потребность в безэкипажных катерах и судах для решения различных задач <…> здесь [в Петербурге], безусловно, есть. Актуальность связана с возможностью использования водного сообщения для разгрузки дорожной сети и доставки в те места, куда водным путем она может осуществляться быстрее, экономичнее, или затруднена наземным», — отметил генеральный директор Sitronics KT Евгений Шишенин для РБК.

Экспериментальный рейс двигался к острову Монерон на беспилотном катере «Странник». Его запустили из порта Невельск, катер преодолел по Татарскому проливу около 140 км в автономном режиме. «Вмешательства со стороны оператора не потребовалось», даже удалось выйти на крейсерскую скорость 30 км/ч.

