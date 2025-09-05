Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Появился список сайтов, которые продолжат работу при перебоях с мобильным интернетом

Минцифры представило список «белых сайтов». В него вошли госсервисы, маркетплейсы, онлайн-карты, банковские сервисы и другое. При этом перечень планируют расширять.

Shutterstock.com

Минцифры составило список «белых» сайтов. Они будут работать при отключении мобильного интернета, пишет РБК со ссылкой на свои источники. В него вошли «наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты» по мнению Минцифры.

В него вошли:

  • Госуслуги, все госсайты, портал электронного дистанционного голосования и выборов, платформы обратной связи
  • сервисы Яндекса
  • ВКонтакте и Одноклассники
  • Ozon и Wildberries
  • Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Газпромбанк и Национальная система платежных карт (НСПК)
  • личные кабинеты операторов МТС, МегаФона, Т2 и Билайна
  • сервисы Mail и Дзен
  • Авито
  • RuTube и Кинопоиск
  • онлайн-карты 2GIS
  • сайт и приложение магазина Магнит

В ведомстве отметили, что список будет дополняться.

