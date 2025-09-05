Появился список сайтов, которые продолжат работу при перебоях с мобильным интернетом

Минцифры составило список «белых» сайтов. Они будут работать при отключении мобильного интернета, пишет РБК со ссылкой на свои источники. В него вошли «наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты» по мнению Минцифры.

В него вошли:

Госуслуги, все госсайты, портал электронного дистанционного голосования и выборов, платформы обратной связи

сервисы Яндекса

ВКонтакте и Одноклассники

Ozon и Wildberries

Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Газпромбанк и Национальная система платежных карт (НСПК)

личные кабинеты операторов МТС, МегаФона, Т2 и Билайна

сервисы Mail и Дзен

Авито

RuTube и Кинопоиск

онлайн-карты 2GIS

сайт и приложение магазина Магнит

В ведомстве отметили, что список будет дополняться.