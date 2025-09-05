Появился список сайтов, которые продолжат работу при перебоях с мобильным интернетом

Минцифры представило список «белых сайтов». В него вошли госсервисы, маркетплейсы, онлайн-карты, банковские сервисы и другое. При этом перечень планируют расширять.
Минцифры составило список «белых» сайтов. Они будут работать при отключении мобильного интернета, пишет РБК со ссылкой на свои источники. В него вошли «наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты» по мнению Минцифры.
В него вошли:
- Госуслуги, все госсайты, портал электронного дистанционного голосования и выборов, платформы обратной связи
- сервисы Яндекса
- ВКонтакте и Одноклассники
- Ozon и Wildberries
- Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Газпромбанк и Национальная система платежных карт (НСПК)
- личные кабинеты операторов МТС, МегаФона, Т2 и Билайна
- сервисы Mail и Дзен
- Авито
- RuTube и Кинопоиск
- онлайн-карты 2GIS
- сайт и приложение магазина Магнит
В ведомстве отметили, что список будет дополняться.
Комментарии (0)