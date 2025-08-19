Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Покупку билетов на поезда дальнего следования по биометрии запустят с осени

Новый способ оплаты появится с 1 сентября, если перевозчик предоставит техническую возможность.

Yuri-D3 / Shutterstock.com

Как сказано в постановлении правительства России, пассажиры смогут оформлять билеты с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системы (ЕБС). С помощью второй можно покупать билеты и садиться в том числе на высокоскоростной железнодорожный транспорт. Но при этом другие обычные способы покупки сохранят.

В конце 2024 года стало известно, что в Петербурге начнут тестировать посадку на поезда по биометрии в следующем году. Уже с сентября 2024 года в тестовом режиме такая технология начнет действовать в Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре. А в следующем году — в Петербурге и Новосибирске.

