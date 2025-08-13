Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Технологии
  • News
Технологии

Поделиться:

Сбер работает над возобновлением приема платежей через iPhone

«Скоро тут будет оплата айфоном. Ждите обновлений» — такие уведомления начали замечать на платежный терминалах банка.

Primakov / Shutterstock.com

Функция оплаты покупок через iPhone в Сбере пропала весной 2022 года. Теперь банк стал оповещать клиентов об обновленной фиче через платежные терминалы, терминалы «Сбербанка» на железнодорожных станциях и других аналогичных местах, где есть возможность оплатить услугу или покупку через терминал банка.

В кредитной организации не стали комментировать появление будущего обновления, предлагая «дождаться обновлений». Более подробная информация о новом проекте может появиться в конце августа, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: