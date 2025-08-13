Сбер работает над возобновлением приема платежей через iPhone

Функция оплаты покупок через iPhone в Сбере пропала весной 2022 года. Теперь банк стал оповещать клиентов об обновленной фиче через платежные терминалы, терминалы «Сбербанка» на железнодорожных станциях и других аналогичных местах, где есть возможность оплатить услугу или покупку через терминал банка.

В кредитной организации не стали комментировать появление будущего обновления, предлагая «дождаться обновлений». Более подробная информация о новом проекте может появиться в конце августа, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.