Сбер работает над возобновлением приема платежей через iPhone

«Скоро тут будет оплата айфоном. Ждите обновлений» — такие уведомления начали замечать на платежный терминалах банка.
Функция оплаты покупок через iPhone в Сбере пропала весной 2022 года. Теперь банк стал оповещать клиентов об обновленной фиче через платежные терминалы, терминалы «Сбербанка» на железнодорожных станциях и других аналогичных местах, где есть возможность оплатить услугу или покупку через терминал банка.
В кредитной организации не стали комментировать появление будущего обновления, предлагая «дождаться обновлений». Более подробная информация о новом проекте может появиться в конце августа, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники.
