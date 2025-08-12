Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Тестировать внедрение роботов-курьеров планируют в Петербурге

Роверы-доставщики будут в экспериментальном режиме развозить грузы, посылки и почту в 36 регионах, в том числе с Петербурге и Ленобласти. Тестирование продлится три года.

Ultraskrip / Shutterstock.com

Инициатива с экспериментом по внедрению роботов-курьеров (роверов) для доставки грузов, посылок и почты планирует провести Минэкономразвития, пишет «Парламентская газета». Тесты распространятся в 36 субъектах РФ, в том числе Петербурге, Москве, Московской, Ленинградской, Калининградской, Новгородской областях, Татарстане, Башкортостане, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Пермском краях, а также в других регионах. Эксперимент планируют проводить три года.

Для роверов прописали будущие габариты: не более 80 см в ширину и не более 110 см в длину, вес вместе с посылкой — не больше 120 кг. Передвигаться робот-курьер будет не более 25 км в час по тротуарам, прилегающим к ним территориям, пешеходным и велодорожкам, обочинам, а также внутри зданий.

У каждого ровера будут идентификационный номер, подсветка, видеорегистратор, ограничители скорости, светоотражатели. Автоматизированная система управления с лидаром (система для измерения дальности расстояния с помощью лазерного луча) позволит сканировать пространство на расстоянии не менее 30 метров.

