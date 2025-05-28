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Технологии

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Первую в России нейросеть для проверки школьных контрольных будут тестировать в Петербурге

Пилотный проект ИТМО и комитета по образованию должен в 20 раз ускорить обработку результатов Всероссийских проверочных работ, сократит время работы учителей и повысит эффективность контроля знаний.

Shutterstock.com

«В школах, где в среднем в одной параллели 2-3 класса, педагогам приходится вручную обрабатывать более 1,3 тыс. проверочных работ. Цель нового проекта — не просто автоматизировать рутину, а освободить учителя от рутинного ручного труда и вернуть ему главное — время для непосредственной работы с детьми», — пояснили в комитете по информатизации и связи.

До внедрения пилотного проекта сбор результатов ежегодных контрольных работ (они же — ВПР) делится на несколько этапов. Сначала представитель школы заполняет электронную форму, вписывает индивидуальный код, номер варианты работы и баллы каждого ученика на титульном листе. Затем — загружает ее в Федеральную информационную систему оценки качества образования.

При создании виртуального помощника выбрали для основы программного робота от СПб ИАЦ и совместили его со созданной студентами-сотрудниками лаборатории интеллектуальных сервисов и приложений LISA Университета ИТМО нейросетью.

Как это работает: робот автоматически считывает данные с титульных листов ВПР, затем передает в нейросеть. А уже ИИ распознает полученную информацию, анализирует ее, рассчитывает сумму баллов по каждой проверочной работе и выдает результаты уже в формате, который необходимо загрузить в федеральную систему оценки качестве образования.

Пилотный проект будут тестировать в трех учреждениях Петербурга — лицее №280 и школах №187 и №191. В случае успеха проекта, его планируют расширить в городе и в других регионах.

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