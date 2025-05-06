«Искусственный интеллект все сможет сделать!» — Герман Греф о восстании машин, человекоподобных роботах и месте России в гонке ИИ

В прошлом году уже около 80% всех научных открытий сделаны с помощью искусственного интеллекта, дальше возможности алгоритмов будут только расти. Об этом в ходе выступления на дискуссии в сообществе Noôdome рассказал Герман Греф. В будущем, уверен он, практически не останется того, что человек смог бы сделать, а ИИ — нет. Как это изменит общество? Смогут ли люди адаптироваться? И какое место Россия занимает на глобальной карте искусственного интеллекта? Пересказываем основные тезисы выступления главы «Сбера».
О восстании машин
Про восстание машин я бы не говорил, мне кажется, это из области фантастики. [Вернее], в принципе люди и [такое] могут устроить… Если найдутся злодеи, которым дадут возможность устроить восстание машин, то тогда они обязательно его устроят. Но я надеюсь, что будет большое количество нормальных людей, которые… не дадут никому использовать машины для восстания.
Ситуация же, когда машины самоосознали себя и посчитали, что человеки на этой планете лишние, очень гипотетическая. Это красиво, об этом можно рассказывать сказки, но я не верю, что это произойдет.
О «последней крепости» человечества
Я какое-то количество лет назад рассказывал студентам, что у нас с вами есть конкурентное преимущество — креативность, которая никогда не сможет быть воспроизведена искусственным интеллектом. К сожалению, не прошло и пары лет, как сети стали креативить.
Осталась последняя «крепость», которую, [как] мы думали, взять никак нельзя — эмерджентность. Это свойство, присущее сложным системам (типичный пример такой системы — наш мозг). Сложная система может складывать комбинацию и решать задачку [способом], нетипичным для всех подсистем, которые входят в нее.
Так вот, искусственный интеллект обучается на огромном массиве данных. Очевидно, что того, чего нет в массиве данных, ИИ ниоткуда взять не может. Из этого [раньше] все исходили. Однако оказалось, что если такую сетку перекормить, то сеть сможет делать выводы совершенно не по тем правилам и на основе не той информации, которую в нее когда-то закачали. И это потрясающе, этого никто предсказать не мог! Буквально в 2023 году все поняли, что эмерджентность — эта последняя крепость, в которой мы вроде бы засели, рухнула.
[В основе работы некоторых моделей] есть цепочка рассуждений. Это означает, что [машина] использует человеческую логику. Но иногда эта логика [становится] абсолютно не человеческой. Модель делает потрясающие выводы, к которым человечество никогда бы не пришло… Люди стали открывать лекарственные препараты, лекарственные формы, [на которые] человеческим путем [рассуждений удалось бы] набрести… примерно [через] 100 лет. Сетка это сделала в течение одного года.
О человекоподобных роботах
Вообще контрпродуктивно рассуждать на тему того, что ИИ сможет делать, а чего не сможет. Он все сможет делать! Более того, мы [долгое время] не занимались антропоморфной робототехникой. Сейчас очевидно, что тот уровень ИИ, который мы имеем сегодня, даст быстрое решение технических проблем, он даст [человекоподобным роботам] систему автономности. Это будет сумасшедший прорыв.
Наша физическая активность [таким образом] перестанет быть нашим уникальным качеством. Почему [важен именно] антропоморфный робот? Потому что мы весь мир сделали под себя — о двух руках и двух ногах. Ну еще можно сделать собачек, потому что мы их очень любим и кое что для них сделали… поэтому будут еще четвероногие роботы.
Все это будет… неважно когда — через 3 или через 5 лет. [Но] это не означает, что в этом мире нам места не будет. Нам просто-напросто нужно эволюционировать и творить значительно более прекрасный мир. Чем меньше мы будем впадать в позицию жертвы, [чем меньше будем искать] что-нибудь такое, что бы нам еще осталось [не занятым ИИ], тем лучше. Не надо думать, что нам осталось, нужно думать, как с помощью этой машины мы сможем сделать что-то принципиально другое.
[К примеру], вы умеете бежать впереди вашей машины? Нет, но теперь вы из точки А в точку Б доезжаете в 5–10 раз быстрее, чем ваши предки на какой-то повозке или пешком. У вас высвободилось огромное количество времени.
Как появление ИИ должно изменить образование
[ИИ — это] технология, которая претендует на роль человека в обществе. Она сама себя развивает с помощью человека, причем с такой скоростью, что человек не успевает к этому адаптироваться. Даже тот человек, который, собственно говоря, [технологии в области искусственного интеллекта] производит.
Не надо говорить, что это страшилки какие-то… Просто это факт. Вопрос [в том], как мы на это ответим. Отвечать надо в первую очередь в области образования, как [и] обычно. Допустим, китайцы совершенно спокойно безо всякой политики [сейчас] тотально перестраивают систему образования. Мы же тотально все начинаем запрещать.
Мы сейчас не то что искусственный интеллект, мы вообще говорим, мол, цифровизацию [надо выгнать] вон из школы. Ну, окей, все что угодно можно [выкинуть] вон, от этого оно из нашей жизни не уйдет…
Можно, конечно, никого ничему не учить, но, слава богу, все уже есть здесь (показывает планшет, — прим. Собака.ru). Сейчас дети учатся здесь (снова показываем на планшет, — прим. Собака.ru) и учатся значительно качественнее, чем во время физического посещения школ. Проблема в том, что здесь они не социализируются — вот это беда. Поэтому нам, на мой взгляд, физическая школа, или оффлайновая школа — она обязательно нужна. Также нужна фигура учителя, она сейчас критически нужна, возможно, значительно больше, чем раньше… потому что без социализации кто мы?
Об обществе в мире победившего ИИ
Будет часть людей, которая будет использовать искусственный интеллект и будет огромная часть людей, которых будут использовать [другие] люди вместе с искусственным интеллектом. [То есть] сильно ничего не поменяется.
Сегодня без искусственного интеллекта происходит то же самое... Поэтому наша задача, на мой взгляд, как раз сделать так, чтобы как можно большему количеству людей донести необходимость выхода из очень удобной роли жертвы в роль самостоятельного актора [использующего искусственный интеллект].
О том, что ИИ может помочь нам определиться, куда идти
У меня философия такова — в плоскости своего влияния нужно делать [все возможное], максимально амбициозно ставить задачки и стараться их достигать. При этом весь фон, который от тебя не зависит, [надо рассматривать] как предмет такой дисциплины как риск-менеджмент… На это совершенно бессмысленно тратить свою энергию. Я даже думать на эти темы не хочу, потому что у меня есть над чем думать, мне не хватает времени, чтобы осмыслить то, что происходит в моей сфере.
Мне кажется, что самое главное время, которое сейчас наступило для человечества, — это возможность инвестиций в самих себя, то есть в образование, в познание своей психики, возможности своего интеллекта и, самое главное, с пониманием того, что тебя мотивирует. Целеполагание и мотивация — [это очень важно]. [В это нужно вкладывать] серьезные усилия, в том числе ставить [для себя] цели с помощью ИИ.
О месте России в мире ИИ
Те возможности, которые дают сегодня технологии, [тот потенциал] переизобретать то, что мы делаем, — это потрясающе интересно. Слава богу, мы как страна не на последнем месте [в этом движении].
Мы в числе лидеров. Мы не на первом месте и вряд ли будем на первом месте, увы, но то, что мы можем быть в числе пятерки лидеров в мире, — [точно]. Не так много сфер, где мы обладаем таким ресурсом!
Поэтому важно его не потерять и важно его использовать. Важно, чтобы бизнес вовремя осознал [возможности ИИ], важно, чтобы руководители наших учреждений и университетов [это сделали]...
Я всех призываю перестать бояться этого, а быстрее это использовать.
Комментарии (0)