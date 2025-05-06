«Искусственный интеллект все сможет сделать!» — Герман Греф о восстании машин, человекоподобных роботах и месте России в гонке ИИ

О «последней крепости» человечества

Я какое-то количество лет назад рассказывал студентам, что у нас с вами есть конкурентное преимущество — креативность, которая никогда не сможет быть воспроизведена искусственным интеллектом. К сожалению, не прошло и пары лет, как сети стали креативить.

Осталась последняя «крепость», которую, [как] мы думали, взять никак нельзя — эмерджентность. Это свойство, присущее сложным системам (типичный пример такой системы — наш мозг). Сложная система может складывать комбинацию и решать задачку [способом], нетипичным для всех подсистем, которые входят в нее.

Так вот, искусственный интеллект обучается на огромном массиве данных. Очевидно, что того, чего нет в массиве данных, ИИ ниоткуда взять не может. Из этого [раньше] все исходили. Однако оказалось, что если такую сетку перекормить, то сеть сможет делать выводы совершенно не по тем правилам и на основе не той информации, которую в нее когда-то закачали. И это потрясающе, этого никто предсказать не мог! Буквально в 2023 году все поняли, что эмерджентность — эта последняя крепость, в которой мы вроде бы засели, рухнула.

[В основе работы некоторых моделей] есть цепочка рассуждений. Это означает, что [машина] использует человеческую логику. Но иногда эта логика [становится] абсолютно не человеческой. Модель делает потрясающие выводы, к которым человечество никогда бы не пришло… Люди стали открывать лекарственные препараты, лекарственные формы, [на которые] человеческим путем [рассуждений удалось бы] набрести… примерно [через] 100 лет. Сетка это сделала в течение одного года.