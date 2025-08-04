«Давайте сожжем книги!»: как ИИ повлияет на будущее образования? Сможет ли он заменить учителей и каким будет обучение будущего?

Уже вскоре после появления ChatGPT в 2022 году классическому образованию предрекали если не скорую смерть, то радикальную трансформацию. Казалось, что чат-боты полностью убьют концепцию домашних заданий и конкурсов эссе. Пока это будущее еще не наступило, но многие опасаются, что оно уже стучится в дверь. Убьет ли ИИ творческое начало студентов? Смогут ли вузы и школы адаптироваться к изменениям? Все эти вопросы ведущие эксперты в области образования и нейросетей обсудили в Петербурге на круглом столе, организованном Европейском университетом. Собака.ru пересказывает наиболее интересные тезисы участников дискуссии.
Дарья Козлова
Директор по стратегическому развитию ИТМО, директор по образованию Яндекс.Образования, лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:
[Когда речь заходит о будущем образования в контексте ИИ], я как человек университетский всегда говорю: «Слушайте, мы жили и будем жить дальше». Но сейчас я думаю, что пора отвечать более радикально, мол, да, нас всех заменят, все идет под откос (иронично, — прим. Собака.ru).
Дело в том, что мы, как мне кажется, в университетах себя очень спокойно ощущаем… не даем себе усилия пересмотреть образовательные программы и само содержание образования. Мы не даем себе труд просто спросить студентов, а как они сейчас учатся. И учатся ли они сейчас чему-либо, кроме промтинга?
Мне хочется, чтобы мы как-то собрались — надо менять принципы образования. Как человек, отвечающий за образование в «Яндексе» и одновременно университетский, я убеждена, что университеты и профессора останутся. Но нам есть куда бежать — в сторону создания разного рода ассистентов для преподавателей и школьных учителей. Они сделают образовательный процесс более персонифицированным, при этом педагоги смогут делегировать часть своих задач алгоритмам.
Недавно с нашими коллегами мы обсуждали этот вопрос — не приведет ли интеграция ассистентов ко всеобщей деградации. Получится ли так, что дети вообще перестанут учиться, а будут только искать [у ИИ] ответы на вопросы. Но ведь… готовые домашние задания придумали не вчера, просто раньше они были напечатаны, а теперь онлайн. Это никакая не новость! А вот тот факт, что студент может попросить ассистента объяснить материал еще раз; пересказать его понятным языком; пояснить 100500 раз; напомнить утром, вечером, днем, ночью… Это как раз будущее, в которое мы уже должны погружаться.
Мы с командой изучаем опыт лучших вузов мира. И вот, мы выяснили, что в Сингапурских университетах по каждой дисциплине уже есть свой копайлот, который отвечает на вопросы студентов. Так что, еще раз, в будущем, где ИИ будет активно внедряться в образование, университеты останутся. Но нам надо осознать, что пора меняться. Студенты уже гораздо лучше нас владеют современными технологиями. Это значит, что нам надо перевернуть образовательный процесс. В каких-то дисциплинах придется уйти в peer-to-peer обучение, когда студенты будут учить студентов, а преподаватель будет подмигивать, в какую сторону копать материал.
Виктор Наумов
Главный научный сотрудник Института государства и права РАН, руководитель проекта «Сохраненная культура»:
То, что я сейчас скажу, будет негативно восприниматься всеми теми, кто делает замечательные, удивительные, технологичные вещи [в сфере ИИ], меняя будущее. Так вот, с моей точки зрения, уже сейчас мы начинаем заигрываться с технологиями ИИ. Одно дело эксперименты… другое — мгновенная прогрузка технологий генеративного искусственного интеллекта везде, [начиная] с младшеклассников и детских садов.
Возникает вопрос, мы играем всего два года, [и уже видим такие изменения]... Что же произойдет через несколько лет [внедрения ИИ в образование]? Что будет с критическим мышлением и творческими навыками [учеников в этих условиях]?
Такие эксперименты объективно выбьют огромное количество навыков человечества, которые до этого развивались веками.
Именно поэтому, когда мы говорим о законах, которые могли бы предлагаться [в связи с развитием искусственного интеллекта], я за то, чтобы прописать зоны, свободные от искусственного интеллекта.
Александр Крайнов
Директор по развитию технологий искусственного интеллекта в Яндексе:
Я с удивлением наблюдаю, что все опасения и возможные претензии к искусственному интеллекту в образовании можно легко переформулировать, просто заменив слова «искусственный интеллект» на слово «книги». Без потери смысла.
Вот, говорят: «Зачем теперь нужны учителя — все можно узнать у искусственного интеллекта?» Легко можно заменить на «Зачем теперь нужны учителя — все можно прочитать в книгах?»
Или другая претензия: «Вы уверены, что искусственный интеллект научит правильному, там же может быть полная белиберда!» Прекрасно переформулируется: «Вы уверены, что книги научат правильному, там же может быть полная белиберда!» Смысл не меняется.
Человечество уже проходило через это, и сейчас мы поразительным образом наступаем на те же грабли. Рассуждать о запрете ИИ в образовании все равно что не задумываться, как сделать так, чтобы хороших книг было больше, чем плохих, но вместо этого предлагать их все сжечь…
Это же такой же, по сути, аргумент: «Без книг было нормально, было уважение к старшим, ведь, кроме старцев, никто ничего рассказать не мог. Давайте сожжем книги и тех, кто их пишет, заодно». Это поразительно похоже на требование запретить искусственный интеллект в образовании.
У нас появился новый инструмент, давайте подумаем, как мы можем его использовать, а не о том, нужен ли он вообще?
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