«Давайте сожжем книги!»: как ИИ повлияет на будущее образования? Сможет ли он заменить учителей и каким будет обучение будущего?

Дарья Козлова

Директор по стратегическому развитию ИТМО, директор по образованию Яндекс.Образования, лауреат «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024:

[Когда речь заходит о будущем образования в контексте ИИ], я как человек университетский всегда говорю: «Слушайте, мы жили и будем жить дальше». Но сейчас я думаю, что пора отвечать более радикально, мол, да, нас всех заменят, все идет под откос (иронично, — прим. Собака.ru).

Дело в том, что мы, как мне кажется, в университетах себя очень спокойно ощущаем… не даем себе усилия пересмотреть образовательные программы и само содержание образования. Мы не даем себе труд просто спросить студентов, а как они сейчас учатся. И учатся ли они сейчас чему-либо, кроме промтинга?

Мне хочется, чтобы мы как-то собрались — надо менять принципы образования. Как человек, отвечающий за образование в «Яндексе» и одновременно университетский, я убеждена, что университеты и профессора останутся. Но нам есть куда бежать — в сторону создания разного рода ассистентов для преподавателей и школьных учителей. Они сделают образовательный процесс более персонифицированным, при этом педагоги смогут делегировать часть своих задач алгоритмам.