Знакомьтесь, Дарья Козлова — она запустила первую в стране магистерскую программу по ИИ и превращает Петербург в IT-хаб

КАК ПЕРЕЙТИ ИЗ СПОРТА В НАУКУ

Из какой ты семьи?

Я коренная петербурженка из семьи инженеров: папа — кандидат наук, а мама закончила факультет радиотехники и электроники Политеха. Но, несмотря на техническое окружение, в детстве хотела стать певицей.

Заголовок есть: проректор ИТМО могла стать поп-дивой! То есть ты была больше по творческим дисциплинам?

Я профессионально занималась горными лыжами до 16 лет, все друзья пошли учиться в Лесгафта, а я подумала: «Неужели мое будущее — тренер?» Мама троллила: «Дашенька, все хорошо! Не сдашь экзамены — пойдешь в лицей парикмахерского искусства “Локон”». Поэтому я собралась с силами и поступила в Политех на «управление международным образованием». Там помогала набирать иностранных студентов, строить англоязычные программы, приглашать иностранных преподавателей. Я прошла путь от ассистента до доцента кафедры «Международный бизнес» и должности замдекана в СПбГПУ.

А как тогда оказалась в ИТМО?

Случайно! В 2012-м стартовала государственная программа «5-100»: пять университетов должны были попасть в сотню лучших по версии международных рейтингов — и ИТМО в эту программу зашел. Тогда никто не понимал, как этого добиться, так что ИТМО попросили поделиться опытом в международных связях и устроили меня на четверть ставки. Я помогла — в итоге ректор захотел детально обсудить мою карьеру. Помню, назначил встречу на вечер среды, а я в это время на теннис собиралась. Пишу смс: «Мы встречаемся, или я на спорт пойду?» (Смеется.) Встретились: он предложил забрать международное направление целиком.

И спустя пять лет ты становишься первым проректором ИТМО! Как выросла зона ответственности?

Выросла в пять раз минимум. Первый проректор — это образовательный процесс, кадры, студенты, стратегия. Спасает, что в ИТМО есть концепция: каждый, кто берет на себя ответственность, может быть ректором. Мне не надо вертикально руководить всеми: здесь сильные руководители на местах, у них большая зона ответственности, а у меня — доверие к ним. С некоторыми встречаемся раз в месяц — достаточно. В ИТМО хорошо получается делегировать: команда классная! Если я часто должна встречаться с руководителем — это слабый руководитель.

И в 2022 году тебя назначают директором по образованию «Яндекса». Мы не успеваем за твоим карьерным ростом!

В начале 2022-го большинство компаний в России, связанные с международной деятельностью, оказались в турбулентности. «Яндекс» был в поиске главы этого направления — и предложили мне. Первой задачей было объединить все разрозненные проекты, которые пересекаются где-то по целевым аудиториям, где-то переманивают пользователей, не разговаривают, и каждый движется в свою сторону. Нужно было выстроить стратегию, куда мы идем и что еще нужно добавить.

И какие теперь успехи в «Яндексе»?

У меня хорошая экспертиза в высшем образовании — «Яндекс» сильно расширил свои программы в коллаборации с пятью лучшими университетами России. Еще я сделала упор на регионы: теперь студенты на IT-программах из разных городов страны могут учиться на наших курсах и получать практику в «Яндексе». Для школьников на базе нашей языковой модели YandexGPT делаем систему ИИ-репетиторов, которые помогают готовиться к ЕГЭ, например, по информатике. В чем плюсы: во-первых, ИИ-репетитор не решает за тебя, а объясняет принцип. Во-вторых, ты можешь задавать кучу вопросов, переспрашивать, хоть ночью писать — нет человеческого фактора. И в-третьих, высокая скорость ответов. Готовим большой бакалаврский проект с Минобразования и Минэкономразвития по подготовке кадров нового типа в области ИИ совместно с лучшими вузами и бигтехкомпаниями. Хотим сделать программу сразу на четыре университета страны.

А у нас развито ИИ-образование?

В России тех, кто чувствуют нейросети на кончиках пальцев и может делать технологические революции, — меньше 10 человек. В подготовке специалистов по ИИ сейчас дефицит в двух пунктах: преподаватели и вычислительные мощности, а конкретно GPU (видеокарты). Наша задача — объединить ресурсы бигтехкомпаний и лучших вузов.

Вы строите под Петербургом научно-образовательный центр «ИТМО Хайпарк»: наверняка образование будущего отразится и на его архитектуре, логистике.

Мы планировали «Хайпарк» в 2019 году, ездили и смотрели, как выглядят технопарки китайских, сингапурских и американских университетов. И сделали выводы: обойдемся без амфитеатров с кафедрой, аудитории сделаем плоские — «каждый равен профессору», нет менторства, есть совместная работа. Нет студентов разных факультетов — есть студенты ИТМО. Хотим, чтобы все и все время взаимодействовали друг с другом: спланировали общие зоны коворкингов между аудиториями и общую столовую. Администрация и студенты будут рядом, а не сидеть в недосягаемости друг от друга. Еще сделали прозрачные стены в аудиториях: мы за открытость!

Для протокола: мы беседуем в главном здании ИТМО на Кронверкском, и кабинет ректора — прозрачный!

Именно! И пятое: ставка на междисциплинарность, в кампусе есть площади для наших партнеров — «Яндекса», VK и другие, — и мы сделали бесшовную связь с ними. Сотрудники будут ходить в кампус, допустим, на ланч, пересекаться со студентами: нам важны нетворкинг и диалог.

КАКОЙ IT-СТАТУС У ПЕТЕРБУРГА?

Твой Петербург — он какой?

Родной, несмотря на то что часто бываю в Москве. Во-первых, я давно живу в центре и балдею от того, что утром выхожу, иду на работу и со всех сторон вижу историю и архитектуру. Во-вторых, Петербург — город, в котором ИТМО. Круто, что вуз находится именно тут, у него пять крупных учебных корпусов по всему Петербургу, и мы этот культурный код транслируем нашим студентам, большая часть которых — 76 % — иногородние. Но все время страдаю от того, что дома неискоренима фраза «Давай завтра» — в Москве она под запретом.

Петербург — IT-столица России?

Де-юре нет, потому что очень много ребят для IT-образования выбирают Москву. Ввиду большой, кстати, городской программы поддержки и развитой инфраструктуры.

Какой тогда сейчас IT-cтатус у нашего города?

У Петербурга колоссальный потенциал стать IT-хабом и точкой притяжения талантов. Иногда родителям спокойнее отправить ребенка учиться сюда, чем в огромную Москву. У нас сильнейшие академические центры в части IT: ИТМО, СПбГУ, «Вышка». Но тут важно, чтобы университеты бились не каждый за себя, а в связке за развитие IT-направления: город, университеты и бизнес. В этом вопросе у нас пока каждый бежит сам по себе: конкуренция за таланты.