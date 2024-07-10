Знакомьтесь, Дарья Козлова — она запустила первую в стране магистерскую программу по ИИ и превращает Петербург в IT-хаб

Дарья Козлова, лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2024 в номинации «Наука и жизнь» — первый проректор ИТМО и директор по образованию «Яндекса» до 16 лет была профессиональной горнолыжницей, но променяла слалом и фрирайд на академическую карьеру в менеджменте и теперь определяет, каким будет обучение будущего. В родном университете совершила революцию софт-скиллс, доказав, что эмоциональный интеллект не менее важен, чем физика и инженерия, и строит под Петербургом научно-образовательный центр «ИТМО Хайпарк» с прозрачными стенами и плоскими аудиториями. На базе YandexGPT запустила AI-репетиторов для школьников всей страны при подготовке к ЕГЭ и вместе с Минобразования и Минэкономразвития готовит магистерскую программу по ИИ, объединив крупные бигтехкомпании и лучшие вузы России.
Дарья сфотографирована на крыше главного корпуса Университета информационных технологий, механики и оптики — это памятник архитектуры неоклассицизма с букраниями и четырехгранной башней с куполом.
КАК ПЕРЕЙТИ ИЗ СПОРТА В НАУКУ
Из какой ты семьи?
Я коренная петербурженка из семьи инженеров: папа — кандидат наук, а мама закончила факультет радиотехники и электроники Политеха. Но, несмотря на техническое окружение, в детстве хотела стать певицей.
Заголовок есть: проректор ИТМО могла стать поп-дивой! То есть ты была больше по творческим дисциплинам?
Я профессионально занималась горными лыжами до 16 лет, все друзья пошли учиться в Лесгафта, а я подумала: «Неужели мое будущее — тренер?» Мама троллила: «Дашенька, все хорошо! Не сдашь экзамены — пойдешь в лицей парикмахерского искусства “Локон”». Поэтому я собралась с силами и поступила в Политех на «управление международным образованием». Там помогала набирать иностранных студентов, строить англоязычные программы, приглашать иностранных преподавателей. Я прошла путь от ассистента до доцента кафедры «Международный бизнес» и должности замдекана в СПбГПУ.
А как тогда оказалась в ИТМО?
Случайно! В 2012-м стартовала государственная программа «5-100»: пять университетов должны были попасть в сотню лучших по версии международных рейтингов — и ИТМО в эту программу зашел. Тогда никто не понимал, как этого добиться, так что ИТМО попросили поделиться опытом в международных связях и устроили меня на четверть ставки. Я помогла — в итоге ректор захотел детально обсудить мою карьеру. Помню, назначил встречу на вечер среды, а я в это время на теннис собиралась. Пишу смс: «Мы встречаемся, или я на спорт пойду?» (Смеется.) Встретились: он предложил забрать международное направление целиком.
И спустя пять лет ты становишься первым проректором ИТМО! Как выросла зона ответственности?
Выросла в пять раз минимум. Первый проректор — это образовательный процесс, кадры, студенты, стратегия. Спасает, что в ИТМО есть концепция: каждый, кто берет на себя ответственность, может быть ректором. Мне не надо вертикально руководить всеми: здесь сильные руководители на местах, у них большая зона ответственности, а у меня — доверие к ним. С некоторыми встречаемся раз в месяц — достаточно. В ИТМО хорошо получается делегировать: команда классная! Если я часто должна встречаться с руководителем — это слабый руководитель.
И в 2022 году тебя назначают директором по образованию «Яндекса». Мы не успеваем за твоим карьерным ростом!
В начале 2022-го большинство компаний в России, связанные с международной деятельностью, оказались в турбулентности. «Яндекс» был в поиске главы этого направления — и предложили мне. Первой задачей было объединить все разрозненные проекты, которые пересекаются где-то по целевым аудиториям, где-то переманивают пользователей, не разговаривают, и каждый движется в свою сторону. Нужно было выстроить стратегию, куда мы идем и что еще нужно добавить.
И какие теперь успехи в «Яндексе»?
У меня хорошая экспертиза в высшем образовании — «Яндекс» сильно расширил свои программы в коллаборации с пятью лучшими университетами России. Еще я сделала упор на регионы: теперь студенты на IT-программах из разных городов страны могут учиться на наших курсах и получать практику в «Яндексе». Для школьников на базе нашей языковой модели YandexGPT делаем систему ИИ-репетиторов, которые помогают готовиться к ЕГЭ, например, по информатике. В чем плюсы: во-первых, ИИ-репетитор не решает за тебя, а объясняет принцип. Во-вторых, ты можешь задавать кучу вопросов, переспрашивать, хоть ночью писать — нет человеческого фактора. И в-третьих, высокая скорость ответов. Готовим большой бакалаврский проект с Минобразования и Минэкономразвития по подготовке кадров нового типа в области ИИ совместно с лучшими вузами и бигтехкомпаниями. Хотим сделать программу сразу на четыре университета страны.
А у нас развито ИИ-образование?
В России тех, кто чувствуют нейросети на кончиках пальцев и может делать технологические революции, — меньше 10 человек. В подготовке специалистов по ИИ сейчас дефицит в двух пунктах: преподаватели и вычислительные мощности, а конкретно GPU (видеокарты). Наша задача — объединить ресурсы бигтехкомпаний и лучших вузов.
Вы строите под Петербургом научно-образовательный центр «ИТМО Хайпарк»: наверняка образование будущего отразится и на его архитектуре, логистике.
Мы планировали «Хайпарк» в 2019 году, ездили и смотрели, как выглядят технопарки китайских, сингапурских и американских университетов. И сделали выводы: обойдемся без амфитеатров с кафедрой, аудитории сделаем плоские — «каждый равен профессору», нет менторства, есть совместная работа. Нет студентов разных факультетов — есть студенты ИТМО. Хотим, чтобы все и все время взаимодействовали друг с другом: спланировали общие зоны коворкингов между аудиториями и общую столовую. Администрация и студенты будут рядом, а не сидеть в недосягаемости друг от друга. Еще сделали прозрачные стены в аудиториях: мы за открытость!
Для протокола: мы беседуем в главном здании ИТМО на Кронверкском, и кабинет ректора — прозрачный!
Именно! И пятое: ставка на междисциплинарность, в кампусе есть площади для наших партнеров — «Яндекса», VK и другие, — и мы сделали бесшовную связь с ними. Сотрудники будут ходить в кампус, допустим, на ланч, пересекаться со студентами: нам важны нетворкинг и диалог.
КАКОЙ IT-СТАТУС У ПЕТЕРБУРГА?
Твой Петербург — он какой?
Родной, несмотря на то что часто бываю в Москве. Во-первых, я давно живу в центре и балдею от того, что утром выхожу, иду на работу и со всех сторон вижу историю и архитектуру. Во-вторых, Петербург — город, в котором ИТМО. Круто, что вуз находится именно тут, у него пять крупных учебных корпусов по всему Петербургу, и мы этот культурный код транслируем нашим студентам, большая часть которых — 76 % — иногородние. Но все время страдаю от того, что дома неискоренима фраза «Давай завтра» — в Москве она под запретом.
Петербург — IT-столица России?
Де-юре нет, потому что очень много ребят для IT-образования выбирают Москву. Ввиду большой, кстати, городской программы поддержки и развитой инфраструктуры.
Какой тогда сейчас IT-cтатус у нашего города?
У Петербурга колоссальный потенциал стать IT-хабом и точкой притяжения талантов. Иногда родителям спокойнее отправить ребенка учиться сюда, чем в огромную Москву. У нас сильнейшие академические центры в части IT: ИТМО, СПбГУ, «Вышка». Но тут важно, чтобы университеты бились не каждый за себя, а в связке за развитие IT-направления: город, университеты и бизнес. В этом вопросе у нас пока каждый бежит сам по себе: конкуренция за таланты.
ГДЕ МЫ БУДЕМ УЧИТЬСЯ В БУДУЩЕМ?
Победа софт-скиллов над хардами, бирюзовые компании, горизонтальное управление. Как руководитель, что думаешь о тренде на организации нового типа?
Я за то, чтобы работать в горизонтальных организациях, где решения принимаются не приказами, а из здравой логики и продуктового подхода. Я адепт софт-скиллов и прямо причастна к революции по их внедрению в ИТМО. Но не считаю, что есть конкуренция софт- и хард-скиллов или победа одного над другим. Я за синергию.
Что это была за «революция»?
Представь: ИТМО, где учатся айтишники, робототехники, физики, лазерщики, и вдруг мы просим взять еще три-четыре дисциплины из блока софт-скиллс. Да, вы хорошо знаете математику и физику, но давайте подтянем эмоциональный интеллект. А они лауреаты олимпиад по информатике, пришли программировать, задачки по структуре данных решать. «Революция» — потому что ценность софтов мы объясняли не только студентам, но и преподавателям других дисциплин технического университета, встречали колоссальное сопротивление. Через 5 лет это стало нормой в ИТМО.
Большие изменения — это всегда про обмен, про отдавать и принимать. Что новое про себя ты узнала?
Во-первых, утвердилась в мысли: чем больше человек загружен, тем больше он успевает. Во-вторых, поняла, как важно четко и детально формулировать цели и задачи — особенно сейчас, когда руковожу несколькими большими командами. И последнее: положительная мотивация всегда работает лучше, чем отрицательная.
Насколько сейчас, в 2024 году, самоуправление может заменить менеджеров, KPI, планы?
Ни на сколько. Позиция менеджера, эффективного, опытного, делегирующего, четко ставящего задачи, — нужна и важна. Но менеджер не должен приказывать, скорее договариваться и пояснять, что делает. Чем больше он объясняет, почему принимаются те или иные решения, тем быстрее команда встает на рельсы самостоятельности.
В 2020 году на конференции TED ты сказала: мы потеряли монополию на информацию и тонем в ее объемах. Настал 2024-й — мы на дне?
Почти! И бум развития языковых моделей тому подтверждение. ИИ генерирует контент на той информации, которую ему «скармливают». А у студентов нет навыка отличать факты от вымысла и проводить фактчекинг. Для того и нужно высшее образование: понимать и критически осмысливать информацию, которая льется из всех кранов. Изучать не Telegram или YouTube-каналы, а философию, логику, теорию аргументации. Вот что в настоящее время отличает образованного человека — возможность понимать природу вещей и валидировать информацию.
Образование будущего — какое? Давай как в той песне: «У меня на это пять причин».
Первое — персонализированное. Каждый приходит со своим базовым уровнем: мы не будем учиться на одной и той же программе или отделении. А еще — каждый двигается в своем темпе. Например, в ИТМО многие студенты смотрят лекции в записи — не потому, что им лень прийти, они слушают лекцию на скорости х1,5 или даже х2 —им так удобнее усваивать информацию.
Второе — гибридная форма обучения. Не надо требовать, чтобы студенты являлись на лекцию — они должны хотеть прийти в университет. Наша концепция: делаем пространство для людей, чтобы они пришли вне зависимости от расписания, потому что им тут удобнее, чем дома, в общежитии или кафе.
Третье — продуктовое мышление: я этому учусь, работая в «Яндексе». В академической среде привыкли жить лозунгами и стратегиями, но не привыкли доводить идею до хотя бы MVP (минимально жизнеспособный продукт). А студента надо учить, как от идеи прийти к продукту или технологическому решению.
Четвертое — образование будущего не имеет иерархии вроде «профессор сказал — запиши», это совместная деятельность.
Пятое — образование будущего — то, которое не догоняет, а опережает. Сейчас слишком большой разрыв между теорией и практикой, вузам нужна тесная работа с индустрией, с малым и средним бизнесом.
ИИ-БЛИЦ: 10 ВОПРОСОВ ДАРЬЕ КОЗЛОВОЙ ЗАДАЕТ YANDEXGPT
1. «Образование будущего»: первые 3 ассоциации от словосочетания?
«Нейротехнологии», «персонализированное» и образование, построенное на науке или на компетенциях ведущих технологических компаний.
2. Ваш идеальный курс: как называется и чему учит?
«Как учиться постоянно?» — этот курс о том, как приоритизировать обучение в ежедневном графике, как учиться в мире ИИ и какой «гигиенический минимум» знаний в области ИИ должен иметь каждый человек.
3. Университет, который не прогуливают, — какой? Сформулируйте одним предложением.
Университет, который построен вокруг тебя; где занятия, сложность обучения и многообразие всего в нем происходящего позволяют студенту выбрать свой собственный трек.
4. Назовите лекторов (из ныне живущих или уже нет), которых вы бы мечтали привлечь к работе?
Сергей Иосифович Гессен, Стивен Хокинг, Стив Джобс.
5. Если бы у вас появился 25-й час в сутках на образование — какую одну дисциплину выбрали бы?
Математику.
6. В чем для вас главная цель высшего образования?
Выстроить в человеке сильный системный фундамент для критического мышления.
7. О чем до сих пор жалеете со времен получения высшего образования?
Жалею, что пропустила дисциплины по стратегическому маркетингу.
8. Теория или практика?
Практика! Хотя мой коллега Андрей Евгеньевич Волков (директор Института общественных стратегий «Сколково». — Прим. ред.) говорит, что обобщить практику и разложить ее в какую-то понятную модель или принести ее в теорию — это большое умение. Пока учусь!
9. Книга (одна!), которая более всех вас сформировала?
Их много. Прямо сейчас — «Основы педагогики» Гессана, «Выносливость» Хатчинсона.
10. Офлайн или онлайн?
Я за офлайн — для меня важно посмотреть другому человеку в глаза.
Текст: Михаил Стацюк
Фото: Виктория Ривьер
Стиль: Олег Ульянов
Визаж и волосы: Мария Евсеевп
Свет: Федор Лебедев SKYPOINT
«Собака.ru»
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