Apple представила новые MacBook Pro и iMac с чипами M3

Новое поколение микропроцессоров обеспечивает еще большую производительность, более быстрый нейронный движок. Внутри чипов — 3-нанометровый процессор, позволяющий уместить больше транзисторов на меньшей площади и повысить скорость и эффективность работы.
Новое поколение ноутбуков от Apple получило 14 и 16-дюймовые экраны и три разных конфигурации:
- Базовый MacBook Pro с чипом M3 для повседневных задач «начинающих творческих личностей, студентов и предпринимателей». Он выпускается только в 14-дюймовом варианте и обойдется в 1 599 долларов и выше.
- MacBook Pro с M3 Pro, который отличается большей производительностью и дополнительной поддержкой унифицированной памяти, что позволяет выполнять более сложные рабочие процессы «кодерам, творческим работникам и исследователям».
- MacBook Pro с M3 Max, оснащенный мощным графическим процессором и мощным центральным процессором, а также поддерживающий до 128 ГБ объединенной памяти. Ноутбук «обеспечивает экстремальные рабочие процессы и многозадачность в профессиональных приложениях для программистов машинного обучения, 3D-художников и видеоредакторов».
Все модели MacBook Pro оснащены дисплеем Liquid Retina XDR с увеличенной на 20% яркостью, встроенной камерой 1080p, а также звуковой системой с шестью динамиками. Время автономной работы ноутбуков составляет до 22 часов. «Благодаря новому поколению чипов M3 мы вновь поднимаем планку возможностей профессионального ноутбука. Мы рады предоставить MacBook Pro и его лучшие в своем классе возможности самому широкому кругу пользователей, а для тех, кто переходит с MacBook Pro на базе Intel, это будет просто потрясающий опыт во всех отношениях», — говорит старший вице-президент Apple по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус.
Новый 24-дюймовый iMac с M3 на борту в 2 раза быстрее предыдущего поколения, которое работало на чипе M 1.1 «Для тех, кто переходит с iMac на базе Intel, новый iMac в 2,5 раза быстрее самых популярных 27-дюймовых моделей и в 4 раза быстрее самой мощной 21,5-дюймовой модели», — отмечают в Apple.
Компьютер оснащен широким 4,5K Retina-дисплеем с 11,3 миллиона пикселей и более чем миллиардом цветов, более быстрым беспроводным подключением и бесшовным взаимодействием с iPhone. В числе других изменений — обновленные модули связи, поддерживающие Bluetooth версии 5.3 и Wi-Fi 6E.
«Миллионы пользователей любят iMac за его потрясающий дизайн и широкий 24-дюймовый дисплей Retina с разрешением 4,5K, который идеально подходит для работы с любимыми приложениями. А теперь M3 обеспечивает еще большую скорость работы, будь то многозадачность, создание захватывающих изображений и видео, работа над бизнес-планом или любимые игры», — отмечают Джон Тернус.
iMac обойдется в от 1 299 долларов за минимальную комплектацию (8-ядерный процессор, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ памяти, два порта Thunderbolt, клавиатура Magic Keyboard и мышь Magic Mouse).
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