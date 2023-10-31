Apple представила новые MacBook Pro и iMac с чипами M3

Новый 24-дюймовый iMac с M3 на борту в 2 раза быстрее предыдущего поколения, которое работало на чипе M 1.1 «Для тех, кто переходит с iMac на базе Intel, новый iMac в 2,5 раза быстрее самых популярных 27-дюймовых моделей и в 4 раза быстрее самой мощной 21,5-дюймовой модели», — отмечают в Apple.

Компьютер оснащен широким 4,5K Retina-дисплеем с 11,3 миллиона пикселей и более чем миллиардом цветов, более быстрым беспроводным подключением и бесшовным взаимодействием с iPhone. В числе других изменений — обновленные модули связи, поддерживающие Bluetooth версии 5.3 и Wi-Fi 6E.

«Миллионы пользователей любят iMac за его потрясающий дизайн и широкий 24-дюймовый дисплей Retina с разрешением 4,5K, который идеально подходит для работы с любимыми приложениями. А теперь M3 обеспечивает еще большую скорость работы, будь то многозадачность, создание захватывающих изображений и видео, работа над бизнес-планом или любимые игры», — отмечают Джон Тернус.

iMac обойдется в от 1 299 долларов за минимальную комплектацию (8-ядерный процессор, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ памяти, два порта Thunderbolt, клавиатура Magic Keyboard и мышь Magic Mouse).