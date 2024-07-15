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Технологии

Россиян предупредили о «замедлении YouTube» — что это значит? Насколько упадет скорость? И каких сервисов еще это может коснуться?

В середине июля неожиданно появились сообщения о грядущем замедлении YouTube с России. Сначала об этом сообщил Mash, сославшись на наличие «неких технических проблем на оборудовании компании Google в России». На следующий день аналогичную информацию в своем официальном заявлении распространил «Ростелеком». Что именно происходит? О каком оборудовании идет речь? Почему на нем вдруг начались неполадки? Вернемся ли мы во времена, когда видео надо было оставлять на час, чтобы оно «подгрузилось»? И почему все это может коснуться не только YouTube? Отвечаем в материале «Собака.ru».

Что произошло? 

Скорость и качество загрузки YouTube — самого популярного видеосервиса планеты — в ближайшее время может снизиться в России. Об этом сообщил один из крупнейших телеком-операторов — «Ростелеком».

Согласно официальному заявлению компании, технические проблемы возникли в работе оборудования, «принадлежащего компании Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора». 

«Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, — говорится в сообщении «Ростелекома». — Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов».

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Что это за оборудование?

Как объясняет в беседе с «Собака.ru» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, речь идет об оборудовании «последней мили». Это сервера, которые расположены в России, как можно ближе к потребителю контента, что важно для быстрой загрузки. 

«Суть в чем, — добавляет Денис Кусков, глава агентства TelecomDaily, — видеоконтент — это самый тяжелый контент. В хорошие времена доля трафика от одного YouTube достигала 35% всего трафика российских операторов». 

Поэтому, продолжает Кусков, для корректной передачи таких объемов данных необходимо, чтобы серверы находились как можно ближе к пользователю. Для этого Google раньше развивал их сеть по всей России. Как пишет со ссылкой на свои источники газета «Ведомости», оборудование американского интернет-гиганта работало у всех операторов «Большой четверки» (Tele2, «Билайн», «Мегафон», МТС).

Roman Samborskyi / Shutterstock

Почему это оборудование могло выйти из строя?

Согласно официальной версии, речь может идти о том, что компания Google, покинув российский рынок в 2022 году, перестала обслуживать и развивать свое оборудование, которое по-прежнему находится на территории России. 

«Компания ушла с российского рынка, сервера остались, они были оплачены до 2023 года как минимум, где-то больше, — объясняет Эльдар Муртазин, — Но сервера физически выходят из строя. Кроме того, кто-то должен платить за электричество и прочие вещи — российские компании этого делать, вероятно, не собираются. В конце концов, Google и YouTube — это коммерческие сервисы».

Это единственная возможная причина?

У темы замедления YouTube есть два возможных измерения, объясняет Денис Кусков, глава агентства TelecomDaily. «Есть политическая и техническая составляющие, — говорит он. — С технической все понятно — Google сам себя "закапывает" тем, что ничего не делает с оборудованием. Политическая составляющая — не раз говорилось, что YouTube надо бы в России закрыть, но в настоящий момент нет альтернативы».

Вскоре после появления сообщения от «Ростелекома» издание «Газета.Ru», со ссылкой на источник в администрации президента, сообщила о том, что полная блокировка сервиса возможна уже в сентябре. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что «планов таких не было».  

Roman Samborskyi / Shutterstock

Как устаревание оборудования влияет на скорость?

При выходе из строя близлежащего сервера, отвечающего за быструю загрузку данных с YouTube, запрос пользователя, желающего посмотреть любимое видеошоу, теперь обращается к более отдаленным серверам, что физически замедляет процесс передачи данных.    

«Если раньше, находясь в Москве, вы смотрели 4К-видео на YouTube с московского же сервера Google, то теперь для этого используется международное соединение, — поясняет Эльдар Муртазин из Mobile Research Group, — с дата-центрами в Швеции, Германии, других странах. Естественным образом скорость прохождения сигнала снижается, и пользоваться сервисом так же комфортно, как раньше, не получается». 

Как говорит Денис Кусков из TeleсomDaily, предсказать, насколько это повлияет на скорость работы сервиса в будущем, сложно. Особенно с учетом того, что качество и количество видеоконтента на YouTube постоянно растет. «На 2022 год у Google был большой запас, но, грубо говоря, пропускные способности его инфраструктуры за последние два года снизились, мне кажется, на 70–80%. Если ничего не делать, то в ближайшие два года снижение может быть таким же, если не больше»,  — полагает Кусков.

В свою очередь Эльдар Муртазин не так категоричен — он полагает, что замедление, связанное с техническими неполадками, будет существенным, но не критическим. «Посмотреть YouTube будет можно, но не так комфортно, как раньше, — говорит он, — то есть сервис от этого не умрет. Будет не очень комфортно, но ставить видео на загрузку и уходить ужинать не придется».

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Как быстро может наступить снижение скорости?

Пока неизвестно — некоторые издания уже сообщили о замедлении работы сервиса, однако никаких подробностей нет. В своем заявлении «Ростелеком» также говорит лишь о том, что проблемы с серверами «могут повлиять» на работу сервиса. 

«Понятно, что не идет речь о том, что резкое замедление YouTube случится завтра, но если этим не заниматься, то рано или поздно это произойдет, — говорит Денис Кусков. — Все будет происходить постепенно. Сначала загрузка более тяжелого контента будет происходить медленнее, потом, гипотетически просмотр 4К и 8К станут просто невозможными. Далее либо Google все-таки через операторов улучшит ситуацию, либо проблемы будут носить такой нарастающий характер с последующим возможным отключением».

А все это касается только YouTube? 

Нет, если причина возможного замедления YouTube кроется именно в деградации оборудования, то эта проблема затронет и другие сервисы Google — почту, карты, облачное хранилище. 

«Правда, тут нужно понимать, что те же почтовые сервисы передают несопоставимое с YouTube количество данных. Кроме того, ими пользуется не такое большое количество человек», — напоминает Денис Кусков, руководитель агентства TelecomDaily. В этой связи, проблемы с оборудованием не так сильно отразятся на качестве работы сервисов. Однако в какой-то момент почтовые ящики на gmail или Google Disc также начнут загружаться медленнее. 

Более того, аналогичные проблемы могут коснуться и сервисов других компаний, которые перестали поддерживать оборудование в России, полагает Эльдар Муртазин. «Это касается всех сервисов Google, это касается всех сервисов Apple — у них ровно та же самая проблема. Скорость их загрузки также увеличится по времени, работать все будет не так быстро и комфортно. Но в целом драматизировать точно не стоит», — заключает он.

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