Россиян предупредили о «замедлении YouTube» — что это значит? Насколько упадет скорость? И каких сервисов еще это может коснуться?

Как устаревание оборудования влияет на скорость?

При выходе из строя близлежащего сервера, отвечающего за быструю загрузку данных с YouTube, запрос пользователя, желающего посмотреть любимое видеошоу, теперь обращается к более отдаленным серверам, что физически замедляет процесс передачи данных.

«Если раньше, находясь в Москве, вы смотрели 4К-видео на YouTube с московского же сервера Google, то теперь для этого используется международное соединение, — поясняет Эльдар Муртазин из Mobile Research Group, — с дата-центрами в Швеции, Германии, других странах. Естественным образом скорость прохождения сигнала снижается, и пользоваться сервисом так же комфортно, как раньше, не получается».

Как говорит Денис Кусков из TeleсomDaily, предсказать, насколько это повлияет на скорость работы сервиса в будущем, сложно. Особенно с учетом того, что качество и количество видеоконтента на YouTube постоянно растет. «На 2022 год у Google был большой запас, но, грубо говоря, пропускные способности его инфраструктуры за последние два года снизились, мне кажется, на 70–80%. Если ничего не делать, то в ближайшие два года снижение может быть таким же, если не больше», — полагает Кусков.

В свою очередь Эльдар Муртазин не так категоричен — он полагает, что замедление, связанное с техническими неполадками, будет существенным, но не критическим. «Посмотреть YouTube будет можно, но не так комфортно, как раньше, — говорит он, — то есть сервис от этого не умрет. Будет не очень комфортно, но ставить видео на загрузку и уходить ужинать не придется».