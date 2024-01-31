День, когда сломался рунет. В чем причина такого глобального сбоя и может ли он повториться в будущем?

Как такая ошибка в принципе стала возможна?

Я думаю, что дело здесь, повторюсь, в криворукости конкретных исполнителей. Сразу следует сказать, что какое-то количество подобных инцидентов случалось и в других доменных зонах. То есть нельзя сказать, что криворукость — свойство только управляющих доменной зоной .ru. Программисты, системные администраторы — люди и постоянно совершают ошибки.

Однако, к сожалению, общественная реакция (и я себя из нее не исключаю) сводится к тому, что это могли сделать специально, что это эксперименты с отключением интернета в России. То есть кто-то мог просто ошибиться, но первая мысль — что происходят какие-то нехорошие вещи. Я бы аккуратно сказал бы, что если не будет опубликована подробная информация об инциденте, то сложно будет назвать эту версию необоснованной (причем в таком случае вовсе необязательно, чтобы это было целенаправленное действие, могли с чем-то экспериментировать, а заодно напортачили).

В остальном — сам факт совершения ошибки такого масштаба очень тревожен. Это ключевая инфраструктура интернета, поэтому к ней должен быть подход, как в атомной энергетике — с многоуровневыми проверками, постоянным контролем и верификацией. Похоже, что здесь все было как-то не так — у меня нет ощущения, что все делалось правильно и с крайней осторожностью.