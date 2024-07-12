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Технологии

«Ростелеком» предупредил о замедлении YouTube. Что об этом известно?

Скорость загрузки и качество видео могут снизиться из-за проблем с оборудованием Google (в системе которого находится YouTube). Это затронет всех операторов связи в России.

JRdes / Shutterstock

Об этом «Ростелеком» сообщил в официальном обращении 12 июля. Одной из причин сбоев в YouTube называют технические неполадки в работе оборудования Google, «которое используется на сетевой инфраструктуре оператора и пиринговых стыках»: оно применяется для кэширования и ускорения скорости загрузки. В сообщении также отмечается, что проблема вызвана ростом обрабатываемого трафика, из-за чего происходит перегрузка уже существующих мощностей на всех каналах. 

О замедлении YouTube в России накануне также сообщил телеграм-канал Mash:  «По нашей информации, официальная причина: некие технические проблемы на оборудовании компании Google в России». Помимо этого, в сообщении отмечалось, что оборудование не обновлялось последние два с половиной года, а это может быть причиной перегрузок. О проблеме выходящих из строя кэш-сервисов предполагали в «Билайне» еще в декабре 2023 года.

Несмотря на то, что Роскомнадзор еще в мае называл сервис «ключевой площадкой по распространению ложной информации о ходе специальной военной операции и другого деструктивного контента», вопрос о блокировки YouTube пока не поднимался. Подтвердил это и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: «РФ не планирует ограничивать доступ к YouTube, речь идет о проблемах с оборудованием». Он также добавил: «Нам очень сложно комментировать сообщения разных СМИ, которые не содержат сколь-нибудь серьезной аргументации и основываются на неких анонимных источниках. Все это подается в стиле очередных фейков, поэтому серьезно к таким сообщениям относиться нельзя».

Согласно «Газете.Ru», которая ссылается на источник близкий к администрации президента, в России планируют окончательно заблокировать YouTube уже в сентябре: «На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка».

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