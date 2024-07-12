Люди объединят мозг с ИИ и будут хранить душу в облаке — предсказания Рэя Курцвейла (он предвидел появление ChatGPT еще в 1999-м)

Человек будет фактически бессмертным

В наше время люди в 90 лет могут выглядеть хорошо. Возьмите, к примеру, мою тетю — она была психологом, регулярно принимала пациентов в 98 лет! При этом у нее оставалось чувство юмора. Как-то во время телефонного звонка она спросила меня, чем я занят. Я рассказал, как выступил с лекцией об «убегающем» долголетии — как раз тот случай, когда научный прогресс отменит ход времени.

Это значит, что меняясь в возрасте, вы на самом деле не будете расходовать [лимит] своего времени. Каждый прожитый вами год, будет возвращаться вам [достигнутым за это время] научным прогрессом. Мы еще не достигли этого, но стремимся. Она спросила меня: «Можно ли поторопиться с этим?» Увы, это был наш последний разговор — она умерла две недели спустя.

[Конечно], биология ставит перед нами множество ограничений. Но многие аналитики уверены: в смерти нет ничего неизбежного и мы найдем способ ее предотвращать. По сути, у нас есть возможность забыть о смерти от старости… [Скажем], нет смысла останавливаться на 120 годах — нет верхней границы [продолжительности человеческой жизни].

Люди [часто] говорят: «Ну, я не хочу жить дольше 99». Но когда им исполняется 99, у них появляется другой взгляд на этот вопрос. Если бы они хотели умереть, они могли бы это сделать, однако же не умирают, если не испытывают невыносимую боль.