Люди объединят мозг с ИИ и будут хранить душу в облаке — предсказания Рэя Курцвейла (он предвидел появление ChatGPT еще в 1999-м)

Рэй Курцвейл — специалист по развитию AI в Google и один из известнейших футурологов и биохакеров планеты. Считается, что 86% его прогнозов сбылись: он предсказал появление интернета и ChatGPT! Курцвейл — один из авторов теории технологической сингулярности (этим термином называют момент в будущем, когда прогресс так ускорится, что обычный человеческий мозг просто не сможет его понимать). Наконец, за его спиной работа в Google, разработка больших языковых моделей для распознавания речи. Этим летом футуролог дал большое интервью The Wired, где сделал несколько новых прогнозов о будущем человечества. Пересказываем самые важные из них!
Человек будет фактически бессмертным
В наше время люди в 90 лет могут выглядеть хорошо. Возьмите, к примеру, мою тетю — она была психологом, регулярно принимала пациентов в 98 лет! При этом у нее оставалось чувство юмора. Как-то во время телефонного звонка она спросила меня, чем я занят. Я рассказал, как выступил с лекцией об «убегающем» долголетии — как раз тот случай, когда научный прогресс отменит ход времени.
Это значит, что меняясь в возрасте, вы на самом деле не будете расходовать [лимит] своего времени. Каждый прожитый вами год, будет возвращаться вам [достигнутым за это время] научным прогрессом. Мы еще не достигли этого, но стремимся. Она спросила меня: «Можно ли поторопиться с этим?» Увы, это был наш последний разговор — она умерла две недели спустя.
[Конечно], биология ставит перед нами множество ограничений. Но многие аналитики уверены: в смерти нет ничего неизбежного и мы найдем способ ее предотвращать. По сути, у нас есть возможность забыть о смерти от старости… [Скажем], нет смысла останавливаться на 120 годах — нет верхней границы [продолжительности человеческой жизни].
Люди [часто] говорят: «Ну, я не хочу жить дольше 99». Но когда им исполняется 99, у них появляется другой взгляд на этот вопрос. Если бы они хотели умереть, они могли бы это сделать, однако же не умирают, если не испытывают невыносимую боль.
Об объединении мозга и искусственного интеллекта
Как только мы пройдем точку [технологической] сингулярности (момент, начиная с которого прогресс будет идти так быстро, что человеческий мозг не сможет его полностью осознать, — прим. ред.) мы сможем поместить некоторые цепочки искусственного интеллекта в наш мозг. Это, конечно, не будет означать, что мы буквально [засунем их] в наше серое вещество. Просто мы будем связаны с облачными хранилищами. А преимущество облаков в том, что они позволяют делать резервное копирование…
Более того, мы сможем делать то, что нам было не под силу ранее, ведь наше сознание расширится. Мы больше не будем привязаны к большим языковым моделям, мы сможем загружать [в мозг] знания и оценивать их… Мы объединимся [с нейросетями], люди по-прежнему будут выглядеть, как люди, у них будет человеческая кожа, но они будут сочетать возможности природного мозга и компьютера, что сделает их много умнее. Мы будем воспринимать их как людей, но внутри головы каждого из нас будет жить сверхчеловек.
[Как именно это осуществить технически] — большая задача… [Процесс решения] должен идти быстрее, чем это происходит сегодня, но я уверен, что к 2030-м годам случится [прорыв в этой области]. [Как именно это будет возможно] — хороший вопрос. Всегда найдется способ найти путь в мозг человека, не проникая в него механически.
О появлении ИИ человеческого уровня
В 1999 году я сделал прогноз [о появлении алгоритма, подобного ChatGPT]. В Стенфорде нашлись люди, которые сочли это предсказание интересным и организовали конференцию для его обсуждения. Если вы прочитаете тексты выступлений [того обсуждения], присутствующие там говорили: «[появление] искусственного интеллекта человеческого уровня возможно, но не через 30 лет, это случится лет через 100».
Совсем недавно мое предсказание [относительно ChatGPT] сбылось. [Теперь я говорю], что [появление ИИ человеческого уровня] произойдет где-то лет через пять. Некоторые [идут дальше] и говорят, что его можно ждать уже в следующем году… [Честно говоря], я не уверен, что мы достигнем этого уровня [именно] в 2029 году. Но если искусственный интеллект человеческого уровня не успеют создать к этой дате, то [точно] он появится к 2032 году…
[Уже сейчас] нам может казаться, что большие языковые модели разумны, хотя я пока не думаю, что это так. Но они достигнут этого уровня… и это произойдет не через век, а уже в течение нескольких лет. Нейросети будут действовать и реагировать, как люди. Если мы и тогда будем говорить, что у них нет сознания, нам придется признать, что у людей оно тоже отсутствует.
К чему приведет развитие прогресса ИИ
Для меня [технологическая] сингулярность — это момент, когда любой сможет делать все, что под силу остальным людям, и еще придумывать что-то новое. Например, лечить некоторые виды рака. Искусственный интеллект будет неотъемлемой частью этого процесса. Вместо того чтобы задаваться вопросом, какой из миллиардов потенциально возможных видов лечения сможет победить рак, мы сможем просто… создать симуляцию, на которой попробовать их все за несколько дней.
Сингулярность как раз и заключается в том, что мы сможем объединить такой тип мышления с тем, что мы используем сейчас. Тогда мы станем сверхлюдьми…
Как только мы доберемся до создания искусственного интеллекта человеческого уровня, компьютеры смогут делать все что угодно — от мытья посуды до сочинения стихов. [Представьте], вы сможете сказать что угодно, и машине будет под силу это сделать.
О будущем планеты
Мы не используем ни одного ресурса, который нельзя было бы заменить. Так, солнечный свет, падающий на Землю, дает в 10000 раз больше энергии, чем нам необходимо. Мы сможем использовать ИИ, в том числе, для создания [новых видов] еды. Я не верю, что у нас закончатся ресурсы…
В течение 10 лет мы придем к возобновляемой энергетике, которая не продуцирует углекислый газ. Предстоят большие перемены, и [разные] люди — не только ученые или философы — задаются вопросом «как мы с ними справимся?». Но я думаю, эти перемены будут позитивными…
Посмотрите на изменения, которые мы уже пережили: 20 лет назад у вас не было смартфона, и, вероятно, вы пользовались весьма примитивным компьютером. Через сотни лет жизнь будет совершенно другой — у нас будет доступ к совершенно новым впечатлениям, которые сегодня просто невозможны.
Да, в свое время [психолог и поведенческий экономист] Даниел Канеман, предполагал, [что в результате развития технологий] будет большой конфликт. Но я более оптимистичен. Я не говорю, что все будет идеально, однако спросите себя, хотели бы вы вернуться, скажем, на несколько веков назад, когда [средняя] продолжительность жизни составляла примерно 30 лет? Когда у нас не было электроники?.. Когда еще не был изобретен проигрыватель? Жизнь была довольно ужасной, сейчас она намного счастливее…
Да, я тоже говорю об опасностях [попадания мощного искусственного интеллекта в плохие руки]. Но я думаю, что этот риск маловероятен. Люди, которые плохо относятся к ИИ, говорят, что у нас нет способов, чтобы справиться с [таящимися в развитии нейросетей] проблемами. Так ведь у нас раньше таких вызовов и не было. А [после изобретения ИИ, подобного человеческому], у нас будет дополнительный интеллект, чтобы подумать над тем, как избежать этих опасностей.
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