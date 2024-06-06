Уволенный сотрудник OpenAI опубликовал 165-страничный доклад: к 2030 году нас ждет цивилизация супер-ИИ в разы умнее людей

Полноценный искусственный интеллект к 2027-му

«Десять лет назад модели [искусственного интеллекта] с трудом могли распознавать простые изображения кошек и собак, четыре года назад GPT-2 едва связывала слова в полувразумительные предложения», — пишет в своем тексте Ашенбреннер. Сегодня же, по его словам, GPT-4 напоминает уже по своим способностям «умного старшеклассника».

Как полагает экс-сотрудник OpenAI, такой прогресс стал возможен за счет нескольких основных факторов:

Огромные деньги, вложенные в ИИ. «Раньше потратить миллион долларов на модель было немыслимо; к концу десятилетия у нас, вероятно, будут кластеры стоимостью 100 млрд или 1 трлн долларов», — пишет Ашенбреннер.

Быстрое совершенствование компьютерной техники. За счет огромных инвестиций вычислительные мощности в последние годы росли в 5 раз быстрее, чем ранее предполагал Закон Мура (прогноз инженера Гордона Мура, который в середине 1960-х годов ожидал, что каждые 24 месяца количество транзисторов на кремниевом чипе будет удваиваться);

Увеличение эффективности алгоритмов. «Например, более совершенный алгоритм позволяет достичь той же производительности ИИ при 10-кратном сокращении вычислений для обучения», – поясняет автор доклада.

Если эта тенденция сохранится, пишет экс-сотрудник OpenAI, очень скоро ИИ преодолеет существующие ограничения. Модели смогут погружаться в контекст того, что они делают, пользоваться компьютером и интернетом, как это делает человек. В итоге, предполагает Ашенбреннер, искусственный интеллект все менее будет напоминать чат-бота или голосового помощника и будет все ближе к тому, чтобы полноценно исполнять обязанности сотрудника компании или лаборатории.

И хотя будущий прогресс в области искусственного интеллекта не так просто предсказать (к примеру, существует проблема «Стены данных», а именно конечности информации в интернете, которой в скором времени будет не хватать для обучения новых моделей), Ашенбреннер уверен, человечество на пороге создания AG, или Общего искусственного интеллекта.

«AGI к 2027 году выглядит поразительно правдоподобно, — пишет экс-сотрудник OpenAI. — Для этого не нужно верить в научную фантастику, нужно просто верить в прямые линии на графике [роста возможностей ИИ]».