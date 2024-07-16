Как студенты из Петербурга научились выявлять дипфейки, получили грант в 1 млн и создали стартап для борьбы с кибермошенниками

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Потому что проблема дипфейков становится все острее — все чаще можно увидеть в новостях заголовки, что с их помощью совершаются целевые атаки на бизнес или отдельных людей. Самый громкий случай из недавних — когда мошенники украли у международной корпорации 25 млн долларов, обманув с помощью дипфейка сотрудника ее гонконгского офиса.

Еще один громкий скандал — фейковые обнаженные фотографии Тейлор Свифт, которые разместили в сети в январе этого года.

Все это подрывает доверие в обществе: доверие к СМИ, к бизнес-партнерам, к финансовым институтам, к технологиям к людям в целом. Как можно на 100% доверять чему-то, если не знаешь, что за контент ты сейчас видишь — реальный или сгенерированный?