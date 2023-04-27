Петербургские программисты научили смартфон читать по губам и понимать эмоции и язык жестов! Вот, как это работает

Как вообще родилась идея обучить нейросеть читать по губам?

На самом деле эта идея далеко не такая новая, как может показаться. Еще в 1976 году было экспериментально доказано, что человек лучше понимает речь, если видит лицо собеседника. Это явление получило название эффект Мак-Гурка. Так что уже давно было ясно, что системы распознавания речи будут лучше работать, если дать им второй поток информации — данные о мимике говорящего.

Однако проблема в том, что обработка видео требует слишком много вычислительных ресурсов. До недавнего времени не было высокомощных видеокарт, чтобы обрабатывать визуальный сигнал. Не хватало вычислительных мощностей на старых смартфонах, чтобы использовать эту технологию широко. Плюс к этому не хватало данных и софта для обучения нейросетей.

Однако несколько лет назад, году в 2015—2016, компьютерное зрение стало активно развиваться. Началось огромное количество экспериментов с распознаванием дорожных знаков для беспилотных автомобилей, с распознаванием жестов для разных приложений. Все это привело к тому, что сейчас у нас есть все необходимое. Более того, учитывая тенденцию развития компьютерного зрения, стало понятно, что в скором времени такую технологию — распознавание речи по движению губ — можно будет широко использовать.