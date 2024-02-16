Как искусственный интеллект вывел телефонных мошенников на новый уровень. И что сделать, чтобы самому не стать их жертвой?

В начале февраля 2024 года по мировым СМИ разлетелась новость — мошенники смогли украсть более 25 млн долларов, обманув сотрудника гонконгского офиса одной из транснациональных корпораций. Событием планетарного масштаба эта афера стала даже не из-за размера похищенной суммы, а благодаря использованию высоких технологий, которые смогли ввести в заблуждение профессионала в сфере финансов.

Как пишет CNN со ссылкой на гонконгскую полицию, сотрудник финансового отдела одной из крупных компаний получил на электронную почту письмо от финансового директора лондонского офиса корпорации. Однако реагировать на сообщение он не стал, сочтя его подозрительно похожим на фишинговую рассылку. Тогда его пригласили на рабочий созвон, на котором присутствовали сам финансовый директор и ряд других работников компании. Только после этого созвона работник из Гонконга согласился перевести деньги на указанные коллегами счета. Проблема в том, что высокопоставленный сотрудник из Лондона и другие участники созвона были фальшивками — образами, сгенерированными компьютером по технологии дипфейк.

Сложность, продуманность и пугающая эффективность аферы, которая сработала, даже несмотря на то что жертва вела себя осторожно, привели к тому, что преступление стало сенсацией. Однако это далеко не первое мошенничество, провернутое с помощью технологии дипфейк. Более того, мошенничество с использованием возможностей нейросетей приходит и в Россию. Так, в начале 2024 года стало известно, что злоумышленники звонили жителям и сотрудникам администрации уральского города Березовский. В трубке люди слышали голос мэра Березовского Евгения Писцова.

«Это сейчас популярные тренды — звонки в мессенджере, создание легенды, — приводит издание Е1.ru слова сотрудника «Лаборатории Касперского». — Даже у нас в компании время от времени ложный Евгений Касперский пишет сотрудникам, что сейчас им поступит звонок. Полностью схема выглядит так: сначала звонит известный номер и сбрасывает. Пишет, что связь плохая и, мол, сейчас запишу голосовое. Приходит аудиосообщение с очень похожим голосом. Единственное — у него интонация роботизирована».