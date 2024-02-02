Apple начинает продажи сенсационной гарнитуры Vision Pro — что о ней пишут профессионалы? В России ее продают по 900 тысяч рублей! Стоит ли она этих денег?

В пятницу, 2 февраля, стартовали продажи новой гарнитуры дополненной реальности от Apple, а спустя несколько дней после американской премьеры девайс появился и на российских маркетплейсах за рекордные 900 000 рублей! Еще до выхода Vision Pro на рынок этот гаджет стал сенсацией и вызывал многочисленные споры. Теперь пользователи сами смогут оценить новинку. За несколько дней до появления гарнитуры в магазинах ее протестировали журналисты ведущих мировых изданий. В итоге Vision Pro получила противоречивые отзывы критиков. Что им понравилось, а что не очень? И стоит ли, на их взгляд, девайс своих денег? Пересказываем максимально коротко.
Гарнитура Vision Pro стала главным событием презентации WWDC 2023 в июне прошлого года. Команда Apple продемонстрировала впечатляющие видео о том, как в новых очках дополненной реальности можно будет работать, смотреть фильмы, играть и при этом видеть, что происходит вокруг.
Сразу после конференции о Vision Pro стали говорить все, кому интересны высокие технологии. Эксперты не переставали спорить, чем является новинка Apple: революцией в мире носимых устройств или просто еще одной гарнитурой дополненной реальности с неясными перспективами.
Ведущие американские журналисты, пишущие о технологиях, опробовали устройство за несколько дней до официального старта продаж. Их итоговые оценки несколько отличались, но в целом они выделяют одни и те же достоинства и недостатки.
Достоинство 1: Дизайн и качество сборки
Внешний вид — традиционно сильная черта устройств из Купертино, и Vision Pro здесь не исключение. Нилай Патель — главный редактор издания The Verge — в своем обзоре отмечает, что большинство выпускавшихся до этого времени гарнитур зачастую выглядят глупо, чего не скажешь о стильном алюминиевом корпусе Vision Pro. «[Устройство] выглядит естественным продолжением знакомого языка дизайна Apple. В нем есть что-то от iPhone 6, чуть-чуть от AirPods Max и еще немного от Apple Watch», — резюмирует Патель.
«Качество сборки также превосходное, — добавляет Тодд Хейзелтон из CNBC, — Apple использовала самые передовые экраны, самые высококлассные стекла и металлические детали. По ощущениям, это гарнитура премиум-класса, которую удобно носить».
Достоинство 2: Новый пользовательский опыт
Как и было заявлено на презентации, управлять Vision Pro можно с помощью движений рук и даже глаз! «Первые несколько раз, когда вы используете отслеживание рук и глаз на Vision Pro, это впечатляет, даже похоже на суперсилу», — констатирует Нилай Патель. Он отмечает, что датчики устройства могут распознавать движения рук в довольно большой области, поэтому управлять устройством можно, даже если ваши ладони сложены на коленях или лежат на столе.
«На самом деле требуется минута, чтобы понять, что вам не нужно активно жестикулировать, поднимая руки перед собой, — объясняет он, — и как только вы это поймете, вам сразу станет очень забавно наблюдать за теми, кто инстинктивно машут руками перед собой при первом использовании Vision Pro».
При этом очки действительно позволяют видеть, что происходит вокруг вас. «[В очках] я могу читать с экрана ноутбука, пользоваться телефоном, проверять Apple Watch или даже смотреть что-то по телевизору», — констатирует Скотт Стейн из CNET.
Достоинство 3: Отличное изображение
«Первое, что я заметил в Vision Pro при первом использовании, — это то, насколько хороши дисплеи, — пишет в своем обзоре Скотт Стейн. — Они яркие, могут порадовать насыщенными цветами и HDR и вообще просто потрясающие. Это устройство не просто достаточно хорошо, чтобы смотреть фильмы, оно лучше, чем любой телевизор в моем доме».
Особенно отмечается реалистичность 3D-фильмов при просмотре с Vision Pro. Марк Спунауэр из Tom’s Guide и вовсе называет гарнитуру «первоклассным развлекательным устройством», которое «заставит даже самого ярого скептика поверить в 3D-фильмы». «Я не мог поверить, насколько хорошо "Человек из стали" смотрелся на Vision Pro, — написал он в своем обзоре. — Когда Супермен взлетел в первый раз, он как будто пролетел прямо через мое плечо!»
Достоинство 4: Хороший звук
Встроенные динамики Vision Pro отлично справляются со своей работой — в этом сходятся все журналисты, которые примеряли гарнитуру. «Звук Apple Vision Pro на удивление хорош, — пишет Марк Спунауэр из Tom’s Guide. — В ремешок рядом с ушами встроены два аудио модуля, которые обеспечивают насыщенный и сбалансированный пространственный звук. Например, [во время одной из сцен фильма The Super Mario Bros.] я слышал, как голос Марио доносился с левой стороны экрана, а принцессы Пич — справа. При прослушивании песни SZA «Kill Bill» через Apple Music барабаны звучали мощно, а вокал был кристально чистым».
Правда, Спунауэр добавляет, что звук из динамиков будет слышен не только вам, но и людям вокруг. «Если вы хотите сохранить конфиденциальность, вам следует носить AirPods», — добавляет он.
Достоинство 5: Довольно высокая производительность
В сердце нового девайса расположен процессор M2 собственного производства Apple — тот самый, что установлен в некоторых iPhone и MacBook. «[Он позволяет] Vision Pro делать многое из того, что вы ожидаете от устройства Apple, — пишет Тодд Хейзелтон из CNBC. — Для приложений Vision Pro существует специальный магазин приложений, но вы также можете установить более миллиона приложений для iPhone или iPad. Или соедините его с Mac и работайте, глядя на дисплей 4K внутри очков».
Кстати, как отмечают все авторы обзоров, Vision Pro не только способен на «многое из того, что вы ожидаете от устройства Apple». Также гарнитура хорошо встроена в общую цифровую экосистему компании, и настройка гаджета не составит труда для пользователя, привычного к устройствам из Купертино.
Недостаток 1: Vision Pro — на самом деле не совсем AR-очки
Помимо достоинств, авторы обзоров отмечают и ряд недостатков нового устройства. И главный из них: на самом деле Vision Pro — это очки именно виртуальной (VR), а не дополненной (AR) реальности. То есть на самом деле пользователь не может видеть сквозь них своими глазами. Вместо этого он смотрит на изображение окружающего мира на экране.
«Это гарнитура VR хоть и такая, что почти позволяет сделать вид, что вы носите AR-очки, — пишет Нилай Патель из The Verge, — но, когда вы надеваете [Vision Pro], он полностью закрывает вам обзор, а затем показывает вам трехмерное видео о мире вокруг вас».
И хотя Apple снабдил свою гарнитуру самыми совершенными камерами, такая конструкция создает определенные сложности, отмечают авторы. «Когда я быстро поворачиваюсь из стороны в сторону, наблюдается небольшое размытие и задержка, — констатирует Скотт Стейн из CNET, — также качество [изображения окружающего мира] падает при слабом освещении».
Недостаток 2: Проблемы с приложениями
Хотя Vision Pro уже интегрирован в мир приложений, созданных под продукцию Apple, кое-каких программных продуктов найти там все же не удастся. Во всяком случае, пока, к примеру, нет отдельных приложений от Google. «Vision Pro поддерживает более миллиона приложений для iPhone и iPad, — добавляет Тодд Хейзелтон из CNBC, — но вам нужно искать каждое приложение отдельно, и некоторые из них недоступны. Нетфликс и Спотифай не постеснялись отказаться от поддержки Vision Pro, хотя вы можете легко получить доступ к любому из них с помощью браузера».
Отдельный скепсис авторов вызывают аватары, которые используются во время видеозвонков. Заявлено, что очки сканируют лицо пользователя, и на основе этих данных создают аватара, которого и видят собеседники. Однако аватар этот совсем не похож на реального человека, скорее на «гиперреалистичные эмодзи», — констатирует Скотт Стейн из CNET.
Ту же проблему авторы отмечают применительно к внешнему экрану, на котором всем окружающим демонстрируется изображение ваших глаз, чтобы Vision Pro хотя бы на первый взгляд казались прозрачными. «Когда люди видят ваши глаза — на самом деле это их призрачное изображение в низком разрешении, напоминающее компьютерную графику, — эффект поразительный. Мысль о том, что вы будете смотреть кому-то в глаза, — это фантазия», — резюмирует Нилай Патель из The Verge.
Недостаток 3: Управление с помощью рук и глаз не всегда удобно
«Оказывается, необходимость смотреть на то, чем вы хотите управлять, на самом деле сильно отвлекает», — констатирует Нилай Патель. Он отмечает, что для использования любого другого гаджета пользователь может печатать глядя на текст, а не на клавиатуру, и двигать предметы на экране, глядя на них, а не на мышь.
«Vision Pro просто так не работает — вам нужно смотреть на что-то, чтобы нажать на это, а это означает, что вы постоянно отвлекаетесь от того, над чем работаете, чтобы конкретно посмотреть на нужную вам кнопку», — добавляет он.
Недостаток 4: Вес устройства
Несмотря на то, что все авторы отмечают великолепный дизайн и эргономичность устройства, оно все еще остается довольно тяжелым. Причем весь вес сосредоточен на передней части лица.
«После нескольких часов ношения Vision Pro я не почувствовал дискомфорта, но мне все же хотелось периодически делать перерывы из-за веса [устройства]. Еще у меня оставались легкие красные пятна на щеках», — констатирует Марк Спунауэр из Tom’s Guide.
Недостаток 5: Зарядка и автономность
К системе питания Vision Pro есть сразу несколько вопросов. Первый из них — девайс заряжается от специального кабеля, а не от провода Type-C. Во-вторых, время автономной работы ограничено всего двумя часами. «Для сравнения, мой MacBook Air [может работать автономно] около дня», — досадует Скотт Стейн из CNET.
«Еще есть [внешний] аккумулятор, который подключается к гарнитуре с помощью фирменного разъема, — пишет Тодд Хейзелтон из CNBC. — В принципе, я не против… но было бы намного проще, если бы он был просто встроен в гарнитуру, хотя это увеличило бы вес».
Обзореватель CNBC:
Я бы купил Vision Pro прямо сейчас, если бы у меня были лишние 3500 $. Я бы даже рассмотрел возможность их обмена на iPad Pro и MacBook Pro, но такого варианта, увы, не предлагают. Этот девайс вам определенно понравится при просмотре фильмов. Думаю, что людям понравится читать в нем новости и просматривать сайты, развернув перед своими глазами огромный экран и развалившись на диване. Кое-кто поймет, что даже сможет в этом работать (я попробовал — это весело). Но реальные возможности Apple проявятся, когда они найдут способ продавать Vision Pro максимум за 2000 $. До тех пор [гарнитура] останется нишевым продуктом.
Главный редактор Tom's Guide:
Я могу утверждать, что это самый инновационный продукт Apple со времен оригинального iPhone. Здесь демонстрируется безумное количество изобретательности: от невероятно четких дисплеев microOLED и сверхреалистичной передачи видео до удивительно интуитивно понятного и забавного интерфейса, который отслеживает ваши глаза и руки. Меня также очень впечатлили возможности пространственных вычислений, поскольку они выводят многозадачность на новый уровень, особенно если к ним добавить Mac. С точки зрения развлечений качество 3D-видео на Vision Pro не имеет себе равных, и в частности Immersive Video обладает огромным потенциалом, чтобы изменить то, как мы смотрим все — от концертов до спортивных мероприятий…
Так что же не нравится в Vision Pro? Сверхвысокая цена является весомым аргументом, поскольку она значительно ограничивает привлекательность этой гарнитуры. Некоторые, возможно, захотят дождаться появления более дешевой версии (слухи о ней ходят, но графика релиза пока нет). Я также обнаружил, что привязанная батарея иногда раздражает, а аватары, хотя и достойны восхищения, но немного нервируют… Итак, мой вывод о Vision Pro заключается в том, что он определенно революционен, но эта революция находится в стадии разработки.
Главный редактор The Verge:
Vision Pro — потрясающий продукт. Это устройство первого поколения, которое действительно может создать только Apple: от невероятного дисплея и сквозной инженерии до использования всей экосистемы, чтобы сделать его настолько полезным [насколько возможно]... Какая-то часть меня говорит, что Vision Pro существует только потому, что Apple настолько невероятно способна, талантлива и загружена ресурсами, что компания просто взялась за решение самых сложных проблем, которые только могла придумать, чтобы найти вызов…
Но одно из старейших правил, которые мы имеем здесь, в The Verge, заключается в том, что вы должны проверять то, что находится в коробке — продукт, который поставляется сегодня, а не обещание будущих улучшений. И поэтому я продолжаю возвращаться ко всем вопросам, которые задавал себе с тех пор, как впервые надел Vision Pro на голову. Начнем, конечно, с самого важного.
- Вам нужен компьютер, который портит вашу прическу каждый раз, когда вы им пользуетесь?
- Вам нужен компьютер, который размазывает ваш макияж (если вы его, конечно, носите) каждый раз, когда вы им пользуетесь?
- Хотите ли вы использовать компьютер, на котором вы не сможете никому показать то, на что смотрите?
- Хотите использовать компьютер, который плохо работает в темной комнате?
- Вы хотите использовать компьютер, который всегда смотрит на ваши руки?
Комментарии (0)