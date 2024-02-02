Apple начинает продажи сенсационной гарнитуры Vision Pro — что о ней пишут профессионалы? В России ее продают по 900 тысяч рублей! Стоит ли она этих денег?

Гарнитура Vision Pro стала главным событием презентации WWDC 2023 в июне прошлого года. Команда Apple продемонстрировала впечатляющие видео о том, как в новых очках дополненной реальности можно будет работать, смотреть фильмы, играть и при этом видеть, что происходит вокруг.

Сразу после конференции о Vision Pro стали говорить все, кому интересны высокие технологии. Эксперты не переставали спорить, чем является новинка Apple: революцией в мире носимых устройств или просто еще одной гарнитурой дополненной реальности с неясными перспективами.

Ведущие американские журналисты, пишущие о технологиях, опробовали устройство за несколько дней до официального старта продаж. Их итоговые оценки несколько отличались, но в целом они выделяют одни и те же достоинства и недостатки.