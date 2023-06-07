«Apple всегда умел подавать свои девайсы как магию»: 5 причин, по которым весь мир теперь считает, что за Vision Pro будущее

Удачный разогрев

Все давно ждали презентации этого девайса. Как маркетолог могу сказать, что ей предшествовал очень хороший разогрев информационного поля. Мы видели всевозможные сливы — в частности о том, что они будут стоить буквально сотни долларов, так что заранее опасаться высокой цены не стоит.

Обилие этого информационного шума, конечно же, подпитывало интерес людей. И вполне понятно, что многие включили презентацию, чтобы послушать первоисточник. На презентации, к слову, больше ничего выдающегося не происходило. Остальные обновления оказались довольно рядовыми, ничего революционного в них нет — там все то, чего и следовало ожидать.

И на этом фоне очки смотрелись еще выгоднее. Они были единственным, на что было интересно смотреть и что интересно анализировать после.