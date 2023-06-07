«Apple всегда умел подавать свои девайсы как магию»: 5 причин, по которым весь мир теперь считает, что за Vision Pro будущее

Главным событием летней презентации Apple стали очки дополненной реальности Vision Pro — первый с 2014 года продукт компании в принципиально новой категории. Представление новинки вызвало огромный отклик и даже повлияло на стоимость акций компании на бирже. Специально для «Собака.ru» Андрей Себрант, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса», делится своим видением будущего Vision Pro и объясняет, как компании из Купертино удалось сделать устройство, которое еще даже не поступило в продажу, сенсацией.
Удачный разогрев
Все давно ждали презентации этого девайса. Как маркетолог могу сказать, что ей предшествовал очень хороший разогрев информационного поля. Мы видели всевозможные сливы — в частности о том, что они будут стоить буквально сотни долларов, так что заранее опасаться высокой цены не стоит.
Обилие этого информационного шума, конечно же, подпитывало интерес людей. И вполне понятно, что многие включили презентацию, чтобы послушать первоисточник. На презентации, к слову, больше ничего выдающегося не происходило. Остальные обновления оказались довольно рядовыми, ничего революционного в них нет — там все то, чего и следовало ожидать.
И на этом фоне очки смотрелись еще выгоднее. Они были единственным, на что было интересно смотреть и что интересно анализировать после.
Отсутствие контроллеров
Если говорить о самих очках, то в них подкупает отсутствие контроллеров — это было очень круто, как раз в стиле Apple. Контроллеры требуют дополнительной моторной привычки, могу сказать по своему опыту.
В моем случае можно, конечно, сослаться, что я старенький, но я замечал то же самое у молодых ребят. Если ты заходишь в виртуальную реальность, требующую дополнительных контроллеров, то тебе приходится долго к этому привыкать — это дополнительный порог входа. Здесь этого нет!
С другой стороны, во время презентации прозвучали прекрасные слова о совместимости с внешними устройствами. Другие компании, презентуя гарнитуры виртуальной и дополненной реальности, все время показывали очень красивые, но феерически неудобные виртуальные клавиатуры.
Ребята из Apple сказали, что у них потрясающий треккинг конечностей, много камер, возможность управлять взглядом, но при этом устройство будет совместимо с обычной удобной bluetooth-клавиатурой. То есть в Apple пытаются найти по-настоящему смешанную нишу.
Слово Vision в названии
Как ни странно, само название играет очень большую роль. Оно отражает всю суть новинки — это прежде всего классный носимый дисплей.
Конечно, нам на презентации много говорили про объемный звук, про то, насколько он важен в нашем восприятии мира. Но Apple Vision — это прежде всего суперпродвинутый носимый дисплей. Что подчеркивается уже в названии.
Предложение будущего
Еще один секрет успеха заключается в том, что Apple Vision — это долгосрочный проект. Что вызывает огромное уважение на фоне реально истерического интереса к бесконечному числу генеративных нейросетей, мода на которые не проходит уже больше полугода, с момента презентации ChatGPT.
Каждую неделю появляются какие-то обновления, касающиеся ИИ, каждый месяц на этот рынок приходят новые игроки и технологии. Новости об «умных» ботах заполняют собой все новостное пространство. И тут выходят ребята из Apple и говорят, что выпустят достаточно дорогое устройство, причем сделают это через 8—9 месяцев.
При этом им придется решать большую задачу, связанную с тем, что Apple Vision заявлена как платформа. То есть в нее нужно привлечь разработчиков, которые не хотят идти в технологию, где пока нет пользователей. И пользователей, которым не очень интересно покупать устройство до того, как туда пришли разработчики. И вот сейчас им предстоит соблазнять чем-то и тех и других.
Однако все помнят, что с часами им это удалось. Ведь Apple Watch не были первыми «умными» часами, не говоря уже о фитнес-браслетах. Но потом они стали абсолютным лидером в этой категории, которая продолжает расти все эти годы. Но на это ушли годы… и вот в Apple говорят, что готовы это повторить.
Магия
Apple всегда умел подавать свои девайсы как магию. Лучше, чем кто-либо еще. Да, конечно, у них были для этого основания, но посмотрите сейчас на первый iPhone. Он не вызывает ничего, кроме изумления, что кому-то это было интересно. Но в тот момент он производил колоссальное впечатление.
Потом появились планшеты. Все ожидали, что они покорят мир, убьют ноутбуки и стационарные компьютеры. Мол, останутся только планшеты и смартфоны. Эта магия была продана совершенно великолепно, но, как мы видим, iPad так и не захватили мир. Более того, сам Apple прекрасно создает даже более популярные ноутбуки и десктопы.
То же самое и здесь. То, что нам показали, — это не заход на массовый рынок, где работают Oculus и китайские игроки. Это в первую очередь профессиональный девайс, ответ Microsoft Hololens, который тоже сейчас развивается исключительно в корпоративном сегменте. Об этом же говорит приставка Pro в названии очков от Apple. На моей памяти это первый продукт, который они выпускают только в модификации Pro, хотя, возможно, они надеются через некоторое время сделать что-то массовое.
Пока же мы в начале интересного путешествия. Мы не знаем, приживется эта технология или нет, но это очень хороший эксперимент, в основе которого лежит колоссальный задел, с точки зрения технологий.
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