«Лучший 15-дюймовый ноутбук», iOS 17 и очки дополненной реальности Vision Pro: что показал Apple на июньской презентации

Mac Studio и Mac Pro с чипами M2

Сразу за MacBook Air пришла очередь обновленных настольных компьютеров Mac Studio с чипами M2 Max и M2 Ultra, которые поддерживают до 192 Гб оперативной памяти. Дизайн остался тем же, что и у прошлогоднего устройства с чипом M1. Однако обновленное «железо» дает существенную прибавку в производительности.

Производитель утверждает, что версия с M2 Max будет до 4 раз быстрее, чем предыдущие модели с чипами от Intel, а топовая сборка с M2 Ultra — в 6 раз! Все это позволяет подключать к Mac Studio с M2 Ultra сразу шесть Pro Display XDR.

За связь компьютера с внешним миром отвечают Wi-Fi 6E модуль, Bluetooth 5.3, четыре порта Thunderbolt 4, один Ethernet, один HDMI, два USB-A (все это на задней панели). Вдобавок к вышеперечисленному передняя панель компьютера оборудована двумя портами USB-C и слотом для SD-карты.

«Яблочный» процессор получил не только Mac Studio, но и флагманский настольный компьютер Mac Pro. Обновленное устройство имеет восемь портов Thunderbolt и шесть слотов PCI-4, которые обеспечивают более высокую скорость и обратную совместимость. В результате модель Pro также может похвастаться оперативной памятью объемом до 192 гигабайт.

Все это позволяет флагманской модели производить 31,6 триллиона операций в секунду. Это означает, что новинка будет в 7 раз быстрее, чем Mac Pro с чипами Intel. Во всяком случае, так утверждает производитель.

Цена на Mac Studio с чипами M2 стартует от 1999 долларов (порядка 161 тысячи рублей). Модель Pro обойдется не меньше чем в 6999 долларов (более 565 тысяч рублей!). Предзаказ стартует 5 июня, а продажи — 13-го числа.