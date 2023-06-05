«Лучший 15-дюймовый ноутбук», iOS 17 и очки дополненной реальности Vision Pro: что показал Apple на июньской презентации

5 июня компания Apple провела традиционную презентацию WWDC 2023. На этот раз компания представила Mac Studio и Mac Pro с новыми чипами, MacBook с 15-дюймовым экраном и обновление программного обеспечения для своих гаджетов. К примеру, пользователи iOS теперь смогут обмениваться контактами, просто поднеся свои айфоны друг к другу. Максимально коротко рассказываем о важнейших премьерах.
Самый тонкий 15-дюймовый ноутбук в мире
Первой новинкой июньской презентации стал MacBook Air с новым увеличенным экраном диагональю в 15,3 дюйма. Устройство имеет толщину всего 11,5 миллиметров, что, по заявлению производителя, делает его «самым тонким 15-дюймовым ноутбуком» на рынке. При этом вес лэптопа составляет всего около полутора килограммов.
Ноутбук имеет на борту собственный «яблочный» чипсет М2 с 8-ядерным процессором и 10-ядерным графическим ускорителем. Вкупе с 24 ГБ оперативной памяти это позволяет компьютеру работать до 12 раз быстрее, чем предыдущие MacBook Air с процессорами Intel.
Из других преимуществ — обновленная аудиосистема с шестью динамиками, три порта: TV, MagSafe и аудиовыход mini-Jack. Также новинка может похвастаться на 25% более ярким экраном, что не влияет на время работы. Батареи хватает на 18 часов автономной работы.
Цена на компьютер стартует от 1299 долларов (около 105 тысяч рублей). Предзаказ на новинку уже открыт, а продажи начнутся 13 июня.
Mac Studio и Mac Pro с чипами M2
Сразу за MacBook Air пришла очередь обновленных настольных компьютеров Mac Studio с чипами M2 Max и M2 Ultra, которые поддерживают до 192 Гб оперативной памяти. Дизайн остался тем же, что и у прошлогоднего устройства с чипом M1. Однако обновленное «железо» дает существенную прибавку в производительности.
Производитель утверждает, что версия с M2 Max будет до 4 раз быстрее, чем предыдущие модели с чипами от Intel, а топовая сборка с M2 Ultra — в 6 раз! Все это позволяет подключать к Mac Studio с M2 Ultra сразу шесть Pro Display XDR.
За связь компьютера с внешним миром отвечают Wi-Fi 6E модуль, Bluetooth 5.3, четыре порта Thunderbolt 4, один Ethernet, один HDMI, два USB-A (все это на задней панели). Вдобавок к вышеперечисленному передняя панель компьютера оборудована двумя портами USB-C и слотом для SD-карты.
«Яблочный» процессор получил не только Mac Studio, но и флагманский настольный компьютер Mac Pro. Обновленное устройство имеет восемь портов Thunderbolt и шесть слотов PCI-4, которые обеспечивают более высокую скорость и обратную совместимость. В результате модель Pro также может похвастаться оперативной памятью объемом до 192 гигабайт.
Все это позволяет флагманской модели производить 31,6 триллиона операций в секунду. Это означает, что новинка будет в 7 раз быстрее, чем Mac Pro с чипами Intel. Во всяком случае, так утверждает производитель.
Цена на Mac Studio с чипами M2 стартует от 1999 долларов (порядка 161 тысячи рублей). Модель Pro обойдется не меньше чем в 6999 долларов (более 565 тысяч рублей!). Предзаказ стартует 5 июня, а продажи — 13-го числа.
iOS 17 и iOS 17
Вслед за новыми компьютерами Apple представила также свежие версии своих операционных систем, начав с iOS 17. Операционная система получила сразу несколько существенных обновлений.
Так, пользователи iPhone теперь смогут настраивать картинки контактов (так, что они будут напоминать экран блокировки из прошлого обновления). Кроме того, теперь iOS будет автоматически расшифровывать и выводить на экран голосовую почту, чтобы пользователь мог понимать, кто и зачем ему звонит.
Одно из самых интересных обновлений — новая функция NameDrop, которая позволяет передавать номера телефонов, адреса электронной почты и даже фотографии, просто поднеся два iPhone друг к другу. Пользователям больше не придется надиктовывать друг другу свои контакты.
Немного курьезное обновление коснулось голосового помощника Siri. Теперь, чтобы его вызвать, больше не нужно произносить «hey, Siri», достаточно будет сказать просто «Siri».
Свои обновления получили также операционные системы для умных часов и планшетов Apple. Так, iPadOS 17 получила анимированные виджеты и новые возможности работы с Pdf-файлами. WatchOS 10 в свою очередь может похвастаться новым трехмерным компасом и двумя новыми циферблатами (один из них — с анимированным питомцем Снуппи).
MacOS Sonoma и игровой режим для Mac
Новую операционную систему получили также и компьютеры Apple — она получила название MacOS Sonoma.
Теперь виджеты на экранах MacBook, Mac Studio и Mac Pro будут синхронизированы с iPhone владельца. Кроме того, их можно будет свободно перетаскивать по экрану в зависимости от предпочтений пользователя.
Но, вероятно, главным событием этой части презентации стало появление в кадре легендарного гейм-дизайнера Хидэо Кодзимы. Это произошло во время представления нового игрового режима для «яблочных» компьютеров.
Кодзима анонсировал выход на Mac игры Death Stranding. Помимо этого пользователям компьтеров из Купертино будет доступна целая линейка видеоигр. Среди них: хоррор Medium, ролевая игра Elex 2, симулятор котика Stray.
Первые очки дополненной реальности от Apple
Но самой главной премьерой вечера стали Apple Vision Pro — это первая VR-гарнитура от компании из Купертино. Хотя исполнительный директор Apple Тим Кук назвал новинку не иначе как пространственным компьютером.
При помощи очков можно будет работать в фирменных приложениях, играть, смотреть фильмы — практически что угодно. Управлять устройством можно при помощи рук, голоса и глаз!
При этом в режиме дополненной реальности очки позволяют пользователю продолжать видеть, что происходит вокруг него.
Новинка может работать до 2 часов на одном заряде. Операционная система у очков своя — она получила название VisionOS. Ну и, самое главное, цена. Она составит 3499 долларов, или почти 283 тысяч рублей. Доступна новинка будет в начале 2024 года и станет, как напоминает журнал Forbes «первым крупным продуктом новой категории для компании с 2014 год».
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