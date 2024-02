Личный опыт: как я создавал свои кастомные версии ChatGPT для нового GPT Store!

Александр Капитонов

Доцент факультета систем управления и робототехники ИТМО:

Вообще GPT Store — далеко не первый каталог решений на основе искусственного интеллекта. Есть, к примеру сайт There is an AI for that (Для этого есть ИИ, — прим. ред.), где уже давно собираются различные приложения, использующие возможности нейросетей. Честно говоря, я не считаю, что GPT Store в ближайшее время убьет AppStore, Play Market, RuStоre и так далее. На данный момент возможности чат-ботов все же слишком ограничены.

Да, безусловно, со временем чат-боты изменят наше взаимодействие с техникой, позволят делать аналитику того, что сейчас сложно поддается переформатированию в базы данных. Думаю, постепенно они станут инфраструктурой самой глобальной сети. Но прямо сейчас складывается впечатление, что OpenAI показывает своим пользователям новые сценарии использования технологии.