Личный опыт: как я создавал свои кастомные версии ChatGPT для нового GPT Store!

В начале 2024 года компания OpenAI запустила маркетплейс GPT Store, в котором можно будет скачать специализированные чат-боты на основе ChatGPT для разных применений. Как это работает? Что умеют уже выложенные разработки? Станет ли новый маркет-плейс убийцей AppStore и Play Market? О своем опыте создания специализированных ботов «Собака.ru» рассказывает биоинформатик Алексей Комиссаров.
Что случилось?
В январе компания OpenAI запустила новую площадку GPT Store. На ней будут доступны специализированные чат-боты, созданные пользователями на основе ChatGPT. Как утверждают в компании, таких накопилось уже порядка 3 млн — сейчас в магазине доступно примерно 60 тысяч!
О запуске маркетплейса для разработчиков кастомных чатботов было объявлено еще прошлой осенью. Но затем начало работы площадки неоднократно переносилось в связи с конфликтом внутри OpenAI, который привел к неожиданной отставке, а затем столь же неожиданному возвращению одного из основателей компании Сэма Альтмана.
Пока доступ к GPT Store получили только пользователи с платной подпиской на ChatGPT (ChatGPT Plus, Team и Enterprise). Помимо всего прочего, компания анонсировала «программу получения дохода» для создателей кастомных чат-ботов. Как все это работает?
Автор телеграм канала «Нейросети: Волшебство AI»
В настоящее время магазин GPT Store доступен для пользователей платных аккаунтов ChatGPT Plus, Enterprise или Team (для жителей России — через ВПН).
Необходимую вам GPT можно легко найти и использовать с помощью поискового интерфейса. Единственным условием является то, что пользовательский GPT был опубликован его создателем.
Как работает GPT Store?
Алексей Комиссаров, биоинформатик:
На самом деле я пока не стал бы называть это словом «Store», то есть магазином каких-то решений, по аналогии с AppStore или Play Market. По сути дела, это просто каталог ботов на основе ChatGPT (так называемых GPTS). Пока здесь нельзя продать или купить конкретный бот и непонятно пока, как это будет работать в будущем.
В этом каталоге есть рубрики, в каждой из которых есть топ самых популярных приложений. К примеру, самым часто используемым сейчас является Kayak — приложение для путешественников. Потом идет Canva — чат-бот для дизайнеров, который умеет рисовать. На третьем — GPTS для решения задач по математике, скорее всего, в топ его вывели школьники, которые используют его для решения домашних заданий.
Топ в каждой рубрике пока меняется редко, но работает поиск. Правда, можно сказать, что пока GPT Store менее функционален, чем те каталоги, которые сами пользователи делали для себя раньше.
Что такое кастомные GPT и чем они отличаются от ChatGPT?
Алексей Комиссаров, биоинформатик: Существует такой термин как RAG (от английского Retrieval Augmented Generation, то есть поиск с расширенной генерацией, — прим. ред.). Это когда вы общаетесь с нейросетью и параллельно «скармливаете» ей какую-то информацию, чтобы получить более точный ответ на свой вопрос. Именно так работают кастомные GPT (или GPTS).
Именно так можно сделать рекомендательный сервис для поиска книг. Также GPTS можно научить связываться с каким-то сайтом, к примеру по заказу билетов, и делать там какие-то вещи — к примеру бронировать вам места в кинотеатре. Правда, пока проблема заключается в том, что он сделает это с определенной вероятностью.
То есть это, как сказать человеку: «Пойди и купи мне билет на какой-то фильм». Он может это сделать, а может и не сделать. У нас нет стопроцентной гарантии, что это будет выполнено. Решить эту проблему полностью пока не получается.
С другой стороны, плюс заключается в том, что направления для использования GPTS ограничиваются только вашей фантазией. Лично мне, к примеру, нравятся текстовые игры на основе возможностей ChatGPT.
Автор телеграм канала «Нейросети: Волшебство AI»
Что еще умеют кастомные GPT? Мне лично больше всего запомнились следующие:
SEO-Optimized Blog Writer and Analyzer — он создан, чтобы помочь авторам контента создавать и анализировать посты в, чтобы те соответствовали требованиям СЕО, что в конечном итоге поможет им занять высокие позиции в поисковых системах.
MBA Admission Consultant — этот GPT помогает выбрать подходящую программу MBA (магистр делового администрирования — университетское образование в сфере корпоративного управления, — Прим. ред). Для этого ему нужно предоставить необходимую информацию о вашем высшем образовании, опыте работы, предпочтениях относительно места проживания и т. д.
Code Tutor Этот GPT — был разработан Академией Хана и создан с целью помочь студентам и профессионалам в вопросах программирования. Писать код он не будет, но сможет помочь в решении задач, связанных с программированием.
AI PDF — Позволяет загружать pdf-файлы большого размера (в гигабайтах) и помогает пользователям в поиске любой информации в них (поддерживает загрузку до 1000 pdf-файлов. Кроме этого, он резюмирует содержание (делает краткий пересказ)
Как написать собственный GPTS?
Алексей Комиссаров, биоинформатик: Мы с коллегами начали писать GPTS еще до запуска GPT Store. На самом деле это очень легко, не зря сейчас в GPT Store около 60 тысяч чат-ботов.
Для этого нужно нажать кнопку «Создай свой GPT». Дальше открывается окно, которое очень похожее на сам ChatGPT. В нем общение идет на обычном языке, на базовом уровне не надо ничего знать о программировании. Чат просто задает тебе вопросы: «Какой GPTS ты хочешь создать?», «Какое название ты хочешь ему дать?», «Какую картинку ты хочешь сгенерировать ему в качестве иконки?». Все так же, как если бы у вас была команда программистов, и они просили бы у вас ТЗ, что именно вам нужно. Причем общение здесь может вестись на любом языке, в том числе на русском.
Далее все упирается в фантазию и наличие у вас необходимых данных. Так, ChatGPT уже умеет учить людей языкам. Поэтому если ты хочешь сделать самоучитель по испанскому языку, то ничего нового загружать не придется, просто нужно будет придумать название, персонажа, от имени которого чат-бот будет общаться с пользователем, и тому подобные вещи.
Если ты хочешь создать гид по ресторанам Петербурга, здесь уже понадобятся дополнительные данные. Надо будет где-то найти базу данных с отзывами на все рестораны города (потенциально, если вы владеете Python, ее легко создать самому) и загрузить в диалоговое окно. Точно так же, если вы хотите сделать бот, полностью имитирующий общение с другим человеком, вам надо будет выгрузить вашу с ним переписку из Telegram и загрузить ее в чат-бот.
Если дополнительные данные собирать не нужно, то на все про все уходит 10–15 минут. В первый раз, наверное, уйдет чуть побольше времени. Как-то на воркшопе я прямо при студентах сделал GPTS, который продавал матрасы, представляясь дядей Ваней из деревни. Как я и говорил, все очень просто — не зря уже сейчас доступно около 60 тысяч GPTS. С другой стороны, сделать хороший уникальный GPTS, напротив, очень сложно. Грубо говоря, сейчас дело обстоит так же, как было с ранними Android-приложениями. С одной стороны, их делали все, с другой — классно это получалось совсем у немногих.
Можно ли на этом зарабатывать?
Алексей Комиссаров, биоинформатик: Пока нет. OpenAI обещают какие-то деньги, но пока только для разработчиков из Штатов. Анонсирована какая-то система заработка, но у меня как у разработчика пока нет понимания, как она будет работать.
Лично я вижу тут две возможные модели — есть GPTS, для которой нужна платная подписка на ChatGPT. Люди покупают платную подписку, и ты получаешь деньги за привлечение новых пользователей. Второй вариант — оплата по времени, которое тот или иной пользователь провел с определенной GPTS. Но тут есть проблема — на самом деле OpenAI выгодно, чтобы у нее было много платных пользователей, но невыгодно, чтобы они много времени проводили в общении с чат-ботом, потому что обработка каждого запроса стоит компании денег и вычислительных мощностей.
Убьет ли GPT Store магазины традиционных приложений?
Алексей Комиссаров, биоинформатик: прогнозы о том, что GPT Store убьет классические маркетплейсы, а GPTS убьют привычные мобильные приложения пока звучат слишком громко. У всего этого есть ряд серьезных ограничений.
Во-первых, пока GPTS не имеют собственной памяти, они не запоминают прогресс пользователя, то есть каждое общение с чат-ботом будет начинаться как в первый раз. К примеру, я пытался написать GPTS-копию самого себя для общения со студентами, но так и не смог сделать ее правдоподобной. Я прописал слова-пароли, которые давали бы понять GPTS, что именно за студент общается с ней, но общение каждый раз все равно строилось с чистого листа. OpenAI пытаются решить эту проблему, говорят, что у кого-то уже есть доступ к версии, которая помнит предыдущее общение, но у меня обычная версия.
Вторая проблема — это ограничение на использование GPT-4. С обычным ChatGPT ты можешь общаться долго, но если ты сделал классную, сложную GPTS, ты очень скоро упрешься в лимит запросов. И этот лимит будет жестким, буквально через 40 реплик за три часа тебе будет выдана плашка о том, что ты превысил лимит запросов и тебе нужно подождать пару часов.
Наконец, большая часть GPTS пока заточена под США, а конкретно — даже под Калифорнию, потому что там больше всего пользователей. Поэтому все рекомендательные сервисы, сервисы заказа билетов и тому подобные вещи пока хорошо работают только там. Так что до убийства AppStore пока далеко.
Это пока сырой продукт, который скорее имеет целью научить пользователей пользоваться GPTS, создавать свои чат-боты. Он должен показать, что это легко и не надо этого бояться. Но пока не более того.
Александр Капитонов
Доцент факультета систем управления и робототехники ИТМО:
Вообще GPT Store — далеко не первый каталог решений на основе искусственного интеллекта. Есть, к примеру сайт There is an AI for that (Для этого есть ИИ, — прим. ред.), где уже давно собираются различные приложения, использующие возможности нейросетей. Честно говоря, я не считаю, что GPT Store в ближайшее время убьет AppStore, Play Market, RuStоre и так далее. На данный момент возможности чат-ботов все же слишком ограничены.
Да, безусловно, со временем чат-боты изменят наше взаимодействие с техникой, позволят делать аналитику того, что сейчас сложно поддается переформатированию в базы данных. Думаю, постепенно они станут инфраструктурой самой глобальной сети. Но прямо сейчас складывается впечатление, что OpenAI показывает своим пользователям новые сценарии использования технологии.
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