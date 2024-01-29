Личный опыт: как я создавал свои кастомные версии ChatGPT для нового GPT Store!

Как написать собственный GPT S ?

Алексей Комиссаров, биоинформатик: Мы с коллегами начали писать GPTS еще до запуска GPT Store. На самом деле это очень легко, не зря сейчас в GPT Store около 60 тысяч чат-ботов.

Для этого нужно нажать кнопку «Создай свой GPT». Дальше открывается окно, которое очень похожее на сам ChatGPT. В нем общение идет на обычном языке, на базовом уровне не надо ничего знать о программировании. Чат просто задает тебе вопросы: «Какой GPT S ты хочешь создать?», «Какое название ты хочешь ему дать?», «Какую картинку ты хочешь сгенерировать ему в качестве иконки?». Все так же, как если бы у вас была команда программистов, и они просили бы у вас ТЗ, что именно вам нужно. Причем общение здесь может вестись на любом языке, в том числе на русском.

Далее все упирается в фантазию и наличие у вас необходимых данных. Так, ChatGPT уже умеет учить людей языкам. Поэтому если ты хочешь сделать самоучитель по испанскому языку, то ничего нового загружать не придется, просто нужно будет придумать название, персонажа, от имени которого чат-бот будет общаться с пользователем, и тому подобные вещи.

Если ты хочешь создать гид по ресторанам Петербурга, здесь уже понадобятся дополнительные данные. Надо будет где-то найти базу данных с отзывами на все рестораны города (потенциально, если вы владеете Python, ее легко создать самому) и загрузить в диалоговое окно. Точно так же, если вы хотите сделать бот, полностью имитирующий общение с другим человеком, вам надо будет выгрузить вашу с ним переписку из Telegram и загрузить ее в чат-бот.