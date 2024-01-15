Зеркало с ИИ, прозрачные телевизоры и домашний IMAX: 16 впечатляющих новинок и прототипов выставки CES-2024

Одна из самых часто упоминаемых новинок CES-2024: прозрачный (и беспроводной!) телевизор от компании LG SIGNATURE OLED T с диагональю экрана в 77 дюймов (почти 2 метра). Устройство работает в двух режимах. Если расположенная за экраном непрозрачная пленка опущена, то панель ничем не отличить от обычного OLED-экрана. Однако если нажать специальную кнопку, то пленка поднимается, и пользователь может смотреть не только на воспроизводящееся изображение, но и сквозь него (к примеру, это должно добавить изображению дополнительный объем).

Как отмечается в многочисленных обзорах, прозрачные экраны — хорошо известная технология. Многочисленные концепты с ее использованием появлялись на CES уже не раз. Революционным LG SIGNATURE OLED T делает тот факт, что это реальный пользовательский продукт, который создан не для того, чтобы поразить журналистов на очередной выставке, а для того, чтобы поступить в продажу, причем прямо в этом году. Впрочем, ни сроки, ни цена, ни даже финальная комплектация пока неизвестны. Так, неясно, будет ли телевизор поставляться сразу со стильной этажеркой в скандинавском стиле, с которой он демонстрируется на CES, или за нее придется платить отдельно.