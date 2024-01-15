Зеркало с ИИ, прозрачные телевизоры и домашний IMAX: 16 впечатляющих новинок и прототипов выставки CES-2024

В начале января в Лас-Вегасе проходит крупнейшая и самая известная выставка потребительской электроники в мире International Consumer Electronics Show, или CES. Крупнейшие технологические гиганты и молодые стартапы в это время стремятся представить миру свои важнейшие новинки или перспективные концепты. Максимально коротко рассказываем о наиболее интересных премьерах выставки: от робота, который может совершить прорыв в мире доставки, до очков с автофокусом.
Прозрачный телевизор от LG
Одна из самых часто упоминаемых новинок CES-2024: прозрачный (и беспроводной!) телевизор от компании LG SIGNATURE OLED T с диагональю экрана в 77 дюймов (почти 2 метра). Устройство работает в двух режимах. Если расположенная за экраном непрозрачная пленка опущена, то панель ничем не отличить от обычного OLED-экрана. Однако если нажать специальную кнопку, то пленка поднимается, и пользователь может смотреть не только на воспроизводящееся изображение, но и сквозь него (к примеру, это должно добавить изображению дополнительный объем).
Как отмечается в многочисленных обзорах, прозрачные экраны — хорошо известная технология. Многочисленные концепты с ее использованием появлялись на CES уже не раз. Революционным LG SIGNATURE OLED T делает тот факт, что это реальный пользовательский продукт, который создан не для того, чтобы поразить журналистов на очередной выставке, а для того, чтобы поступить в продажу, причем прямо в этом году. Впрочем, ни сроки, ни цена, ни даже финальная комплектация пока неизвестны. Так, неясно, будет ли телевизор поставляться сразу со стильной этажеркой в скандинавском стиле, с которой он демонстрируется на CES, или за нее придется платить отдельно.
MOBINN M3 — робот-курьер, который умеет забираться по лестницам
Возможно, разработку проекта MOBINN (дочернего предприятия концерна Hyundai) обсуждают не так активно, как прозрачные телевизоры, однако их концепт робота-курьера может оказать на будущее едва ли не более серьезное влияние.
Дело в том, что невозможность преодолевать ступени является одним из главных ограничений для широкого внедрения роботов-курьеров. Стандартные и сравнительно дешевые роверы, чаще всего, могут доставлять посылку только до двери подъезда, потому что даже небольшой подъем для них невозможен (а создание отдельных человекоподобных роботов пока представляется очень дорогим). Для MOBINN M3 со специальными гибкими колесами лестница не является проблемой. Более того, как пишут обозреватели, концепт способен подниматься по ступенькам, даже не расплескав кофе из стаканчика, который установлен у него на крыше.
Электрокар с автопилотом от Sony
Одна из самых эффектных презентаций на CES-2024 была проведена компанией Sony. Представитель компании выкатил на сцену перспективный электрокар Afeela с помощью джойстика от PlayStation 5. К сожалению, пишут журналисты, эта функция была добавлена только для вау-эффекта. В реальности управлять автомобилем все же придется с помощью более традиционного руля (хоть и похожего на штурвал самолета).
Впрочем, недостатка в технологических новинках все равно нет — в машине, разработанной совместно с Honda, будет и автопилот на основе искусственного интеллекта, и голосовой помощник от Microsoft. Когда новинка появится на дорогах, пока неизвестно.
inQs и их «витражные» солнечные батареи
Более активное внедрение солнечной энергии — устойчивый тренд последних лет. Климатический кризис сделал переход к новой энергетике неизбежным. Однако есть проблема — традиционные солнечные батареи не очень эстетичны. Пока они расположены далеко в полях — это не проблема. Но если пытаться вписать их в городскую среду (и тем более в архитектуру), то здесь уже возникают сложности.
Компания inQs предлагает решение — прозрачные батареи, которые могут использоваться в качестве стекол в окнах. Более того, эти стекла не обязаны быть просто прозрачными — батарея может быть цветной, так что из панелей можно создать настоящий витраж. Конечно, количество солнечной энергии, которую улавливает такая панель, много меньше, чем при использовании традиционных панелей. Зато возможности применения такой технологии в современном городе много шире.
«Гаджет нового поколения» Rabbit R1
«iPhone эры ИИ», «конкурент iPhone и Android за 199$», «гаджет нового поколения» — все это эпитеты для нового устройства от небольшого американского стартапа Rabbit R1. На вид это устройство чем-то напоминает современные аппараты для мгновенной печати и имеет размер в половинку iPhone (2,88 дюйма). Но революционным является не его внешний вид, а принцип действия.
Современные смартфоны захватили рынок, поскольку дали пользователям возможность использовать не несколько устройств (телефон, фотоаппарат, ноутбук) а одно, просто переключаясь между приложениями. Rabbit R1 предлагает обойтись вовсе без приложений. Гаджет позволяет получать информацию, фотографировать, слушать музыку, вызывать такси просто при помощи голосовых команд, без необходимости доставать смартфон из кармана, разблокировать его и искать нужную иконку. Причем, в отличие от традиционных голосовых помощников, которые можно найти в смартфонах, Rabbit, по заявлениям производителя, способен учиться у пользователя. Новинка будет доступна уже в 2024 году.
«Волшебное зеркало» от Anura MagicMirror
Еще один гаджет, завязанный на активное использование искусственного интеллекта, от канадской компании NuraLogix. Anura MagicMirror представляет из себя настольное зеркало с диагональю 21,5 дюйма.
Благодаря множеству датчиков новинка анализирует состояние пользователя по его внешнему виду. «Чудо зеркало» может, в частности, проанализировать артериальное давление человека, состояние сердечно-сосудистой системы, легких и даже (судя по словам производителя) определить предрасположенность к диабету. Когда разработка может поступить в продажу, не сообщается.
Супер-гибкие дисплеи от Samsung
Эластичные дисплеи давно стали фирменной особенностью южнокорейского технологического гиганта. Если в прошлом году Samsung показал, что научил свои экраны буквально растягиваться, то в этом он продемонстрировал прототипы смартфонов, которые могут гнуться в обе стороны.
Производитель также указывает, что новая разработка может работать даже в экстремальных условиях: при температурах от -20 °C до +60 °C, при взаимодействии с песком и водой. Пока на выставке представлены лишь прототипы, когда компания планирует внедрить эту разработку в реальные продукты, не уточняется.
Xgimi Horizon Max — домашний IMAX
Первый в мире домашний проектор, который получил сертификат IMAX Enhanced. Домашний проектор совмещает в себе светодиодные и лазерные источники света, что позволяет получить достаточно яркую картинку даже без полного затемнения помещения.
Также Horizon Max может похвастаться стильным ретро-дизайном в стиле 1960–70-х годов, интеллектуальной системой звука и встроенным приложением Netflix. Дата поступления в продажу пока не называется.
Чехол-клавиатура для iPhone от Clicks Technology
Небольшой стартап Clicks Technology представил разработку специально для тех, кого раздражают сенсорные клавиатуры и тех, кто с ностальгией вспоминает устройства от Blackberry с физической клавиатурой.
Эту самую физическую клавиатуру предлагается в буквальном смысле надеть на iPhone. Она питается от аккумулятора смартфона, имеет подсветку и изготавливается в разных цветах. Подходит новинка для iPhone 14 Pro, 15 Pro и 15 Pro Max. Чехол обойдется в 149$ и появится на рынке в 2024 году.
Lenovo беспроводная мышь с ручной зарядкой
Китайская Lenovo представила на CES-2024 очень необычные концепты: беспроводную мышь и клавиатуру со встроенными динамо-машинами. Чтобы воспользоваться гаджетами, пользователю достаточно несколько минут повращать специальную ручку, чтобы зарядить аккумулятор.
В случае с клавиатурой ручка зарядки напоминает регулятор громкости, в случае с мышкой — ключ завода на механической игрушке или музыкальной шкатулке. Правда, пяти минут вращения хватит всего на полчаса использования гаджета. Планируется ли внедрить такой способ зарядки в коммерческие устройства Lenovo, не сообщается.
Биометрический домашний замок от Philips
Дверные замки со сканером отпечатка пальца уже активно продаются на рынке, но нидерландская Philips решила пойти дальше, создав «умный» замок, который реагирует не на прикосновение пальца, а на поднесение руки к датчику. Разработка «узнает» владельца по индивидуальному рисунку вен на руке, при этом ей не страшно, если руки испачканы.
Устройство может запоминать до 50 индивидуальных «отпечатков», а также может взаимодействовать с голосовыми ассистентами Amazon Alexa и Google Assistant. На рынке новинка появится в 2024 году и будет стоить около 360$. В комплект также будет входить бесконтактный дверной звонок.
WaterCube — генератор воды из воздуха
Как всем хорошо известно еще со школьных времен, окружающее нас пространство на самом деле наполнено влагой. Компания Genesis Systems предлагает воспользоваться этим фактом и получать воду буквально из воздуха.
По сути, WaterCube — это небольшой конденсатор, который способен производить около 400 литров воды в сутки. При этом для своей работы он будет использовать солнечную энергию. Правда, стоимость такой заботы об экологии весьма велика — рекомендованная розничная цена устройства около 20 000$.
I-ROBO — самоочищающийся робот для ресторанов
Японский робот-кухня, способный готовить до 30 блюд в час (это время его работы обойдется пользователю в 6,66$). I-ROBO — не домашнее устройство, а специальная разработка для ресторанного бизнеса. Как утверждается, разработка уже была опробована в японском общепите, сейчас производитель планирует выход на рынок США.
Устройство позволяет не только автоматизировать процесс готовки, но и включает в себя посудомоечный модуль. Устройство получило награду жюри в области робототехники от самой выставки CES-2024.
3D-монитор от Acer, который не требует специальных очков
Компания Acer привезла на CES-2024 линейку мониторов, включая ультраширокий изогнутый монитор Predator Z57 и Acer SpatialLabs View Pro 27, который позволяет видеть трехмерное изображение без использования специальных очков.
Как пишут обозреватели, такая возможность обеспечивается благодаря сложной системе камер отслеживания глаз, которые подают сигнал на внутреннюю электронику монитора. Та в свою очередь проецирует отдельные изображения для каждого глаза, которые в итоге и складываются в трехмерную картинку. Новинка будет доступна в 2024 году по цене от 1 999$.
Фитнес-трекер для домашних животных от Invoxia
Фитнес-браслеты, которые отслеживают пульс, частоту дыхания, давно стали привычными для людей. Благодаря им миллионы людей следят за своим состоянием здоровья и эффективностью тренировок. Французская компания Invoxia предложила аналогичную разработку, только для домашних животных.
Трекер для животных предсказуемо выполнен в форме ошейника. Помимо слежения за здоровьем питомца, гаджет также передает информацию о местонахождении домашнего любимца. Версия для собак уже доступна к продаже, ошейник для кошек должен выйти в марте. Стоимость устройства стартует от 99$.
Очки с автофокусом от Vixion
Современные возможности микроэлектроники и искусственного интеллекта позволяют модернизировать буквально любые привычные вещи. Очки — не исключение. Японская компания Vixion представила устройство, которое автоматически определяет расстояние между объектом и глазами пользователя, делая регулировку фокуса так, чтобы человеку не приходилось задействовать мышцы глаза для того, чтобы увидеть объекты вдали.
Устройство будет доступно уже в ближайшие месяцы. Пока цена на него составляет 99 000 иен (почти 700$). Доступна новинка пока только в Японии, но создатели заявляют о готовности выйти и на другие рынки.
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