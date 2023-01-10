Тянущийся дисплей Samsung, принтер для бровей и подушка от храпа: 15 самых необычных устройств выставки электроники CES-2023

Одной из самых ярких премьер этого CES-2023 стали новые эластичные дисплеи от Samsung. Один из них получил название Flex Hybrid, и его можно не только складывать (это уже давно не новость для устройств южнокорейского гиганта), но и скручивать и даже раздвигать. Так, в разложенном виде новинка имеет диагональ 10,5 дюйма, а в сложенном — лишь 4,2. Это позволит производителю совершенно по-новому «играть» с величиной гаджетов.

Также компания продемонстрировала еще два экрана — Samsung Flex Slideable Solo и Duet. Их диагонали могут растягиваться с 14 до 17 дюймов. Разница состоит лишь в том, что модель Solo раздвигается в одну сторону, а Duet — сразу в две. Впрочем, пока непонятно, лягут ли представленные разработки в основу какого-то конкретного серийного продукта.