Тянущийся дисплей Samsung, принтер для бровей и подушка от храпа: 15 самых необычных устройств выставки электроники CES-2023

В начале января в Лас-Вегасе прошла одна из крупнейших выставок электроники International Consumer Electronics Show, или сокращенно CES-2023. Впервые за два года технологический форум прошел вживую — журналисты и простые пользователи смогли не только увидеть, но и протестировать некоторые новинки. Рассказываем о 15 наиболее интересных, на наш взгляд, премьерах — от специальной подушки против храпа до «самого мощного игрового процессора» в мире.
Тянущиеся экраны от Samsung
Одной из самых ярких премьер этого CES-2023 стали новые эластичные дисплеи от Samsung. Один из них получил название Flex Hybrid, и его можно не только складывать (это уже давно не новость для устройств южнокорейского гиганта), но и скручивать и даже раздвигать. Так, в разложенном виде новинка имеет диагональ 10,5 дюйма, а в сложенном — лишь 4,2. Это позволит производителю совершенно по-новому «играть» с величиной гаджетов.
Также компания продемонстрировала еще два экрана — Samsung Flex Slideable Solo и Duet. Их диагонали могут растягиваться с 14 до 17 дюймов. Разница состоит лишь в том, что модель Solo раздвигается в одну сторону, а Duet — сразу в две. Впрочем, пока непонятно, лягут ли представленные разработки в основу какого-то конкретного серийного продукта.
Письменный стол-велотренажер от Acer
Тайваньская компания Acer представила продукт для тех, кто пытается совместить сидячую работу и здоровый образ жизни. Они создали велотренажер, в который интегрирован... письменный стол. Пользователь сможет тренироваться и при этом продолжать работать.
Впрочем, на этом еще не конец. Тренажер, получивший название eKinekt BD 3, будет преобразовывать кинетическую энергию от вращения педалей в электричество для зарядки гаджетов. Так, час занятий со скоростью вращения в 60 оборотов в минуту позволит зарядить ноутбук. При этом устройство будет иметь два порта USB-A и один USB-C, так что заряжать одновременно можно будет сразу три гаджета. Ожидается, что eKinekt BD 3 поступит в продажу летом и будет стоить $999.
Один из самых защищенных смартфонов от Lenovo
Еще одной новинкой, представленной на CES-2023, стал смартфон ThinkPhone, созданный на основе технологий Lenovo и Motorola. Аппарат позиционируется как гаджет для владельцев ноутбуков ThinkPad и предназначен скорее для корпоративного сектора.
Главным преимуществом смартфона является защищенность. Покупатели получат доступ к платформе безопасности ThinkShield. Кроме того, ThinkPhone оборудован отдельным процессором, который отвечает за сохранность паролей, пин-кодов, криптографических ключей. Вся эта информация будет храниться в специальной среде, защищенной от несанкционированного доступа. Вдобавок устройство может похвастаться процессором Snapdragon 8+ Gen 1, 8 Гб оперативной памяти и тремя камерами, в том числе одной сверхширокоугольной.
«Прозрачный» холодильник от LG
Корейский гигант представил на выставке свой инновационный холодильник MoodUP, корпус которого оснащен световыми панелями, которые могут менять цвет по желанию владельца. Этот процесс можно, в частности, синхронизировать с музыкой.
Но самое полезное новшество — «прозрачный» режим цветовых панелей. На корпус выводится изображение с внутренней камеры. Получается, что пользователь сможет узнать, что находится внутри холодильника, даже не открывая дверцы.
Электрокар-хамелеон от BMW
Похвастаться возможностью менять цвет могут не только холодильники, но и машины. Так, немецкий концерн BMW представил концепт-кар i Vision Dee. Его кузов отделан специальной пленкой ePaper с технологией электронных чернил E Ink. В результате каждая из 240 панелей корпуса может «перекрашиваться» в один из 32 цветов, создавая индивидуальный неповторимый дизайн.
Все стекла автомобиля представляют собой экраны, на которые может выводиться важная информация, касающаяся работы электрокара. Впрочем, все это лишь возможность продемонстрировать технологии немецкого автогиганта — реальных серийных перспектив машина не имеет.
Новая система 3D без очков от Asus
В свою очередь Asus представила первую в мире 3D-технологию для ноутбуков, которая не требует специальных очков для того, чтобы просматривать трехмерное изображение. Система получила название Spatial Vision.
За возможность увидеть трехмерное изображение без специальных очков отвечают особые линзы и система отслеживания взгляда. Благодаря ним экран ноутбука формирует немного разное изображение для правого и левого глаза пользователя. Хорошая новость заключается в том, что эту технологию, вероятно, смогут опробовать пользователи новых компьютеров компании.
«Умный телескоп» от Unistellar
Французская компания Unistellar представила в Лас-Вегасе вторую версию своего «умного» телескопа Equinox 2 Smart Telescope. Он не имеет привычного окуляра — наводиться на интересующие звездные объекты предлагается с помощью смартфона.
Телескоп сам, без камеры, умеет фотографировать звездные объекты, при этом частота работы затвора позволяет накладывать снимки один на другой, убирая шумы и помехи, делая картинку более четкой. Устройство обладает встроенной памятью в 64 Гб и стоит $2,5 тысячи.
Принтер для бровей от L’Oreal
Новинка позволяет наносить идеальный по форме и толщине рисунок бровей с разрешением 1200 dpi. При этом, если что-то пошло не так, нанесенный пигмент можно легко стереть с помощью средства для снятия макияжа.
Устройство должно поступить в продажу уже в этом году, однако цена его пока не раскрывается.
Суперпроцессоры от AMD
Один из лидеров производства чипов представил целую линейку новых процессоров для персональных компьютеров: Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D и Ryzen 7 7800X3D. Они превосходят своих предшественников практически по всем показателям. Так, Ryzen 7 7800X3D быстрее прошлой модели 5800X3D на 21 %. Причем это касается только случаев, когда на компьютере запущены максимально требовательные программы. Так, при игре в Dota 2 преимущество новинки достигает 30%!
Флагманский чип линейки Ryzen 9 7950X3D в компании называют «лучшим для геймеров и создателей контента», а также самым быстрым игровым процессором в мире.
Полностью автономный робот-курьер от Ottonomy
Новинка получила очень милое название Yeti. Робот претендует на звание первой полностью автономной машины для доставки товаров покупателю. Так, для того, чтобы отдать товар, разработке Ottonomy даже не требуется, чтобы покупатель оказался дома. Робот либо положит посылку на порог, либо уберет в специальный шкафчик для безопасного хранения.
Интересной особенностью новинки является возможность не только доставки груза, но и его возврата. Так покупатель может вручить Yeti ненужный или неподошедший товар и попросить его отвезти обратно.
Подушка от храпа от Motion Pillow
Небольшой корейский стартап представил систему для борьбы с храпом. Специальное устройство улавливает звук храпа и подает сигнал на «умную» подушку.
Внутри подушки расположены четыре мешка, которые начинают сдуваться и надуваться, двигая голову спящего, заставляя его перестать храпеть. Впервые устройство было представлено еще в 2020 году, но на CES-2023 объявили о грядущем старте продаж.
Искусственный голос от Acapela Group
Социально значимая разработка от небольшого стартапа. Она создана для тех, кто может в ближайшее время потерять возможность говорить из-за различных заболеваний.
Чтобы иметь возможность общаться с внешним миром, таким пациентам предлагается наговорить несколько десятков фраз. На основе этого материала программа сможет генерировать любые предложения и озвучивать их голосом человека.
Летающий электромобиль от ASKA
Новинка от американской компании ASKA может двигаться как по дороге, так и лететь по воздуху. При этом взлет может осуществляться в «вертолетном» режиме, то есть с места, или — «в самолетном», с разбега.
Максимальная скорость на асфальте составляет 112 км/час, при этом в режиме полета она может разогнаться до 241 км/час. В компании расчитывают, что разработка пройдет проверку в федеральном управлении гражданской авиации США уже в начале этого года. Если это удастся сделать, то первые машины можно будет купить в 2026 году. Ориентировочно они будут стоить около $790 тысяч.
Революционный контроллер для PlayStation
Также на CES-2023 был представлен новый перспективный джойстик для игровых консолей от Sony. Он получил название Project Leonardo.
Его задачей является повышение инклюзивности игровой платформы. Джойстик может настраиваться под каждого конкретного пользователя, чтобы уменьшить барьеры, с которыми сталкиваются пользователи с различными особенностями.
Сверхкомпактный тонометр от Valencell
За время пандемии многие узнали о таком устройстве, как пульсоксиметр, который надевается на палец и измеряет насыщенность крови кислородом. В американской компании Valencell решили, почему бы не перенести тот же принцип на измерение давления.
Устройство также будет надеваться на палец. Уровень давления будет вычисляться на основании уловленных данных о движении потока крови в сосудах. Сейчас прибор находится на рассмотрении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Ожидается, что стоить новинка бдует $99.
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