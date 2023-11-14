От роботов-актеров до роботов-космонавтов: 8 профессий, которые могут получить в обозримом будущем человекоподобные машины

Американская Agility Robotics открывает первую в мире фабрику человекоподобных роботов, опередив Tesla Илона Маска. Умные машины от Agility предназначены для работы вместе с людьми на складах и заводах. Однако на самом деле, уверены специалисты, в будущем антропоморфных роботов чаще можно будет увидеть вовсе не на производстве, а в театрах, шахтах и даже в едва проходимых джунглях. Специально по случаю запуска первого производства андроидов ученый-робототехник из ИТМО Владислав Громов написал колонку, в которой рассказал о восьми профессиях, которые в обозримом будущем могут получить человекоподобные машины.
Современная робототехника уже пришла к тому, что для большинства задач человекоподобный робот — не лучшее решение. Ведь если мы делаем машину максимально похожую на человека, то в ней будет масса механизмов, которые не нужны для каждой конкретной операции.
Куда эффективнее придумывать механизм под каждую конкретную операцию, чем делать универсального робота. Именно поэтому на складах работают автоматизированные тележки без рук и ног, а на заводе сваркой занимаются отдельно стоящие механические руки.
Однако это не значит, что андроиды не нужны вообще. Их пытаются внедрить там, где уже есть какая-то инфраструктура, созданная под человека. Где есть инструменты, приборы, сама среда, построенная вокруг человека — его размеров, количества конечностей и способа взаимодействия с миром. Зачастую такие места сложно, долго и дорого переоборудовать, а иногда это сделать просто невозможно.
Робот-космонавт
Самый яркий пример того, о чем я говорю, — NASA представила концепт своего робота.Он был разработан в космическом центре организации в Хьюстоне для работы бок о бок с людьми на орбите, в составе экспедиций на МКС.
Если мыслить абстрактно, для работы в космосе можно было бы придумать менее сложную машину, чем андроид. Она была бы дешевле и более эффективна для каких-то отдельных операций. Сложность в том, что Международная космическая станция создавалась из расчета на людей, на их габариты. Перестраивать ее, мягко говоря, затратный и небыстрый процесс. В этих условиях появление робонавта на борту выглядит вполне реальной перспективой.
Робот-геолог
Идея здесь аналогичная — в мире существует много мест, где человеку работать опасно или некомфортно. К примеру, шахты, разломы, скважины. Однако вся инфраструктура там (особенно если речь идет о рукотворных объектах) заточена на человека. Поэтому робот-гуманоид является оптимальным решением.
Причем зачастую мы не знаем, что именно будет ждать андроида внутри этих объектов. Поэтому речь будет идти о роботах удаленного присутствия, когда человек находится в безопасном месте и управляет роботом оттуда. Именно оператор будет самостоятельно принимать решение, куда можно наступить, а где следует пригнуться. Это будет много надежнее, чем отдавать работу в непредсказуемых условиях на откуп искусственному интеллекту.
Робот-курьер
Этот пункт может показаться удивительным: зачем дорогие и сложные человекоподобные роботы в доставке? Ведь мы знаем, что крупнейшие маркетплейсы пока успешно справляются без них. По складам Amazon и его китайских аналогов с огромной скоростью ездят роботы-тележки. «Яндекс» и «Почта России» экспериментируют с колесными дронами. Однако все это не решает проблему последних метров доставки товара.
Простые и понятные роботы-сортировщики передают заказ дешевому и эффективному автоматическому роверу. Тот в свою очередь доезжает до входа в офис или до двери в подъезд жилого дома и дальше он бессилен... Наши здания создавались 10, 50, 100 лет назад — когда их строили, никто не думал об удобстве колесных роботов. Вряд ли теперь мы будем их перестраивать из этих соображений.
Поэтому если мы хотим автоматизировать процесс доставки товаров и посылок именно до двери, даже если придется забраться на шестой этаж без лифта, то андроид представляется неплохим решением. Конечно, это требует принципиально других технологий: мощных аккумуляторов, сложного искусственного интеллекта, мощных и надежных приводов — это задачи на годы и десятилетия. Но и тогда наши старинные дома никуда не денутся, и в них по-прежнему надо будет доставлять товары.
Робот-консьерж
Ненадолго отвлечемся от сложных роботов, которые должны будут работать в экстремальных условиях, созданных под людей. У человекоподобных машин есть и другое применение, я бы назвал его роботами-информаторами или роботами-консьержами.
Это несложные машины, отдаленно похожие на людей, которые способны распознавать человеческий голос и по простому алгоритму выдавать ответы на наиболее частые вопросы. Собственно говоря, с такими разработками уже экспериментируют многие компании, в том числе Сбер.
С одной стороны, это автоматизирует процесс ответов на самые простые вопросы, с другой — создает более комфортную среду, нежели общение с обезличенной bluetooth-колонкой, коей такие роботы во многом и являются.
Робот-артист
Еще один вариант использования машин, похожих на людей, — развлечения. Уже сейчас есть примеры роботов-танцоров и андроидов, задействованных в настоящих театральных постановках.
Я не вижу препятствий, чтобы в будущем это направление не получило дальнейшего развития. Можно ли будет назвать таких роботов актерами? Сложный вопрос — смотря что мы вносим в понятие «актер». Однако, вполне вероятно, мы увидем в будущем еще не одну постановку, в которой движущиеся на сцене люди будут заменены движущимися на сцене андроидами, которые будут помогать донести мысль постановщика.
Робот-домашний повар
Вернемся к роботам, которые должны работать в тех местах, которые рассчитаны на присутствие людей. Еще один яркий пример — кухня в типовом доме. Очень многие серьезные команды робототехников по всему миру работают над тем, чтобы создать андроида, который мог бы работать в таком помещении.
Почему нам здесь необходим андроид? Все инструменты для приготовления еды, вся бытовая техника была создана для человека. Если мы хотим автоматизировать приготовление вечернего ужина, нам придется либо придумывать еще один набор кухонной утвари для машины, либо задействовать человекоподобного робота.
Это очень сложная задача как с точки зрения программирования, математики, так и с точки зрения механики. Нам придется объединить все наши достижения в этих областях. Но даже это пока позволит нам создать домашнего робота, адаптированного под конкретную кухню, с заранее загруженными в него рецептами. И то, сложно предположить, когда именно этого удастся достичь. Говорить о том, что роботы смогут готовить в ресторанах и претендовать на мишленовские звезды, пока так же рано, как обсуждать перспективы роботов-актеров получить Оскар.
Робот-носильщик
До этого мы говорили о том, что андроиды эффективны в очень сложных искусственных средах: от МКС до кухни. Однако они могут пригодиться и в столь же непредсказуемых естественных локациях.
Сейчас активно разрабатываются военные человекоподобные роботы-носильщики, которые будут перевозить на себе грузы, необходимые отряду. Расчет тут простой: антропоморфный робот сможет пройти везде, где уже прошел человек.
Возможно, этой способности человекоподобных роботов найдут и мирное применение.
Робот-санитар
Наконец, давайте вернемся в искусственную среду. Помните проблему, с которой сталкиваются колесные роверы-курьеры? Ступеньки. Есть еще как минимум одна специальность, которая часто сталкивается с ними, — санитары на скорой помощи, которые должны спускать носилки с пациентами по лестницам.
Потенциально для этой тяжелой, но необходимой работы также могли бы подойти андроиды. Проблема в том, что это потребует колоссальных средств, а здравоохранение по всему миру далеко не всегда располагает ими в избытке. Более того, медицина пока имеет много возможностей, чтобы тратить деньги на вещи более первостепенные вроде разработки новых лекарств и средств лечения болезней.
Однако кто знает, возможно, внедрение новых технологий сделает андроидов более доступными.
Владислав Громов
Доцент Университета ИТМО:
Конечно, сценарии, которые я описал -- это не точный прогноз, скорее сценарии возможного будущего, которое станет (или не станет) реальностью в течение ближайших десятилетий. Но именно над этими вопросами, связанными с использованием человекоподобных роботов думают сейчас ведущие научные коллективы в России и мире..
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