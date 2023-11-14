От роботов-актеров до роботов-космонавтов: 8 профессий, которые могут получить в обозримом будущем человекоподобные машины

Современная робототехника уже пришла к тому, что для большинства задач человекоподобный робот — не лучшее решение. Ведь если мы делаем машину максимально похожую на человека, то в ней будет масса механизмов, которые не нужны для каждой конкретной операции.

Куда эффективнее придумывать механизм под каждую конкретную операцию, чем делать универсального робота. Именно поэтому на складах работают автоматизированные тележки без рук и ног, а на заводе сваркой занимаются отдельно стоящие механические руки.

Однако это не значит, что андроиды не нужны вообще. Их пытаются внедрить там, где уже есть какая-то инфраструктура, созданная под человека. Где есть инструменты, приборы, сама среда, построенная вокруг человека — его размеров, количества конечностей и способа взаимодействия с миром. Зачастую такие места сложно, долго и дорого переоборудовать, а иногда это сделать просто невозможно.