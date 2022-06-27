Все обсуждают нейросеть DALL-E, которая рисует изображения по текстовым запросам. Ее зовут «убийцей художников» и прочат арт-революцию

Что такое DALL-E?

DALL-E — нейросеть, которая буквально умеет «рисовать» все, что ее попросит пользователь. Свое имя она получила от слияния имен Сальвадора Дали и трогательного робота ВАЛЛ-И из одноименного мультика Pixar.

Разработали нейросеть в OpenAI. Это исследовательская компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ), которую основали Илон Маск и инвестор Сэм Альтман. Их целью было собрать команду разработчиков, которая бы работала на благо всего общества, а не какой-то отдельной компании или правительства. Этим они надеялись избежать концентрации возможностей ИИ в одних руках.

Первая версия DALL-E была представлена в январе 2021 года и уже тогда вызвала широкий интерес. Она умела генерировать небольшие изображения (256х256 пикселей) по тексту и наброску. В апреле 2022 года вышла новая версия алгоритма: DALL-E 2. Она способна генерировать картинки со значительно большим разрешением —1024х1024 пикселей. Кроме этого, она может еще и добавлять или убирать с изображений детали. Но самое главное, вторая версия смогла создавать намного более реалистичные изображения, нежели предшественница.